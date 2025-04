Người Việt chi mạnh cho rau quả Mỹ

Rau quả Mỹ chiếm ưu thế

Ngày 21.4, tại siêu thị Co.op mart Cống Quỳnh (Q.1, TP.HCM), quầy rau quả trái cây vô cùng phong phú. Quan sát của PV cho thấy nhiều khách nước ngoài có xu hướng chọn mua các loại trái cây nhiệt đới của VN, trong khi khá nhiều người tiêu dùng trong nước lại chọn mua trái cây nhập khẩu. Những loại trái cây được khách ngoại lựa chọn như thanh long, xoài, chuối.

Ngược lại, tại quầy trái cây nhập khẩu có nhiều loại khác nhau, phổ biến nhất vẫn là táo, cam, nho, lê… nguồn gốc từ Úc, New Zealand, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ. Trong số này, ấn tượng nhất là táo Mỹ phong phú về cả số lượng, chủng loại và giá cả. Nếu như các loại táo nhập khẩu có giá phổ biến từ 100.000 - 150.000 đồng/kg thì táo Mỹ chỉ từ 67.900 - 89.900 đồng/kg. Yếu tố này đã tạo cho táo Mỹ sức cạnh tranh rất lớn so với các sản phẩm cùng loại tại thị trường VN.

Rau quả nhập khẩu từ Mỹ tăng trưởng mạnh tại thị trường VN ẢNH: CHÍ NHÂN

Rau quả của Mỹ thời gian qua tăng trưởng mạnh ở thị trường VN do sản phẩm có chất lượng tốt và giá cả có sức cạnh tranh cao. Đặc biệt, người tiêu dùng VN rất có thiện cảm với hàng Mỹ. Nhờ thế, có thể khẳng định nông sản nói chung và rau quả Mỹ nói riêng sẽ tăng trưởng mạnh, thậm chí "bùng nổ" tại thị trường VN trong thời gian tới. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký VINAFRUIT

Chị Lê Thanh Thúy, một khách hàng đang chọn trái cây tại siêu thị, cho biết gia đình chị sử dụng rất nhiều loại rau quả. Ngoài sản phẩm nội địa, chị cũng thường mua các loại trái cây nhập khẩu để đổi vị. "Những năm gần đây, nhiều loại trái cây nhập khẩu dần trở nên quen thuộc với người dân VN vì giá ngày càng rẻ. Tôi cũng đã thử dùng nhiều loại trái cây từ nhiều nước và nhận thấy chất lượng cơ bản đều rất tốt, nhưng thường mua trái cây nhập khẩu từ Mỹ hơn vì giá cả rất cạnh tranh", chị Thúy nói.

Ngoài táo, chị Thúy cũng thích các loại trái cây như cherry, việt quất, nho… Năm ngoái giá cherry nhập khẩu rất rẻ khi vào vụ thu hoạch ở Mỹ. Mới đây, chị Thúy đọc báo thấy nhiều mặt hàng nông sản từ Mỹ nhập khẩu về VN sẽ được giảm, miễn thuế nên khi đi siêu thị chị cũng chăm chú quan sát để có cơ hội lựa chọn nhiều hàng nhập khẩu với giá mềm hơn.

Theo Hiệp hội rau quả VN (VINAFRUIT), trong quý 1/2025, VN chi tới 605 triệu USD để nhập khẩu rau quả, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, VN nhập khẩu rau quả chủ yếu từ Trung Quốc đạt 224 triệu USD và Mỹ là 160 triệu USD. Thị trường Mỹ tuy đứng ở vị trí thứ 2 nhưng xét về tốc độ tăng trưởng lại đứng thứ nhất với mức tăng 55,4%. Đáng chú ý hơn, thị phần rau quả của Mỹ tăng từ 21% lên 26,5%; trong khi Úc đứng thứ 3 với chỉ 5,6% thị phần và tăng trưởng 0,2%.

Các chuyên gia và doanh nghiệp lý giải, nhập khẩu rau quả những năm gần đây tăng mạnh và giá ngày càng rẻ hơn do VN tham gia ký kết ngày càng nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương. Trung Quốc và Mỹ là hai đối tác thương mại lớn của VN, cả 2 nước này cũng có những thế mạnh riêng trong lĩnh vực nông nghiệp. Do vậy hàng hóa nông sản của các nước này vào VN ngày càng nhiều. Điều này mang lại lợi ích cho người tiêu dùng khi có nhiều lựa chọn những sản phẩm giá cạnh tranh hơn. Tốc độ tăng trưởng của rau quả Mỹ tại thị trường VN sẽ còn tăng mạnh khi từ ngày 31.3 vừa qua, hàng loạt mặt hàng nông sản Mỹ được miễn, giảm thuế nhập khẩu.

Tiềm năng tăng trưởng "bùng nổ"

Ông Vũ Minh Đức, một nhà nhập khẩu nhiều mặt hàng nông sản từ Mỹ như nho khô, khoai tây, bơ, thịt gà và là đại diện thương mại Hiệp hội Nho khô bang California (Mỹ) tại VN, cho biết: Thời gian qua, hàng hóa nông sản có xuất xứ từ Mỹ được tiêu thụ tốt tại thị trường VN và liên tục tăng trưởng mạnh do chất lượng cao và ổn định. "Trong văn hóa tiêu dùng của nhiều người Việt thì hàng hóa Mỹ đã chiếm được cảm tình nhờ tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao. Mới đây, Chính phủ VN đã ban hành Nghị định 73 giảm thuế cho nhiều mặt hàng nhập khẩu, trong đó có cherry, nho khô, đùi gà đông lạnh… Điều này sẽ giúp cho hàng hóa nhập khẩu tiếp cận tốt hơn tới người tiêu dùng, nhờ giá ngày càng tốt hơn", ông Đức nhận định.

Rau quả nhập khẩu từ Mỹ tăng trưởng mạnh tại thị trường VN ẢNH: CHÍ NHÂN

VN là thị trường nhập khẩu nho khô lớn thứ 13 của bang California, đồng thời cũng là thị trường quan trọng của táo và nhiều loại nông sản khác. Trong ngày hôm nay (22.4), các doanh nghiệp xuất khẩu việt quất của Mỹ tổ chức sự kiện giới thiệu về mùa thu hoạch 2025 đến người tiêu dùng tại TP.HCM. Ông Francis Lee, Trưởng đại diện Hiệp hội việt quất Mỹ tại VN, thông tin từ năm 2019 trái việt quất đã được cấp phép nhập khẩu về VN. Sản phẩm được đón nhận nhiệt tình bởi người tiêu dùng thông qua các hệ thống phân phối rộng khắp. Trong năm 2024, lượng việt quất Mỹ nhập về VN đạt tới 100 tấn, tăng đến 64% so năm 2023.

"Vào thời điểm này, vụ thu hoạch việt quất mới lại bắt đầu, tuy có muộn hơn so các năm trước do thời tiết nhưng chất lượng vẫn rất tuyệt vời. Các doanh nghiệp Mỹ mong muốn giới thiệu sản phẩm của mình tiếp cận nhiều hơn đến người tiêu dùng VN. Chúng tôi sẽ tổ chức nhiều chương trình giới thiệu và dùng thử sản phẩm tại các điểm bán để người tiêu dùng có thêm cơ hội trải nghiệm", ông Francis Lee hào hứng chia sẻ.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký VINAFRUIT, nhận xét: Rau quả của Mỹ thời gian qua tăng trưởng mạnh ở thị trường VN do sản phẩm có chất lượng tốt và giá cả có sức cạnh tranh cao. Đặc biệt, người tiêu dùng VN rất có thiện cảm với hàng Mỹ. Nhờ thế, có thể khẳng định nông sản nói chung và rau quả Mỹ nói riêng sẽ tăng trưởng mạnh, thậm chí "bùng nổ" tại thị trường VN trong thời gian tới.

Rau quả nhập khẩu từ Mỹ tăng trưởng mạnh tại thị trường VN ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, có nhiều lý do dẫn tới nhận định này. Thứ nhất, VN vừa điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng nông sản. Việc này sẽ tạo điều kiện cho sản phẩm rau quả các nước tiếp cận thị trường VN nhiều hơn. Thứ hai và quan trọng hơn là căng thẳng thương chiến Mỹ - Trung sẽ khiến các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản vào thị trường hơn 1,4 tỉ dân của Trung Quốc buộc phải tìm kiếm thị trường mới, mở rộng các thị trường hiện có.

Trong bối cảnh đó, thị trường VN với 100 triệu dân và khả năng chi tiêu khá tốt sẽ là mục tiêu quan trọng với các nhà xuất khẩu Mỹ. Thứ ba, VN và Mỹ đang chuẩn bị đàm phán về thuế đối ứng. Theo điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Donald Trump thì nhiều khả năng thuế quan giữa VN và Mỹ sắp tới sẽ tiếp tục giảm với nhiều mặt hàng.

"Với 3 lý do trên, có thể dự báo về một sự bùng nổ của nông sản và rau quả Mỹ tại thị trường VN", ông Nguyên nhấn mạnh.