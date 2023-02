Người Việt mê vàng hàng đầu thế giới

Theo WGC, nhu cầu tiêu dùng vàng trong quý 4/2022 đã tăng 58% so với cùng kỳ năm 2021, từ 8,5 tấn lên 13,5 tấn. Sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu tiêu thụ được thúc đẩy bởi nhu cầu vàng thỏi và vàng xu, cũng như nhu cầu trang sức. Cụ thể, nhu cầu vàng thỏi và vàng xu đạt 9 tấn trong quý 4/2022, tăng 48% so với 6,1 tấn của cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, nhu cầu trang sức tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm 2021, từ 2,5 tấn lên 4,5 tấn vào quý 4/2022.

Nhu cầu tiêu thụ vàng nữ trang Việt Nam tăng mạnh T.XUÂN

Ông Andrew Naylor, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) WGC cho biết: "Việt Nam dẫn đầu sự tăng trưởng nhu cầu vàng trong khu vực ASEAN vào năm 2022, với mức tăng 37% so với 2021. Đồng thời, Việt Nam cũng dẫn đầu về nhu cầu trang sức trong năm 2022, với mức tăng 51% so với năm 2021, đạt 18 tấn - mức cao nhất trong 14 năm qua. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới tăng trưởng mạnh mẽ này, bao gồm sự giảm nhẹ của giá vàng địa phương trong quý 4/2022; mức thu nhập ở một số ngành nghề tăng trở lại như trước và niềm tin được củng cố của người tiêu dùng về sự tăng trưởng của GDP".

Nhu cầu tiêu thụ vàng toàn cầu (không bao gồm thị trường OTC) trong năm 2022 tăng gần 18% so với năm 2021, đạt 4.741 tấn - mức cao nhất kể từ năm 2011. Nhu cầu vàng toàn năm 2022 đạt mức ấn tượng một phần đến từ nhu cầu cao kỷ lục ở quý 4/2022. Nhìn chung, sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ vàng toàn cầu được thúc đẩy bởi sự mua vào và tích trữ của các ngân hàng trung ương, cũng như nhu cầu đầu tư cá nhân mạnh mẽ và ổn định.

Trên toàn cầu, nhu cầu trong năm của ngân hàng trung ương đã tăng hơn gấp đôi, từ 450 tấn trong năm 2021 lên 1.136 tấn vào năm 2022, đạt mức cao kỷ lục mới trong 55 năm qua. Chỉ riêng lượng mua trong quý 4/2022 đã đạt 417 tấn, nâng tổng lượng mua trong nửa cuối năm 2022 lên hơn 800 tấn.