Người Việt hải ngoại đón Tết Giáp Thìn như thế nào?

Trả lời Thanh Niên nhân dịp Tết Giáp Thìn, anh Tôn Thất Hòa, giám đốc marketing và tuyển sinh Trường trung học tư thục Erindale, thành phố Mississauga thuộc tỉnh bang Ontario, Canada, cho hay như mọi năm, gia đình anh thường dành các ngày cuối tuần lúc cận Tết để đi siêu thị châu Á mua vài nguyên vật liệu về gói bánh chưng, bánh tét.

Gia đình anh Tôn Thất Hòa gói bánh tét tại nhà NVCC

"Ngày 23 tháng chạp, gia đình cũng thực hiện tục đưa Ông Táo về Trời, tri ân một năm gia đạo bình an, mọi thành viên trong gia đình đều khỏe mạnh, và công việc hanh thông. Riêng năm Giáp Thìn, ở khu vực gia đình tôi đang sống là thành phố Mississauga, dự báo thời tiết sẽ khá ấm áp, không có tuyết nhiều so với mọi năm vào tháng 2 Dương lịch này nên gia đình tôi sẽ đến đón Giao thừa và chào năm mới Giáp Thìn ở chùa Pháp Vân, cách nhà tôi 10 cây số".



Cũng trả lời Thanh Niên, anh Linh Pham, sống ở thành phố Wichita Falls thuộc bang Texas (Mỹ), cho hay gia đình anh vẫn chuẫn bị đón Tết như mọi năm nhưng có phần khác so với mọi năm trước. "Năm nay, ông bà ngoại của các cháu không còn nữa nên có phần bùi ngùi, cảm thấy như mất mát đìều gì đó rất lớn không thể giải thích được. Nhưng mình cũng nhắc các con mình rằng đây lại là lúc nhớ đến tổ tiên, ông bà, nhớ ơn sinh thành của cha mẹ mình nhiều hơn", anh chia sẻ tiếp.



Trong ngày 23 tháng chạp, gia đình anh đã gói bánh tét để đón Tết Giáp Thìn. "Ở bên này, mọi thứ có thể mua đưọc một cách dễ dàng nhưng mình vẫn thích gói bánh tét, một phần vì muốn giữ truyên thống và cũng muốn cho các con mình hiểu hơn về Tết của người Việt mình", anh Pham chia sẻ.

Anh Linh Pham chỉ dẫn con gái cắt bánh tét bằng dây NVCC

Những hoạt động kết nối cộng đồng

Anh Pham cho hay không khí đón Tết Giáp Thìn của người Việt tại Texas nói chung và tại Wichita Falls nói riêng vẫn nhộn nhịp như mọi năm. "Sau mấy năm bị Covid-19 hoành hành, kinh tế nay có phần khởi sắc hơn. Tại các chợ, trung tâm thương mại của người Việt, mọi người mua sắm rất sôi động. Bánh tét, bánh chưng, các loại hoa quả cho ngày tết, đặc biệt là sắc vàng hoa Cúc tràn khắp mặt trước chợ....mọi thứ tạo nên không khí đón xuân rất rộn ràng", anh Pham cho hay.

Anh Pham cho biết thêm tại một nhà thờ ở Wichita Falls sẽ có những hoạt động đón xuân như: hội chợ, ca múa nhạc, múa lân của các em thiếu nhi, lễ đón giao thừa và tiệc mừng năm mới cho toàn thể mọi người. "Vợ chồng và con gái mình trong ca đoàn cũng tham gia nên rất vui", anh Pham chia sẻ.

Cũng ở Mỹ, Hội Đồng hương người Việt Chico tại thành phố Chico thuộc bang California vào tối 4.2 (tức sáng 25 tháng chạp, theo giờ Việt Nam) đã tổ chức cuộc họp mặt, giao lưu nhân dịp chào đón Xuân Giáp Thìn nhằm làm cầu nối cho mọi thế hệ, mọi lứa tuổi xích lại gần nhau hơn. Chương trình gồm có các hoạt động ngoài trời cho các bé, trao lì xì cho các cháu nhỏ, tiệc tất niên và thưởng thức văn nghệ.

Cô Hoàng Thị Thy Tuyết và chú Nguyễn Khắc Điệp trong cuộc họp mặt, giao lưu nhân dịp chào đón Xuân Giáp Thìn của Hội Đồng hương người Việt Chico ngày 4.2 NVCC

Nằm trong ban tổ chức chương trình họp mặt nói trên có cô Hoàng Thị Thy Tuyết cùng chồng là chú Nguyễn Khắc Điệp. Cô Tuyết chia sẻ với Thanh Niên: "Vì muốn duy trì văn hoá cổ truyền dân tộc Việt tại xứ người cho thế hệ “Người Mỹ gốc Việt” nên cô chú Điệp Tuyết và một nhóm người thuộc thế hệ thứ hai đã tổ chức một cuộc họp mặt người Việt đầu tiên tại thành phố Chico, California. Và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các gia đình xa xứ".



Cô Tuyết cho biết thêm: "Tuy ngoài trời mưa bão, nhưng trong hội trường như một Hội chợ Hoa Xuân ở quê nhà thu nhỏ… Thật ấm cũng và yêu thương trao cho nhau .. như một đại gia đình gồm ba thế hệ mà hạnh phúc vỡ bờ … một đêm hội mang dấu ấn đậm đà bản sắc dân tộc và từ đây sẽ được tiếp nối trong tương lai khi Xuân về Tết đến tại Chico".

Khu xem quẻ tại cuộc họp mặt, giao lưu nhân dịp chào đón Xuân Giáp Thìn của Hội Đồng hương người Việt Chico ngày 4.2 NVCC

Múa lân trong cuộc họp mặt, giao lưu nhân dịp chào đón Xuân Giáp Thìn của Hội Đồng hương người Việt Chico ngày 4.2 NVCC

Tương tự, anh Hòa cho hay chùa Pháp Vân cũng sẽ tổ chức múa lân, múa rồng, các trò chơi dân gian cho các em nhỏ trước giờ Giao thừa và đốt pháo khi đồng hồ chuyển sang thời khắc năm mới Giáp Thìn. "Đây là khoảnh khắc thiêng liêng, là dịp để bà con trong cộng đồng người Việt có truyền thống Phật giáo ở khu vực gặp mặt và chúc mừng nhau ngày đầu năm mới".



Trước đó, vào ngày 27.1, Hội Người Việt Toronto đã tổ chức Hội Chợ Tết Giáp Thìn ở Mississauga, với rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí, múa lân, múa rồng, ẩm thực, thu hút rất nhiều người Việt và cộng đồng các sắc dân bạn. "Ngoài ra, những thành phố lân cận Toronto cũng tổ chức hội chợ Tết phục vụ bà con Việt Nam ở địa phương. Những hội nhóm nhỏ hơn, các gia đình thân thiết với nhau cũng tổ chức họp mặt, gói bánh chưng, bánh tét, ăn uống, vui chơi, ca hát chuẩn bị cho ngày Tết đoàn viên, ý nghĩa", anh Hòa cho biết thêm.

Gia đình anh Tôn Thất Hòa đi chợ Tết tại một chợ châu Á ở Canada ngày 4.2 NVCC

Cũng trả lời Thanh Niên, anh Nguyễn Ngọc Tâm, đang sinh sống tại thủ đô Ottawa của Canada, cho hay đây là cái Tết thứ 3 của gia đình anh tại xứ lá phong này. "Cộng đồng người Việt mình đón Tết cũng như mọi năm. Các hoạt động đón Tết được tổ chức theo cụm xung quanh thủ đô Ottawa, chẳng hạn trong tối 3.2 (sáng 24 tháng chạp theo giờ Việt Nam), khu Kanata tổ chức đêm diễn văn nghệ có thu vé, còn khu Nepean tổ chức chương trình Tết Việt Ottawa 2024, với các trò chơi dân gian dành cho các bé và ba mẹ có thể tham gia chung với các con, tổng kết hoạt động trong năm qua, gặp mặt giai lưu cộng đồng Việt và tiệc nhẹ.

Các bé tham gia trò chơi dân gian tại chương trình Tết Việt Ottawa ở khu Nepean thuộc thủ đô Ottawa của Canada ngày 3.2 NVCC

Các bé nhận lì xì tại chương trình Tết Việt Ottawa 2024 ở khu Nepean thuộc thủ đô Ottawa của Canada ngày 3.2

NVCC

Cầu mong Việt Nam ngày càng phồn thịnh

Anh Tâm chia sẻ thêm như bao gia đình Việt ở Canada, gia đình anh cầu mong năm mới mang lại thật nhiều may mắn, sức khỏe an lành và mọi việc suông sẻ cả năm. Còn anh Pham cho hay năm mới đến, anh "luôn thầm chúc cho quê hương mình, mọi người luôn ấm no và hạnh phúc. Chúc cho quan hệ Việt - Mỹ tốt đẹp và ngày càng phát triển".

Tương tự, anh Hòa chia sẻ: "Trong năm mới Giáp Thìn, cầu mong của tôi là một Việt Nam ngày càng phồn thịnh và mạnh mẽ hơn. Trong 12 con giáp, rồng là biểu tượng cho quyền lực, sức mạnh và sự vĩ đại. Trong dân gian Việt Nam, rồng tượng trưng cho sự linh thiêng, là điềm lành, nên tôi tin rằng chúng ta sẽ bay cao, bay xa trên bước đường phục hồi và phát triển sau thời kỳ khó khăn của đại dịch Covid-19".

Anh Hòa còn nhấn mạnh: "Cầu chúc đất nước yên bình, an khang, và phồn thịnh; mọi người mọi nhà có thêm sức khỏe, lòng tin và năng lượng tích cực để vượt qua mọi thách thức. Đặc biệt, với cộng đồng người Việt ở nước ngoài mỗi ngày một lớn hơn, không lời chúc nào có giá trị bằng mong ước và niềm tin rằng mọi người sẽ tiếp tục đồng lòng, đoàn kết, và giữ vững tình thân đồng hương, đồng bào dù ở nơi đâu trên địa cầu này".