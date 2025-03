Người Việt ở Mỹ đi xem show Choctaw: Không gian đậm chất Việt nơi đất khách

Nếu WinStar là "ông trùm" thì Choctaw là "người tình" cuối tuần của dân Texas, thu hút đến 80% khách từ tiểu bang láng giềng tìm đến thử vận may!

Vì sao tôi chọn Choctaw?

Choctaw Casino & Resort nằm ở TP.Duran thuộc chuỗi khu nghỉ dưỡng và sòng bạc thuộc quyền sở hữu của bộ lạc Choctaw Nation of Oklahoma. Đây là một trong những tổ hợp giải trí lớn nhất tại Oklahoma và thu hút nhiều du khách từ các bang lân cận. Thế nên vào cuối tuần, bãi xe của 3 khu phức hợp sòng bạc - ẩm thực - vui chơi giải trí ở đây đông nườm nượp, kiếm được nơi đỗ xe cũng không phải dễ dàng.

Show diễn Tích Tắc 2025 ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Lý do tôi đặt chân đến đây không phải để thử xem có đổi đời nhờ “bánh xe may mắn” hay không vì mình thường không có duyên với số may mắn mà là vì để tham dự một show đặc biệt “Tích Tắc 2025” - đêm nhạc hoành tráng do Ruby Blvd Entertainment tổ chức, bầu sô chính là ca sĩ Hồng Ngọc với bài hit một thời áo trắng ngày xưa Mắt nai cha cha cha mà chúng tôi hay dịch ra tiếng Anh tếu táo là Dear eyes triple Dad.

Một người bạn tôi chia sẻ rằng, các show tại đây thường diễn ra vào sau 9 giờ tối thứ bảy để khán giả là những người làm trong ngành chăm sóc móng chân tay – nhóm “khách ruột” của casino, có thêm thời gian ăn tối sau giờ làm trước khi đến xem. Show vào chủ Nhật thì diễn sớm hơn (7 giờ tối) để khán giả kịp về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho tuần làm việc mới.

Muốn xem show hoành tráng này miễn phí? Đơn giản thôi vì khán giả chỉ cần đăng ký email là có ngay hai vé xem show miễn phí nhưng cần cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ bởi trước đây, vì quá “hào phóng”, casino từng cho phép đặt vé không giới hạn. Hệ quả là ghế trống ê hề vì nhiều người “giữ chỗ” mà không đến. Từ đó, chính sách thay đổi – mỗi email chỉ được 2 vé, tránh tình trạng ca sĩ “cháy hết mình” còn hàng ghế khán giả thì lác đác vài bóng hình.

Trước giờ show diễn chính thức bắt đầu ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Trao đổi với Mike Chow, hỗ trợ phòng marketing của Choctow casino & resort, anh cho biết resort này thu hút số lượng người Mỹ gốc Việt rất đông vì vậy nơi đây tổ chức nhiều show diễn cho khán giả Việt kèm với các gói combo khuyến mãi đi kèm với show. Hầu hết khách check-in vào buổi trưa sẽ có nhiều thời gian để ăn uống, nghỉ ngơi, sử dụng hồ bơi rồi mua sắm trước khi thử vận may của mình ở casino trong lúc chờ giờ diễn bắt đầu. Chỉ có số ít khách “chịu khó” lái xe gần 2 tiếng từ Texas xem rồi chạy về nhà vì show diễn kết thúc đã gần nửa đêm.

Đến gần ngày diễn, email nhắc nhở đã được gửi đến tôi kèm theo “lời dặn dò dễ thương” như: đến sớm ít nhất 2 tiếng để đổi vé, phải mang theo thẻ căn cước ID và thẻ thành viên casino để được đổi vé miễn phí.

Nếu bạn đặt phòng tại resort, casino sẽ gửi thêm hướng dẫn “sinh tồn” không bị lạc lối ở đây như cách check-in, cách đỗ xe valet và tìm phòng, nhà hàng, spa, hồ bơi, gallery, trung tâm giới thiệu văn hóa Choctaw… và quan trọng nhất là in file bản đồ khuôn viên. Vì nếu một người khách có khả năng lạc đường vô cực, thì bản đồ chính là cứu tinh giữa mê cung ánh đèn và những tiếng leng keng mời gọi của máy kéo bạc. Do đó bản đồ giấy được đặt ở mọi nơi để khách có thể lấy vì khả năng “giả vờ” bị lạc để đi lọt vào casino là rất cao.

Mà đến xem show được đầu tư lớn vậy không mất tiền thì chẳng lẽ không thử chút vận may, lỡ có thua (sau này chơi xong tôi mới nhận ra thua là thật chứ ít khi lỡ) cũng là đóng góp cho ngân sách địa phương.

Với tâm thế “kẻ ngoại đạo”, tôi cũng tò mò chơi thử vận may trước với 28 USD Free Play, số tiền tôi được “lì xì” khi tham gia sự kiện chào Tết Ất Tỵ 2025 tại Asia Times Square cũng của chính resort này là nhà tài trợ. Kết quả là chưa đầy 3 phút, số tiền chơi thử bốc hơi như chưa hề từng tồn tại! Thôi thì tặc lưỡi bỏ thêm mấy mươi đô là vào chơi thật để xem sao.

Rồi sau những lần kéo máy đầy hy vọng nhanh chóng trở thành bài học “rất chân thật”: có những thứ tưởng là của mình nhưng không thuộc về mình và thần may mắn sẽ không bao giờ ngó ngàng đến kẻ “tay mơ” kiểu chơi một lần rồi thôi như tôi. Nhưng dù sao, cảm giác hồi hộp hy vọng rồi… thất vọng cứ như xem đội Manchester United mùa giải này thi đấu cũng thú vị làm sao!

Trọn vẹn với đêm nhạc Made from Vietnam

Dù không có duyên với “thần tài”, tôi vẫn có một đêm trọn vẹn khi hòa mình vào khán phòng náo nhiệt của chương trình ca nhạc “Tích Tắc 2025”. Trước giờ diễn chính thức, nhà hát Grand Theatre với 3 tầng có sức chứa 3000 khán giả đã đầy ắp khán giả gốc Việt. Có lẽ nếu có người bạn Mỹ nào vào đây xem show, chắc chắn họ sẽ cảm giác như mình đang ở trong nhà hát Bến Thành chứ không phải ở Oklahoma!

Đêm nhạc Tích Tắc 2025 mang đến dàn nghệ sĩ “nhẹ ký” từ Việt Nam sang, với sự xuất hiện đặc biệt của danh hài Trường Giang, các ca sĩ Song Luân, LyLy, Isaac, Tăng Duy Tân, Bảo Anh.

Nếu ai đó nghĩ rằng nghệ sĩ Trường Giang chỉ giỏi tấu hài trên TV thì với show diễn này, không chỉ là MC hài hước, là ca sĩ tay ngang cầm mic hát cũng ổn mà anh còn kết nối chương trình trở thành một câu chuyện có nội dung mà chính mình là người kể chuyện. Cùng với đó là những mảng miếng được tung ra cùng với ca sĩ chính sau mỗi lần kết thúc biểu diễn. Còn thú vị hơn là anh đã mang phần quà là túi mù với phần thưởng 100 USD đến cho khán giả trả lời may mắn.

Một trong những khoảnh khắc đặc biệt ở show diễn ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Câu chuyện tình buồn ngang trái được ca sĩ Song Luân và LyLy thể hiện rất ngọt ngào và lên đến… cười cao trào khi có khán giả nữ được mời lên thực hiện yêu cầu phải đóng lại cảnh chia tay vừa xem xong.

Tiếp nối không khí lãng mạn là Bảo Anh – cô nàng từng được ví như Taylor Swift của Việt Nam. Với chất giọng nhẹ nhàng pha chút trầm tư, cô đã giúp cả khán phòng lạc vào thế giới của những bản ballad buồn.

Nhưng không để khán giả… buồn quá lâu khi Tăng Duy Tân đã bù đắp bằng năng lượng bùng nổ khán phòng bấy nhiêu. Lần đầu đến Mỹ, dù có chút khan tiếng nhưng anh vẫn “quẩy” cực nhiệt với loạt hit Bên trên tầng lầu, Cắt đôi nỗi sầu, Bật tình yêu lên, làm cả hội trường huơ tay, nhún nhảy chìm đắm trong ánh sáng huyền diệu được phát ra từ các cây đèn led phát sáng.

Và rồi, khi Isaac vừa cất giọng với hit Bống bống bang bang, cả khán phòng như vỡ òa. Lần đầu tiên ở nơi đất khách quê người, tôi được nghe hàng ngàn khán giả cùng nhau hòa giọng bài hát tiếng Việt với một niềm tự hào không thể tả bằng lời. Cái cảm giác như thể tất cả chúng tôi vừa trở về quê nhà trong một khoảnh khắc nghe nhạc dân ca.

Duy nhất chỉ có Hồng Ngọc là ca sĩ U50 thần thái thì chấp hết đàn... cháu được hát trên sân nhà. Với tính cách hóm hỉnh và giọng ca mạnh mẽ cùng những điệu múa bụng belly dance sành điệu khiến nhiều khán giả nam ngẩn ngơ dù mới nghe chị giới thiệu xong vừa giảm được... 8 pound mỡ bụng.

Và rồi, cao trào của đêm nhạc chính là đám cưới "giả định" với dàn bưng mâm quả đều là những nghệ sĩ “cây nhà lá vườn” biểu hát múa hát tối hôm nay. Có lẽ do chính MC kiêm đạo diễn Trường Giang tạo ra màn kết này để giúp cho một chuyện tình dở dang có cái kết đẹp có một không hai đó là người yêu cũ đến hát đám cưới chúc phúc cho người mình yêu .

Ai bảo chỉ có phim Hàn mới lãng mạn, show này cũng kịch tính không kém!

Bài hát 60 năm cuộc đời chính là chiếc cầu nối đưa tất cả khán giả lớn bé lại gần nhau hơn. Chúng tôi cùng hát, cùng nhảy, kết thúc một đêm đầy cảm xúc – vừa được cười no bụng, vừa được hú hét cổ vũ.

Khi chương trình kết thúc, nhiều khán giả không ai vội về mà ùa lên sân khấu để giao lưu, chụp ảnh, ôm chặt những thần tượng mà trước đây chỉ có thể thấy qua màn ảnh.

Khoảnh khắc đẹp nhất có lẽ là khi Isaac ngồi bệt dưới sân khấu, kiên nhẫn chụp ảnh với từng fan một. Và dĩ nhiên, hai cô con gái của tôi không bỏ lỡ cơ hội mà ở Việt Nam khó lòng có được – xếp hàng thứ tự để được ngồi cạnh thần tượng và chụp ảnh kỷ niệm để đời.

Show diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt Nam nổi tiếng ẢNH: PHAN QUỐC VINH

Chị Jenny Nguyễn từ Plano (Texas) chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy các ca sĩ thần tượng và cười banh nóc với Trường Giang! Lần sau nhất định sẽ rủ cả nhà đi xem và ở lại Choctaw luôn, không chạy về gấp như hôm nay nữa”.

Còn tôi? Cũng đã sẵn sàng “săn vé”, “soi show” cho những lần tới. Vì giữa những bộn bề cuộc sống, thật đáng quý khi tìm thấy một không gian đậm chất Việt giữa lòng nước Mỹ – nơi mà mỗi cuối tuần, những người con xa quê có thể cùng nhau cười vui và sống lại những kỷ niệm quê nhà!