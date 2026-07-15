Người Việt dẫn đầu Đông Nam Á về ứng dụng AI trong học tập và lập trình

Tối ưu hóa nhờ năng lực xử lý ngôn ngữ bản địa

Theo báo cáo xu hướng công nghệ mang tên "Gemini: Đông Nam Á 2026" lần đầu tiên được Google phát hành, khu vực Đông Nam Á ghi nhận bước tăng trưởng nhảy vọt của các ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo). Trong đó, số lượng người dùng hoạt động của ứng dụng Gemini tại khu vực này đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng một năm qua.

Ưu thế của mô hình này tại khu vực Đông Nam Á xuất phát từ khả năng xử lý ngôn ngữ bản địa chuyên sâu. Theo Hệ thống Đánh giá Toàn diện Mô hình Ngôn ngữ Đông Nam Á (SEA-HELM) được thực hiện bởi viện nghiên cứu AI Singapore, đây là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đạt hiệu năng tổng thể tốt nhất đối với hệ thống ngôn ngữ đa dạng của khu vực.

Việt Nam có tỷ lệ sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ trong quá trình tương tác với AI cao nhất khu vực Đông Nam Á Ảnh: Google

Dữ liệu thực tế chứng minh có đến gần 70% số lượng câu lệnh (prompt) tại Đông Nam Á được người dùng gửi bằng tiếng mẹ đẻ. Đứng đầu về chỉ số này là Việt Nam với tỷ lệ áp dụng lên tới 89% câu lệnh sử dụng tiếng Việt, xếp trên Thái Lan (87%) và Indonesia (84%). Do không còn rào cản về mặt dịch thuật và bản địa hóa, người dùng trong nước có xu hướng khai thác tối đa công nghệ này để phục vụ công việc và học tập hằng ngày.

Điểm sáng về ứng dụng AI trong học thuật và kỹ thuật chuyên sâu

Khác biệt lớn nhất của thị trường Việt Nam so với các quốc gia lân cận nằm ở xu hướng ứng dụng AI có trách nhiệm vào giáo dục và đào tạo. Thống kê chỉ ra các hoạt động liên quan đến học thuật chiếm tới 17% tổng số câu lệnh được khởi tạo từ Việt Nam, dẫn đầu khu vực ở chỉ số này.

Trung bình mỗi tháng, có hơn 160.000 học sinh sử dụng công cụ ôn thi tích hợp AI để phân tích dữ liệu, hệ thống hóa kiến thức hoặc giải quyết các bài toán phức tạp. Từ phía nhà sư phạm, mỗi ngày có khoảng 55.000 yêu cầu được tạo ra nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy, thiết kế bài giảng và biên soạn giáo án.

Bà Sapna Chadha, Phó chủ tịch Google phụ trách khu vực Đông Nam Á và Nam Á chia sẻ về tăng trưởng trong xu hướng ứng dụng AI Ảnh: Google

Đáng chú ý, năng lực ứng dụng công nghệ của người dùng Việt không dừng lại ở mức độ tra cứu cơ bản mà đi sâu vào tác vụ kỹ thuật chuyên sâu. Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về số lượng yêu cầu liên quan đến hỗ trợ viết mã nguồn (lập trình) và tư duy toán học. Có đến gần một phần ba tổng số tương tác tại Việt Nam được thực hiện thông qua máy tính cá nhân thay vì thiết bị di động - tỷ lệ phản ánh tính chất làm việc tập trung và đòi hỏi tính kỹ thuật cao của lập trình viên cũng như học sinh, sinh viên ngành công nghệ trong nước.

Ngược lại, ở quy mô toàn khu vực Đông Nam Á, thói quen tương tác trên thiết bị di động vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối với gần 75% lượng yêu cầu, nơi người dùng thường tận dụng tính năng đa phương thức như hình ảnh, video (chiếm 40%) và giọng nói (hơn 10%).

Với lực lượng dân số trẻ am hiểu công nghệ (với gần 40% dân số dưới 25 tuổi), Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang chuyển dịch nhanh chóng từ giai đoạn tiếp cận công nghệ sang tích hợp sâu sắc AI vào cuộc sống. AI đã vượt qua ranh giới của một công cụ giải trí hay dịch thuật thông thường để trở thành trợ lý nghiên cứu và đối tác tư duy, đồng hành trực tiếp cùng quá trình học tập, giảng dạy và phát triển kỹ thuật của thế hệ số.