Người Việt du học New Zealand lần đầu vượt mốc 2.000 sau 4 năm

Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) hôm 13.5 công bố dữ liệu mới nhất về số sinh viên quốc tế tại New Zealand trong năm 2025, ghi nhận có 92.580 du học sinh từ các quốc gia đến học vào năm ngoái. Con số này tăng 11% so với 2024 và đạt 80% so với mức đỉnh trước dịch Covid-19. Trong đó, người Việt chiếm khoảng 3% với 2.200 người, lần đầu tiên vượt mốc 2.000 kể từ năm 2021.

Thống kê mới từ ENZ chỉ ra đà tăng trưởng số lượng du học sinh Việt Nam tại New Zealand vẫn đang tiếp diễn từ 2022 tới nay. Con số hiện tại cũng đạt 72% so với mức đỉnh từng ghi nhận ở 2019 và tương đương với mức 9 năm trước. Kết quả trên là "trái ngọt" sau khi ENZ hồi năm 2024 cho biết sẽ tập trung đầu tư vào một số thị trường có "tiềm năng tăng trưởng", bao gồm Việt Nam, kéo theo đó là hàng loạt động thái mới.

Một số dấu ấn có thể kể tới là nước này đã thiết kế 2 chương trình học bổng chính phủ dành riêng cho học sinh Việt, bao gồm bậc trung học (NZSS) và ĐH (NZUA), bên cạnh bậc sau ĐH (Manaaki) vốn đã duy trì nhiều thập niên qua. ENZ thời gian qua còn thúc đẩy các trường ĐH và học viện "rộng cửa" tuyển du học sinh Việt thông qua điều chỉnh chính sách tuyển sinh và học bổng, đồng thời đưa nhiều đoàn giáo dục tới làm việc tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, New Zealand vài năm trở lại đây cũng ban hành các chính sách mở rộng quyền làm việc cho du học sinh, mới đây nhất là với nhóm sinh viên nghề.

Cũng theo thống kê, người Việt du học New Zealand quan tâm nhiều nhất đến bậc ĐH khi các trường nước này ghi nhận có 1.335 du học sinh Việt vào 2025, tăng liên tục từ 2021 tới nay và lập kỷ lục cao nhất về số lượng trong hơn một thập kỷ qua. Điều này diễn ra sau khi cả 8 ĐH của New Zealand hồi năm 2024 công bố tuyển thẳng học sinh Việt Nam bằng kết quả học bạ thay vì yêu cầu học dự bị như trước.

Xếp sau đó là nhóm trường trung học với 370 người và nhóm cơ sở đào tạo tư thục với 295 người - tất cả đều có xu hướng tăng trong 4 năm trở lại đây, tuy nhiên vẫn còn kém xa mức đỉnh từng được thiết lập ở giai đoạn 2018-2019. Xếp cuối là các học viện công nghệ và kỹ thuật (110 người) với trường dạy tiếng Anh (100) - duy trì đà tăng trưởng khiêm tốn từ sau Covid-19 tới nay.

Tiến sĩ Linda Sissons, quyền Giám đốc điều hành ENZ, thông tin kết quả tăng trưởng chung phản ánh sự tăng trưởng ổn định của toàn ngành giáo dục quốc tế. Khảo sát ra mắt mới đây của ENZ về độ nhận diện và sức khỏe thương hiệu toàn cầu chỉ ra thêm rằng 22% học sinh, sinh viên quốc tế tiềm năng xếp New Zealand vào top 3 điểm đến du học hàng đầu.

"Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, chất lượng đào tạo cao, trải nghiệm học tập tốt và kết quả tốt nghiệp nhiều triển vọng của New Zealand là các yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định lựa chọn của du học sinh", tiến sĩ Sissons lý giải.

Theo trang Study in New Zealand do ENZ vận hành, học phí ĐH ở New Zealand dao động trong khoảng 35.000-55.000 NZD/năm (542-852 triệu đồng) ở bậc cử nhân, 20.000-45.000 NZD/năm (309-697 triệu đồng) ở bậc sau ĐH. Tuy nhiên nếu học tiến sĩ, sinh viên quốc tế chỉ cần đóng phí bằng sinh viên bản địa ở mức 6.500-7.500 NZD/năm (100-116 triệu đồng).

Về sinh hoạt phí, mức chi sẽ tùy thuộc vào khu vực. Với Auckland hay Wellington, hai nơi thu hút đông du học sinh Việt nhất, nhì với lần lượt 920, 355 người vào 2025, sinh hoạt phí rơi vào khoảng 20.000-27.000 NZD/năm (309-417 triệu đồng). Còn ở Otago, nơi có ít sinh viên quốc tế hơn, mức này sẽ dao động từ 18.000-21.000 NZD/năm (278-325 triệu đồng).