Thế giới

Người Trung Quốc đổi vị, sầu riêng Malaysia gặp khó

Vi Trân
Vi Trân
11/02/2026 11:25 GMT+7

Việc người Trung Quốc khắt khe hơn về khẩu vị và chi tiêu khiến nông dân trồng sầu riêng Malaysia gặp khủng hoảng.

Trong khoảng một năm qua, phần đông người tiêu dùng Trung Quốc đã nâng tiêu chuẩn ăn uống lên cao, chỉ muốn sầu riêng tươi thay vì sầu riêng đông lạnh, vốn là mặt hàng chủ lực của Malaysia. Thay đổi này đã khiến ngành sầu riêng Malaysia gặp bất ổn, theo tờ The New York Times ngày 10.2.

Người Trung Quốc Thay đổi khẩu vị , sầu riêng Malaysia đối mặt khủng hoảng 2026 - Ảnh 1.

Người bán sầu riêng tại Putrajaya (Malaysia)

ẢNH: REUTERS

Liew Jia Soon, chủ trại sầu riêng tại Raub, phía bắc Kuala Lumpur, cho biết những nông dân như gia đình ông đã chứng kiến mức lợi nhuận giảm đến 60% trong vụ này.

Sầu riêng không bán được và một số người gọi cuộc khủng hoảng này là "sóng thần sầu riêng". Vào tháng 12.2025, giá sầu riêng giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm, chỉ còn 10 ringgit (khoảng 66.000 đồng)/kg, chỉ bằng 1/10 so với trước.

"Chúng tôi cần điều chỉnh chuỗi cung ứng để thích ứng với sự thay đổi này trong việc xuất khẩu sầu riêng tươi", ông Eric Chan, Chủ tịch Hội Sầu riêng Malaysia, nói. Ông cho rằng chỉ cần một số lượng chuyến bay hạn chế từ Malaysia sang Trung Quốc cũng có thể hỗ trợ chuyển sản phẩm tươi ra thị trường. "Tôi đang lo lắng", ông Chan nói.

Theo The New York Times, năm 2017, Malaysia thắng lớn tại thị trường Trung Quốc nhờ xuất khẩu cơm sầu riêng đông lạnh. Các nhà vườn được mở rộng nhanh chóng với nhiều kỳ vọng. Năm 2019, sầu riêng đông lạnh nguyên trái được cấp phép xuất khẩu sang Trung Quốc. Giá tăng và nông dân tiếp tục trồng thêm sầu riêng.

Đến năm 2024, diện tích trồng sầu riêng tại Malaysia là 91.862 hecta, tăng mạnh so với chỉ 65.963 hecta vào năm 2016. Sản lượng cả nước tăng gần gấp đôi trong cùng kỳ lên hơn 568.000 tấn.

Ông Lim Chin Khee, cố vấn Học viện Sầu riêng, tổ chức đào tạo nông dân trồng sầu riêng tại Malaysia, cho rằng tình hình kinh tế gần đây đã khiến người tiêu dùng Trung Quốc dè dặt hơn trong chi tiêu và khắt khe hơn về giá cả.

Bên cạnh đó, sự cạnh tranh từ các nước xuất khẩu sầu riêng khác tại Đông Nam Á cũng ảnh hưởng đến nông dân Malaysia.

Chính phủ đã can thiệp bằng cách mua một phần sầu riêng và Bộ trưởng Nông nghiệp Mohamad Sabu cho rằng tình trạng dư thừa hiện này chỉ là "tạm thời". Ông dự báo đợt cao điểm vào tháng 6 sẽ là bài kiểm tra rõ ràng nhất.

Khám phá thêm chủ đề

