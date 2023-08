Người Việt Nam sắp được ngắm siêu trăng: Có phải mặt trăng màu xanh?

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), lần Trăng Xanh (siêu trăng) tới đây sẽ xuất hiện ngày 31.8. Mặt trăng sẽ nằm ở phía đối diện của trái đất so với mặt trời và nó sẽ được chiếu sáng hoàn toàn. Giai đoạn này xảy ra lúc 16 giờ 58 phút (giờ Việt Nam). Đây cũng là siêu trăng thứ 3 trong số 4 siêu trăng của năm 2023. Mặt trăng sẽ ở gần trái đất nhất và có thể trông to hơn và sáng hơn bình thường một chút.