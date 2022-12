Người Việt chống chọi bão tuyết kỷ lục ở Mỹ

Tuyết dày gần 1 m

Các bang ở vùng Trung Tây là những nơi bị bão tuyết ảnh hưởng trực tiếp. Chị Mai Trần, họa sĩ tranh in người Việt sinh sống tại TP.Mankato thuộc bang Minnesota, cho biết các công ty, cửa hàng nơi chị ở đã đóng cửa. “Hai ngày qua gió thổi rất mạnh, đến 80 - 113 km/giờ. Sau trận bão là lớp tuyết dày đến 60 - 100 cm và trời chỉ còn -37 độ C. Lạnh lắm nên tôi không đi đâu hết”, chị Mai chia sẻ với Thanh Niên.

Chị Mai cho biết giao thông bị hạn chế do tuyết rơi làm giảm tầm nhìn. Một tòa nhà ở TP.Grand Marais, phía bắc Minnesota, đã bị tốc mái nhưng không có thiệt hại về người. “Hiện tôi đang nghỉ đông nên không cần đi dạy. Tôi đã mang dụng cụ về nhà để làm việc khi nghe tin có bão tuyết nên chỉ cần không bị ngắt điện là ổn”, chị Mai nói và cho biết một vài khu vực ở bang Minnesota đã bị mất điện, nhưng cũng có lại rất nhanh.

Gần đó, tại “thành phố gió” Chicago thuộc bang Illinois, nhiệt độ xuống mức -30 độ C vào hôm bão tuyết. “Nhưng vì gió rất mạnh nên mình cảm thấy như -34 độ C vậy”, nữ sinh người Mỹ gốc Việt Nguyễn Lam Phương Huyền trả lời Thanh Niên. Cô cho biết đường trở nên trơn trượt nên phải lái xe chậm hơn. “Bình thường mình đi làm mất 30 phút, nhưng giờ phải xuất phát sớm để phòng hờ thời tiết xấu”, Huyền cho biết. Nữ sinh gốc Việt kể, những ngày đầu tuần qua, người dân Chicago đổ xô đi mua thực phẩm dự trữ trước khi bão kéo đến nên siêu thị đông nghịt. Người lái xe cũng tranh thủ đổ đầy xăng để có thể bật sưởi trong lúc chờ cứu hộ nếu xe gặp vấn đề.

Du học sinh Nguyễn Hoàng Minh Vương, cũng ở Chicago, đã được nghỉ đông từ 2 tuần trước nên không bị trận bão tuyết này làm gián đoạn sinh hoạt. “Chỉ có điều tuyết rất dày, gây trơn trượt. Rất dễ té khi đi bộ”, Vương cho biết. Vương cũng bày tỏ lo ngại cho những người vô gia cư. “Mình vẫn may mắn vì ở trong nhà có chăn ấm, nệm êm. Không biết người vô gia cư trong khu vực sống ra sao trong những ngày qua”, Vương tâm sự.





“Lâu lắm rồi mới lạnh như vậy”

Ở phía đông bắc nước Mỹ, TP.New York chỉ có một ít tuyết rơi trong ngày 23.12. Tuy nhiên, anh Lê Đắc Minh, chuyên gia thiết kế chương trình học trực tuyến cho Đại học Columbia ở bang New York, cho biết đã lâu rồi anh mới cảm thấy lạnh như vậy. “Bây giờ trời -10 độ C thôi, nhưng gió lớn làm cảm giác như -20 độ C. Rất lạnh, lạnh buốt luôn. Chính quyền liên tục cảnh báo nguy cơ bỏng lạnh”, anh Minh nói.

Dù bang New York là một trong những nơi bị bão tuyết làm mất điện, anh Minh cho biết việc này chỉ xảy ra ở những khu vực xa xôi. “Bạn tôi kể gió lớn làm đổ cây, đứt dây điện gây mất điện, nhưng chỉ 1 - 2 tiếng thôi vì có người khắc phục ngay”, anh Minh chia sẻ.

Ngay cả ở các bang miền nam thường có khí hậu dễ chịu, thời tiết cũng xuống mức âm. Du học sinh Nguyễn Việt Hùng cho biết chuyến bay của anh từ Austin, bang Texas đến San Diego, bang California vào đêm 23.12 đã bị hoãn 8 tiếng vì thời tiết xấu. “May là tôi đang nghỉ đông nên không bị việc này ảnh hưởng nhiều, nhưng chờ ở sân bay đến 10 tiếng thì cũng tốn sức lắm”, anh Hùng kể.

CNN đưa tin tính đến ngày 24.12, ít nhất 22 người đã thiệt mạng ở 7 bang của nước Mỹ kể từ ngày 21.12 do tình trạng thời tiết cực đoan. Theo AFP, dù phần lớn nguồn điện đã được khôi phục vào cuối ngày 24.12, các công ty đã thực hiện cắt điện luân phiên và khuyến khích tiết kiệm điện. Các quan chức thời tiết dự báo cái lạnh sẽ tiếp tục ở miền trung và miền đông nước Mỹ vào cuối tuần và trở lại bình thường hơn vào tuần tới.