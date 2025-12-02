Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Người từ khắp nơi đổ về TP.HCM check-in Nhà thờ Đức Bà: bất ngờ vì lộng lẫy
Video Đời sống

Người từ khắp nơi đổ về TP.HCM check-in Nhà thờ Đức Bà: bất ngờ vì lộng lẫy

Chung Phát
Chung Phát
02/12/2025 15:28 GMT+7

Những ngày đầu tháng 12, khi tiết trời TP.HCM bắt đầu se lạnh, trung tâm thành phố trở nên nhộn nhịp và náo nhiệt hơn hẳn. Không khí dễ chịu khiến nhiều người háo hức xuống phố, tận hưởng cảm giác mùa lễ hội, và Nhà thờ Đức Bà trở thành điểm dừng chân thu hút đông đảo người dân lẫn du khách.

Năm nay, Nhà thờ Đức Bà được thắp sáng bằng hơn 1.000 km dây đèn LED, phủ kín hai tháp chuông và mặt tiền phía trước. Đèn được bật từ 18h45 đến 23h hàng ngày, từ 1.12 đến 5.1.2026. Các họa tiết trang trí như ngôi sao, quả chuông, quả địa cầu và cây thông LED trên tháp tạo nên một không gian lung linh, rực rỡ, khiến toàn bộ khu vực công viên trước nhà thờ trở thành một điểm check-in nổi bật trong mùa Giáng sinh.

Người từ khắp nơi đổ về TP.HCM check-in Nhà thờ Đức Bà: bất ngờ vì lộng lẫy- Ảnh 1.

Năm nay, Nhà thờ Đức Bà được thắp sáng bằng hơn 1.000 km dây đèn LED

ẢNH: CHUNG PHÁT

So với những năm trước, mọi hạng mục trang trí đã được hoàn thiện hơn hẳn: mặt tiền, hàng đế và các chi tiết đèn LED đều hiện diện đầy đủ, tạo nên một tổng thể vừa hoành tráng vừa tinh tế. Khi đêm xuống, Nhà thờ Đức Bà trở nên lộng lẫy, thu hút ánh nhìn từ mọi phía. Không khí xung quanh nhộn nhịp với dòng người đông đảo, đặc biệt từ khoảng 8 - 9 giờ tối, các nhóm bạn trẻ và gia đình quây quần, tranh thủ chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc rực rỡ.

Người từ khắp nơi đổ về TP.HCM check-in Nhà thờ Đức Bà: bất ngờ vì lộng lẫy

Người từ khắp nơi đổ về TP.HCM check-in Nhà thờ Đức Bà: bất ngờ vì lộng lẫy- Ảnh 2.

Các họa tiết trang trí như ngôi sao, quả chuông, quả địa cầu và cây thông LED trên tháp tạo nên một không gian lung linh, rực rỡ

ẢNH: CHUNG PHÁT

Với tiết trời se lạnh, ánh sáng lung linh và dòng người náo nhiệt, Nhà thờ Đức Bà năm nay thực sự trở thành điểm nhấn check-in nổi bật, nơi mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho cả du khách lẫn người dân thành phố.

