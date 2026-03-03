Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Chuyện lạ

Người 'viết hộ thư tình' ở Nhật Bản kể chuyện

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
03/03/2026 11:18 GMT+7

Một người đàn ông Nhật Bản đã mở dịch vụ ‘viết hộ thư tình’ nhằm giúp đỡ nhiều người khó giãi bày cảm xúc.

Ông Shintaro Kobayashi, 47 tuổi, đã bắt đầu mở dịch vụ viết hộ thư tình cách đây 12 năm. Theo Mainichi ngày 3.3, ý tưởng này xuất phát từ thuở nhỏ ông từng nhận một bức thư tình trong tủ đựng giày ở trường. Cảm xúc khi nhận lá thư khiến ông không quên được và ông muốn giúp người khác chia sẻ cảm xúc của họ.

Những người tìm đến ông với nhiều mục đích. Có người muốn gửi lời tỏ tình đến người yêu hoặc mối tình đầu. Có người lại muốn gửi lời xin lỗi, cảm ơn nhưng khó thể hiện cảm xúc thành lời. Lại có những trường hợp các vị khách đến nhờ viết hộ thư “gửi cho chính họ”.

Chi hơn 1 triệu đồng cho dịch vụ 'viết hộ thư tình' - Ảnh 1.

Ông Shintaro Kobayashi, người mở dịch vụ "viết hộ thư tình" đã được 12 năm

ẢNH: MAINICHI

Khi gặp khách hàng, ông Kobayashi trò chuyện với họ để tìm hiểu về cảm xúc và về người mà họ muốn tiếp cận. Sau đó, ông viết một lá thư và gửi cho khách hàng. Khách hàng sao chép lá thư đó bằng chữ viết tay của mình và gửi cho người nhận.

“Chữ viết tay của mỗi người thể hiện sự độc nhất của người đó”, ông nói.

Mỗi lá thư có chi phí 10.000 yen (hơn 1,6 triệu đồng) mỗi tháng thường có khoảng 2 yêu cầu. Hầu hết khách hàng của ông là người ở độ tuổi 30, đôi khi vẫn có những vị khách trẻ hơn hoặc những người 70, 80 tuổi. Khoảng 60% khách hàng là nam giới và 40% là nữ giới. Đến nay, ông Kobayashi đã viết hộ hơn 300 lá thư.

Ông Kobayashi cho biết sau đại dịch Covid-19, càng có nhiều người muốn viết thư để tỏ sự biết ơn hoặc xin lỗi đến người họ yêu quý. Ông nói rằng việc viết ra một lá thư có thể giúp mọi người cảm thấy tốt hơn và tiếp tục tiến về phía trước.

