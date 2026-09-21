Người Việt đi Đài Loan mang theo những thứ này có thể bị phạt hơn 800 triệu

Theo số liệu từ cơ quan quản lý nông nghiệp Đài Loan, chỉ trong 2 tuần giữa tháng 9, số trường hợp vi phạm quy định kiểm dịch do mang theo các loại bánh chứa thịt vào lãnh thổ Đài Loan đã tăng vọt lên hơn 10 vụ mỗi tuần, gấp 10 lần so với mức trung bình chưa tới 1 vụ/tuần trước đó. Phần lớn hành khách vi phạm trong đợt này đến từ Trung Quốc, Hồng Kông và Macau.

Hành khách nhập cảnh Đài Loan bị phát hiện mang sản phẩm từ thịt mà không khai báo sẽ bị phạt hàng trăm triệu đồng ẢNH: T.H

Lãnh đạo bộ phận Kiểm dịch động vật thuộc APHIA cho biết nhiều hành khách bị xử phạt do không chú ý đến bảng thành phần in trên bao bì. Quy định cấm áp dụng cho tất cả sản phẩm chứa thịt lợn, bò, cừu, gà, vịt, ngỗng. Đặc biệt, hành khách không chỉ tìm từ "thịt" mà cần cẩn trọng với các thành phần như: chà bông (ruốc), thịt sợi, giăm bông, thịt mỡ hoặc mỡ lợn.

Để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch tả heo châu Phi, Đài Loan áp dụng mức phạt rất nghiêm khắc. Cụ thể, vi phạm lần đầu sẽ bị phạt 200.000 Đài tệ (khoảng 164 triệu đồng). Hành khách nước ngoài không thể nộp phạt ngay tại sân bay sẽ bị từ chối nhập cảnh và buộc quay về.

Người vi phạm từ lần thứ hai sẽ bị phạt đến 1 triệu Đài tệ, tương đương khoảng 820 triệu đồng.

Tại các cửa khẩu, lực lượng kiểm dịch sẽ soi chiếu X-quang toàn bộ hành lý. Nếu phát hiện nghi vấn, hành khách phải mở bao bì để kiểm tra trực tiếp.

Bên cạnh bánh trung thu nhân thịt, chính quyền Đài Loan cập nhật danh sách các mặt hàng tuyệt đối không được mang theo trong hành lý nếu chưa qua kiểm dịch, bao gồm: thịt và sản phẩm từ thịt như thịt tươi, đông lạnh, làm khô, nấu chín (xúc xích, thịt khô, chà bông, lạp xưởng, thịt hộp...); đồ ăn tiện lợi: mì ăn liền, súp, cháo hoặc bột nêm có chứa thành phần thịt; nông sản và trái cây, trong đó trái cây tươi bị cấm hoàn toàn; hạt giống, cây sống và sản phẩm thực vật tươi chưa qua kiểm dịch.

Danh sách cấm còn bao gồm các sản phẩm khác như trứng sống hoặc chưa nấu chín hoàn toàn; tổ yến thô (chưa qua xử lý, còn lẫn lông, máu hoặc tạp chất).

Một lưu ý đặc biệt dành cho hành khách Việt muốn đi Đài Loan là bao bì hút chân không không có tác dụng miễn trừ. Sản phẩm đóng gói hút chân không vẫn bị tịch thu và xử phạt nếu chứa thành phần thịt cấm.

Nếu không chắc chắn về mặt hàng mang theo, hành khách cần chủ động liên hệ nhân viên hải quan hoặc đi vào luồng "Goods to Declare" (Hàng hóa cần khai báo) để được hỗ trợ, tránh tự ý đưa qua cửa kiểm soát.



