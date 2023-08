Người trúng số thường tiêu tiền như nào?

Thay đổi cuộc sống tốt hơn

Giữa một ngày mùa hè nóng như đổ lửa của cái nắng miền Trung tháng 6.2018, anh Thành (tên nhân vật đã thay đổi) lại cảm thấy run rẩy sau khi nhận ra mình đã trở thành chủ nhân của giải thưởng 44 tỉ đồng từ Vietlott.

Sau khi lặn lội từ Quảng Bình vào đến TP.HCM để lĩnh thưởng số tiền khủng từ giải thưởng Jackpot của Vietlott, anh Thành như tự tay mở ra một trang mới của cuộc đời bởi với nghề nghiệp thợ xây, số tiền 44 tỉ đồng quả là một cơ hội để tốt hơn.

Anh T. nhận giải thưởng hơn 44 tỉ đồng.

Anh Thành dùng khoảng 1 tỉ đồng từ phần tiền trúng thưởng để ủng hộ xây đình làng và lo hương khói hàng năm. Tiếp đó, anh chia 15 tỉ đồng cho các anh chị xây nhà riêng trước khi sắm ô tô để tiện việc di chuyển của gia đình.



Khoản tiền còn lại, ngoài sửa sang ngôi nhà cấp bốn đang ở, anh Thành chọn phương án đầu tư. Anh mua mảnh đất 860 m2 với giá hơn 3,5 tỉ đồng và rót thêm 4 tỉ đồng để cải tạo, xây dựng thành khu vui chơi cho trẻ em.

Trong khi đó với ông Tùng (TP.HCM), số tiền gần 5,8 tỉ đồng từ giải thưởng Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 lại là cơ hội để gia đình ông vươn đến một điều kiện sống tốt hơn. Ở kỳ quay số mở thưởng thứ 23 diễn ra vào ngày 21.9.2017, bộ số được chọn ra từ ngày tháng năm sinh của vợ đã mang về niềm vui cho ông Tùng cùng gia đình, giúp ông xây nhà, gửi tiết kiệm, hỗ trợ người thân và lo lắng chu toàn việc học cho các con.

Bên cạnh đó, ông Tùng còn trích một phần tiền thưởng từ Vietlott để làm từ thiện và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Tương tự, chị K. (Quảng Ngãi) cũng nhờ giải thưởng lớn của Vietlott mà đổi đời. Ở kỳ quay số mở thưởng ngày 1.10.2019, chị K. đã may mắn trở thành chủ nhân của giải thưởng Jackpot 2 với giá trị 4,6 tỉ đồng.

"Nhờ số tiền này, tôi đã xây nhà mới, dành tiền cho con cái ăn học để tương lai các con không phải đi rong ruổi khắp các con phố như mẹ của chúng. Tôi cũng dành ra một khoản tiền để dưỡng già, đề phòng lúc ốm đau, bệnh tật", chị K. tâm sự khi trở thành chủ nhân của giải thưởng lớn.

Chị K. - một khách hàng làm nghề bán vé số dạo đến từ Đà Nẵng trúng Jackpot 2 trị giá 4,6 tỉ đồng.

Sẻ chia với cộng đồng

Hầu hết người trúng Jackpot thường chia sẻ may mắn đến cộng đồng thông qua các hoạt động an sinh xã hội. Chủ nhân của giải thưởng lớn nhất nhì lịch sử xổ số tại Việt Nam là ông Q. trúng giải Jackpot gần 304 tỉ đồng và ông Đ.H trúng giải Jackpot hơn 256 tỉ đồng đều trích 3 tỉ đồng để ủng hộ vào các hoạt động an sinh xã hội.

Từng phải đi làm và trải qua cuộc sống ở trọ suốt 9 năm, anh T.V.D cho biết đã có thể mua nhà riêng sau khi may mắn trở thành chủ nhân giải thưởng Jackpot trị giá 13,4 tỉ đồng của xổ số tự chọn Mega 6/45.

Với tinh thần "Tôi trúng, tôi chia sẻ", anh T.V.D đã trích ra 200 triệu đồng từ số tiền thưởng để trao tặng đến các chương trình an sinh xã hội nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn hơn mình.

Hầu hết những người trúng giải thưởng lớn của Vietlott đều trích một phần tiền thưởng ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội.

Trong khi đó, anh H.B.A.Q (TP Cần Thơ) cũng hào phóng ủng hộ đến 2 tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, đồng thời tặng 200 triệu đồng cho điểm bán hàng ở Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) vì đã bán cho anh tấm vé may mắn.



Anh H.B.A.Q. là chủ nhân của giải thưởng Jackpot trị giá hơn 70 tỉ đồng ở kỳ quay số mở thưởng thứ 740 diễn ra vào ngày 13.5.2021. Theo chia sẻ của anh Q., sau khi đọc được thông tin có người trúng thưởng gần 50 tỉ đồng nhờ cách chơi bao 7 bộ số, anh đã học theo và may mắn trở thành chủ nhân của giải thưởng khủng từ Vietlott.

Mega 6/45 là hình thức chơi xổ số tự chọn quen thuộc với Jackpot tối thiểu 12 tỉ đồng và tích lũy liên tục nếu như chưa tìm được người chơi may mắn trúng giải cao nhất. Để tham gia Mega 6/45, người chơi cần chọn một bộ số gồm 6 con số từ 01 đến 45 với số tiền 10.000 đồng/bộ số. Bên cạnh hình thức chơi này, khách hàng còn có thể tham gia bao 5, bao 7, bao 15 hoặc bao 18 để gia tăng cơ hội trúng thưởng.