Người Việt mua sắm 410.000 ô tô năm 2021, xe Hàn ngày càng được ưa chuộng

Từng có thời điểm rơi vào cảnh “đóng băng” do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng “bước chạy nước rút” ngoạn mục trong hai tháng cuối năm giúp thị trường ô tô Việt Nam kết thúc năm 2021 với mức tăng nhẹ.

Tiêu thụ ô tô tại Việt Nam năm 2021 tăng 3%

Năm 2021 được xem là một trong những năm khó khăn nhất trong lịch sử của thị trường ô tô Việt Nam. Lần đầu tiên nhiều nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô phải tạm dừng hoạt động để phòng dịch. Lần đầu tiên hàng loạt hệ thống đại lý đóng cửa, chuyển sang kinh doanh trực tuyến khiến nhiều lao động rơi vào cảnh thất nghiệp. Lần đầu tiên, doanh số bán ô tô theo tháng giảm kỷ lục, về mức thấp nhất trong vòng gần 10 năm qua (đạt đạt 8.884 xe các loại trong tháng 8.2021).

Tuy nhiên, nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp kinh doanh ô tô thông qua việc làm mới mẫu mã, áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá… kết hợp sự hỗ trợ chính sách từ phía Chính phủ, từng bước giúp thị trường ô tô hồi phục trong giai đoạn cuối năm. Đặc biệt, lượng ô tô bán ra trong hai tháng cuối năm tăng đột biến góp phần giúp thị trường tiếp tục giữ được đà tăng trưởng.

Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô thuộc VAMA năm 2021 đạt 304.149 xe, tăng 7.515 xe tương đương 3% so với năm 2020. Trong đó, lượng tiêu thụ ô tô lắp ráp trong nước giảm 10%, xe nhập khẩu tăng 24% so với cùng kì năm ngoái. VAMA

Riêng tháng 12.2021 - thời điểm Chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp sản xuất trong nước chính thức có hiệu lực, lượng tiêu thụ ô tô đạt tới 46.759 xe, tăng 21% so với tháng 11.2021.

Cộng dồn số liệu bán hàng của VinFast, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV)... Trong năm 2021, người Việt đã mua sắm tổng cộng 410.390 xe ô tô các loại, tăng 2.930 xe so với năm 2020. Con số này chưa tính doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô nhập khẩu như Mercedes-Benz, Audi, Jaguar Land Rover, Volvo...

Mẫu mã ô tô mang thương hiệu Hàn Quốc ngày càng được ưa chuộng

Năm 2021 tiếp tục cho thấy xu hướng chuộng ô tô Hàn của người Việt. Trong số hàng chục thương hiệu ô tô đang kinh doanh tại Việt Nam, các mẫu mã ô tô mang thương hiệu Hàn Quốc như Hyundai, KIA… tiếp tục được người tiêu dùng chọn mua nhiều nhất.

Các mẫu Hyundai do HTV lắp ráp, phân phối tại Việt Nam đạt tổng doanh số bán 70.518 xe, giảm gần 11.000 xe so với năm 2020. Tuy nhiên, kết quả này cũng đủ giúp Hyundai vượt Toyota (đạt 67.533 xe) để tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vương về doanh số trên thị trường ô tô Việt Nam năm 2021. So với năm ngoái, doanh số bán xe Toyota cũng giảm 4% tương đương 3.159 xe.





Bên cạnh bước tiến của Hyundai Accent ở phân khúc sedan hạng B khi soán ngôi Toyota Vios về mặt doanh số, mẫu Santa Fe của Hyundai cũng cho thấy sự áp đảo so với các đối thủ cùng phân khúc Crossover 7 chỗ về mặt bán hàng. Hyundai Tucson cũng gặt hái được nhiều thành công với doanh số đạt 8.573 xe trong năm 2021.

Cùng với Hyundai, thương hiệu KIA tại Việt Nam với các mẫu mã do Trường Hải (THACO AUTO) lắp ráp, phân phối cũng góp mặt ở nhóm đầu trong số 10 thương hiệu ô tô bán nhiều nhất Việt Nam năm 2021. Cụ thể, KIA đã bán tổng cộng 45.532 xe tại Việt Nam trong năm 2021, tăng 6.352 xe tương đương 16% so với năm 2020. Thành tích này một phần đến từ nỗ lực của THACO trong việc liên tục tung ra thị trường các mẫu mã mới như Sonet, Carnival, K3, K5…

VinFast xếp thứ 4 với 35.723 xe bán ra, gồm Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0. So với năm 2020, doanh số VinFast tăng 6.238 xe, thứ hạng của hãng xe Việt cũng tăng 1 bậc so với năm ngoái.

Năm 2021 cũng chứng kiến nhiều cuộc soán ngôi trên thị trường ô tô Việt. Trong đó, đáng chú ý là sự thăng tiến vượt bậc của VinFast Fadil, với doanh số bán đạt hơn 24.000 xe Fadil trở thành mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2021, qua đó chấm dứt triều đại thống trị kéo dài hơn 7 năm của Toyota Vios.

Không chỉ để VinFast Fadil vượt mặt, Toyota Vios còn để mất luôn ngôi vương sedan hạng B bán chạy nhất Việt Nam năm 2021 vào tay Hyundai Accent. Ở phân khúc SUV/Crossover đô thị, Toyota Corolla Cross góp phần gỡ gạc thể diện cho hãng xe Nhật với doanh số bán đạt tới 18.441 xe, nhiều hơn đối thủ KIA Seltos (đạt 16.122 xe).

Bước sang năm 2022, Việt Nam đang từng bước tiến đến mục tiêu bao phủ vắc-xin để đạt miễn dịch cộng đồng qua đó kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19... hoạt động kinh doanh ô tô được dự báo sẽ ổn định hơn. Bên cạnh đó, với chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp sản xuất trong nước sẽ kéo dài đến hết tháng 5.2022 cùng với xu hướng điện khí hoá ô tô đang diễn ra… Thị trường ô tô hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi theo hướng cạnh tranh và phát triển hơn trong năm 2022.