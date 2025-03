Người Trung Quốc đến Việt Nam 'săn vàng' giữa cơn sốt giá

VN giảm 50% diện tích, phát triển hồ tiêu có chứng nhận

Ông Nguyễn Quý Dương, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-MT) cho biết: Hồ tiêu thực sự là "vàng đen" của VN khi đạt kim ngạch xuất khẩu tới 1,3 tỉ USD, đứng đầu thế giới, trong khi diện tích chỉ có 110.000 ha.

Nếu tính theo đơn vị diện tích thì hồ tiêu cũng là loại cây mang lại giá trị kinh tế cao. Trước đây, diện tích trồng hồ tiêu của VN lên đến 150.000 ha, nhưng theo định hướng phát triển bền vững, VN đã liên tục giảm diện tích và định hướng tới năm 2030 chỉ còn khoảng 100.000, thậm chí là 80.000 ha. Bên cạnh việc giảm diện tích, VN sẽ đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng, gắn với truy xuất nguồn gốc và chứng nhận quốc tế với tỷ lệ ít nhất 40% sản lượng. Ngoài hồ tiêu, các sản phẩm gia vị như: quế, hồi, gừng… của VN cũng thuộc top đầu thế giới và có tiềm năng phát triển mạnh.

Ở thời điểm hiện tại, giá hồ tiêu nội địa duy trì mức cao quanh 150.000 - 160.000 đồng/kg, tăng khoảng 80% so với cùng kỳ năm trước. Giá hồ tiêu vẫn chưa có dấu hiệu giảm do nhu cầu thế giới cao và nguồn cung khan hiếm. Trong 2 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu hồ tiêu của VN đạt 28.000 tấn, giảm 9,4% về lượng nhưng giá trị đạt tới 189 triệu USD, tăng 52% so với cùng kỳ. Giá hạt tiêu xuất khẩu bình quân đạt 6.750 USD/tấn, tăng 67,7% so cùng kỳ năm trước. Năm 2024, VN xuất khẩu hồ tiêu và gia vị đạt 1,7 tỉ USD, riêng hồ tiêu đạt 1,3 tỉ USD, duy trì vị thế là nước xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới. Hồ tiêu cũng lần đầu tiên trở lại câu lạc bộ xuất khẩu tỉ USD sau 10 năm.