Thông qua kết nối giữa NAPAS và NETS, người dùng Việt Nam khi đến Singapore có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng và ví điện tử trong nước để quét mã NETSQR thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán thuộc mạng lưới NETS một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

Thực hiện định hướng hợp tác của Ngân hàng Trung ương hai nước, NAPAS và NETS đã phối hợp triển khai kết nối thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Singapore. Tiếp nối việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác tại Hà Nội vào tháng 3.2025 dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước, hai đơn vị đã hoàn tất kết nối và chính thức đưa dịch vụ vào phục vụ khách hàng.

Theo đó, người Việt Nam khi đến Singapore có thể sử dụng ứng dụng thanh toán của các ngân hàng và ví điện tử quen thuộc để quét mã NETSQR và thanh toán tại hơn 150.000 điểm chấp nhận thanh toán trên toàn Singapore, mà không cần lo lắng đổi tiền hay mang theo tiền mặt. Các giao dịch được xử lý theo thời gian thực với cơ chế quy đổi trực tiếp giữa Đô la Singapore (SGD) và Đồng Việt Nam (VND), đáp ứng nhu cầu thanh toán khi mua sắm, ăn uống và sử dụng dịch vụ trong hành trình du lịch, công tác của người Việt Nam tại Singapore.

Người Việt quét mã NETSQR để thanh toán thông qua dịch vụ VietQRGlobal tại Singapore

Hiện nay, khách hàng của VietinBank, Agribank, BIDV, Vietcombank, MBBank, ACB, Sacombank, TPBank, NAM A Bank, MSB, BVBank, Saigonbank, MoMo và Payoo đã có thể sử dụng dịch vụ và thanh toán một cách thuận tiện, dễ dàng tại các điểm chấp nhận thanh toán NETSQR tại Singapore bao gồm thanh toán thanh toán tiền taxi, cửa hàng tiện lợi, quán ăn uống, các cửa hàng bách hóa,… NAPAS đang tiếp tục hoàn tất kết nối với các ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán khác để mở rộng phạm vi triển khai, giúp nhiều người dùng tiếp cận dịch vụ hơn.

Với vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống kết nối hàng không phát triển cùng nhiều chương trình hợp tác kinh tế, thương mại và du lịch giữa hai nước, Singapore đang là một trong những điểm đến được người Việt Nam lựa chọn nhiều nhất trong khu vực Đông Nam Á. Việc triển khai dịch vụ VietQRGlobal không chỉ đáp ứng nhu cầu chi tiêu, mang lại trải nghiệm thanh toán thuận tiện hơn cho người dân mà còn góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch và tăng cường kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Singapore, phù hợp với định hướng phát triển thanh toán số và tăng cường hội nhập quốc tế của Chính phủ hai nước.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng giám đốc NAPAS, cho biết:

"Mở rộng kết nối thanh toán QR xuyên biên giới là một trong những trọng tâm chiến lược của NAPAS nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán ngày càng đa dạng của người dân và doanh nghiệp. Việc hoàn thành triển khai dịch vụ cho người Việt Nam quét mã QR thanh toán tại Singapore là bước tiến quan trọng trong hợp tác giữa NAPAS và NETS, góp phần mở rộng phạm vi dịch vụ cho người dùng Việt Nam tại thị trường quốc tế, giúp người dùng Việt Nam có thêm một phương thức thanh toán xuyên biên giới thuận tiện và an toàn.

Với nền tảng hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các đối tác quốc tế, các ngân hàng và các tổ chức trung gian thanh toán, NAPAS tin tưởng rằng dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới VietQRGlobal sẽ ngày càng được mở rộng và phát huy hiệu quả, mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện, an toàn và liền mạch cho người dùng. Dịch vụ đồng thời cũng là động lực góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch và kết nối kinh tế giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và châu Á".

Ông Lawrence Chan, Tổng giám đốc Điều hành NETS Group, cho biết:

"Quan hệ hợp tác giữa NETS và NAPAS thể hiện cam kết chung trong việc xây dựng các mạng lưới thanh toán mở và có khả năng liên thông trong khu vực. Việc kết nối hệ sinh thái thanh toán bằng mã QR của Việt Nam và Singapore không chỉ giúp du khách thanh toán thuận tiện như người dân bản địa, một cách an toàn và không dùng tiền mặt, mà còn góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch và tăng cường mối quan hệ kinh tế giữa hai thị trường".

Theo kế hoạch hợp tác, NAPAS và NETS sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới ngân hàng, trung gian thanh toán tham gia dịch vụ cũng như triển khai chiều thanh toán ngược lại, giúp người dùng Singapore có thể quét mã VietQRGlobal tại các điểm chấp nhận thanh toán ở Việt Nam.

Thông tin chi tiết về NAPAS, vui lòng truy cập: https://www.napas.com/

Thông tin chi tiết về NETS, vui lòng truy cập: https://www.nets.com.sg/