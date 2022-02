Người Việt tiêu thụ 43 tấn vàng trong năm 2021

Ngày 7.2, Hội đồng Vàng thế giới (WGC) công bố Báo cáo xu hướng nhu cầu vàng mới nhất. Báo cáo nhận định nhu cầu tiêu dùng vàng toàn cầu (không bao gồm thị trường OTC) đã phục hồi sau nhiều tổn thất do Covid-19 gây ra từ năm 2020 và đạt 4.021 tấn trong cả năm 2021.

Riêng thị trường Việt Nam trong năm qua ghi nhận nhu cầu về vàng trang sức đạt 12 tấn, cao hơn 11% so với con số 11 tấn trong năm 2020. Tuy nhiên, nhu cầu này trong quý 4/2021 giảm còn 2 tấn, thấp hơn 12% so với cùng kỳ năm 2020 do thị trường bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Bên cạnh đó, nhu cầu cả năm về vàng miếng và tiền xu ở Việt Nam đạt 31 tấn, tăng nhẹ so với 29 tấn được mua trong năm 2020. Tương tự, hoạt động đầu tư bán lẻ trong quý 4/2021 tại Việt Nam giảm 11% so với cùng kỳ năm 2020 xuống còn 6 tấn.

Ông Andrew Naylor, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) tại Hội đồng Vàng thế giới, cho biết: “Dù nhiều người tiêu dùng Việt Nam tỏ ra thận trọng khi mua hàng hóa giá trị cao do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch, doanh số bán hàng tăng mạnh vào tháng 11/2021 nhờ các chiến dịch khuyến mại và mùa cưới. Các cột mốc quan trọng về văn hóa, cùng với sự phục hồi niềm tin của người tiêu dùng đã khiến nhu cầu tiêu dùng vàng cả năm của Việt Nam tăng lên đáng kể”.





Cũng theo báo cáo trên, nhu cầu đối với vàng trên toàn cầu đã gia tăng trong quý cuối cùng của năm 2021 khi đạt 1.147 tấn, mức cao nhất theo quý kể từ quý 2/2019 và tăng gần 50% so với quý 4/2020. Nhu cầu vàng miếng và vàng xu đạt 1.180 tấn, tăng 31% lên mức cao nhất trong 8 năm, khi các nhà đầu tư bán lẻ đều tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh lạm phát gia tăng và bất ổn kinh tế đang diễn ra do đại dịch Covid-19.

Theo dự kiến, thị trường vàng năm 2022 sẽ đối mặt với những động lực tương tự trong năm vừa qua. Trong thời gian tới, giá vàng có thể sẽ tác động đến tỷ giá thực, theo đó sẽ ảnh hưởng tới việc các ngân hàng trung ương toàn cầu thắt chặt chính sách tiền tệ và hiệu quả của chính sách trong việc kiểm soát lạm phát.