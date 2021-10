Người về quê Tiền Giang chịu tất cả chi phí cách ly, xét nghiệm Covid-19

Ngày 5.10, ông Nguyễn Văn Mười, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, ký ban hành công văn về việc hướng dẫn xử lý, thu phí đối với người dân về quê Tiền Giang trong lúc địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu ngành chức năng, UBND các huyện tiến hành xử lý đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 hoặc có giấy khỏi bệnh Covid-19 trong 6 tháng.

Cụ thể, khi về địa phương phải tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày. Người về từ vùng dịch phải ký cam kết và UBND cấp huyện ra quyết định về việc cách ly tại nhà, có lực lượng phòng, chống dịch giám sát. Test nhanh kháng nguyên Covid-19 trong ngày đầu tiên trở về và xét nghiệm PCR trong ngày thứ 7. Đối với một số trường hợp có biểu hiện phức tạp thì địa phương cân đối nguồn lực tại chỗ để tiến hành cách ly tập trung, tần số xét nghiệm Covid-19 được thực hiện nhiều hơn.

Đối với người đã tiêm 1 mũi vắc xin Covid-19, phải cách ly tập trung 7 ngày. Xét nghiệm mẫu gộp hoặc test nhanh vào ngày thứ 1, ngày 3 và xét nghiệm PCR mẫu đơn trong ngày thứ 7. Nếu sau tất cả vẫn âm tính thì về nhà tự cách ly nghiêm ngặt thêm 7 ngày nữa.

Đối với người chưa tiêm vắc xin Covid-19 thì bắt buộc cách ly tập trung 14 ngày. Test nhanh vào ngày 1, ngày 3 và xét nghiệm PCR vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Sau đó về nhà tự cách ly.





Toàn bộ chi phí trong suốt quá trình về địa phương do cá nhân tự chi trả.

Từ ngày 30.9 đến nay, tỉnh Tiền Giang đã tiếp nhận hơn 3.000 người dân về quê tự phát từ nhiều tỉnh, thành trong khu vực miền Nam.

Riêng đối với những người được tỉnh Tiền Giang đón về quê nhà thông qua đầu mối là Hội đồng hương Tiền Giang tại các tỉnh, thành thì tỉnh Tiền Giang sẽ có hỗ trợ theo quy định và sự cân đối về nguồn lực của tỉnh.

Chi phí hỏa táng người chết do Covid-19 tại Tiền Giang do ai chi trả?

Theo UBND tỉnh Tiền Giang, tất cả bệnh nhân Covid-19 và các trường hợp có liên quan được phát hiện, cách ly tập trung và điều trị bệnh đều do ngân sách nhà nước chi trả. Riêng đối với những trường hợp người chết do Covid-19 thì một số địa phương cấp huyện trong tỉnh Tiền Giang vẫn đang thực hiện theo hướng hỗ trợ số tiền chi phí hỏa táng gần 5 triệu đồng, tương tự chính sách dành cho người chết vô gia cư, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong khi đó, giá dịch vụ hỏa táng người chết do Covid-19 tại tỉnh Tiền Giang phổ biến đến 18 triệu đồng. Trong thời gian qua, chính quyền địa phương cấp xã, huyện nơi có người chết tạm ứng ngân sách ra để chi trả đủ cho cơ sở mai táng, một số trường hợp do người nhà tự chi trả. UBND tỉnh Tiền Giang chưa có hướng dẫn cụ thể về việc này.