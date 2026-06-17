Người Việt ăn nhiều mì gói số 1 thế giới

Ít có loại thực phẩm nào chiếm một vị trí độc đáo như mì gói, hay mì ăn liền, vừa được tôn sùng như món ăn vặt vừa là lương thực chính đáng tin cậy cho hàng triệu người trên thế giới.

Khởi đầu là giải pháp cho nạn đói sau chiến tranh ở Nhật Bản, mì gói giờ đây đã trở thành món ăn khoái khẩu toàn cầu, cung cấp những bữa ăn nhanh chóng, giá cả phải chăng và no bụng cho đại chúng.

Nhưng ai cũng biết mì ăn liền không tốt cho sức khỏe. Thường xuyên xuất hiện những nghiên cứu mới giải thích cách chúng làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ, bệnh tim và rối loạn nội tiết tố.

Tuy nhiên, càng ngạc nhiên hơn khi trong một thế giới ngày càng khao khát ăn uống lành mạnh, khi chế độ ăn dựa trên thực vật và sức khỏe trở thành trọng tâm của nhiều người, thị trường mì ăn liền khét tiếng vẫn được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Theo nhiều ước tính khác nhau, ngành công nghiệp toàn cầu này dự kiến sẽ tăng từ 64,67 tỉ USD vào năm 2025 lên 98,46 tỉ USD vào năm 2032.

Người Việt ăn nhiều mì gói nhất thế giới ẢNH: AI

Các nhà khoa học có một lời giải thích đơn giản cho sự phổ biến của mì gói: sự gây nghiện.

Các nhà nghiên cứu về thực phẩm siêu chế biến cho biết, mật độ năng lượng cao (số calo trong mỗi gam thực phẩm) và độ ngon miệng cao (sự kết hợp ngon tuyệt của muối, đường, chất béo và carbohydrate) đảm bảo chúng ta sẽ không bao giờ muốn ngừng ăn chúng.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất lại đưa ra một lời giải thích khác.

"Lý do mì ăn liền được đón nhận rộng rãi trên toàn thế giới như một 'món ăn an ủi' nằm ở khả năng đáp ứng những giá trị phổ quát mà mọi người tìm kiếm trong thực phẩm, cụ thể là hương vị thơm ngon, sự tiện lợi, khả năng bảo quản, giá cả phải chăng và an toàn", đại diện của Tập đoàn Nissin Foods cho biết, trích dẫn năm giá trị cốt lõi ban đầu được thiết lập bởi người sáng lập tập đoàn, Momofuku Ando, người được coi là cha đẻ của mì gói vào những năm 1950.

Hiện nay, nhu cầu toàn cầu đối với mì ăn liền đã đạt mức cao kỷ lục 123 tỉ khẩu phần mỗi năm.

Theo số liệu mới nhất, Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ lớn nhất, với khoảng 43.802 triệu gói mỗi năm - vượt xa Indonesia (14.680 triệu khẩu phần) và Ấn Độ (8.320 triệu khẩu phần), hai quốc gia còn lại trong top ba.

Tuy nhiên, nếu xét về bình quân đầu người, tình yêu của người Việt Nam dành cho món ăn này là không gì sánh bằng, với trung bình mỗi người ăn 81 khẩu phần mỗi năm.

Hàn Quốc đứng thứ hai với 79 khẩu phần, trong khi Thái Lan đứng thứ ba với 58 khẩu phần mỗi người mỗi năm.

"Tại Việt Nam, mì gói đã từ lâu ăn sâu vào văn hóa ẩm thực của đất nước, và khi nền kinh tế tiếp tục phát triển, nhu cầu về các lựa chọn bữa ăn nhanh chóng và tiện lợi cũng ngày càng tăng", đại diện từ Hiệp hội Mì ăn liền Thế giới (WINA) giải thích.

Nhưng thị trường tại Việt Nam giờ đây không chỉ còn xoay quanh vấn đề giá cả phải chăng. WINA nhận thấy "một sự chuyển dịch rõ rệt hướng tới các sản phẩm có giá tầm trung đến cao, tập trung vào sự tiện lợi và giá trị gia tăng", theo CNN.