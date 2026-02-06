Người Việt trọng quà tết vì trao quà là cách gìn giữ kết nối qua thế hệ

Trao quà tết, vì thế, cũng chính là trao lộc tết - trao đi niềm tin, may mắn và mong ước về một khởi đầu tốt lành cho người mình trân quý.

Trong đời sống hiện đại, khi công nghệ khiến việc liên lạc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, khoảng cách giữa con người với nhau lại đôi lúc trở nên khó đo hơn. Người ta có thể nhắn tin thường xuyên, cập nhật liên tục trên mạng xã hội, nhưng vẫn thiếu những "điểm chạm" đủ sâu để cảm xúc được đặt đúng chỗ. Chính trong bối cảnh ấy, việc tặng quà tết vẫn tồn tại như một thói quen có sức bền đặc biệt - không phải vì hình thức, mà vì nó là một cách giữ gìn kết nối.

Tặng quà tết không đơn thuần là trao đi một vật phẩm. Ở tầng nghĩa văn hóa, đó là một kiểu giao tiếp cảm xúc: Nói thay lời chúc, lời mong, lời tri ân, thậm chí nói thay cả những điều ngại nói trong năm cũ. Một món quà được trao đúng người, đúng lúc, đúng bối cảnh luôn mang theo cảm giác "được nghĩ tới". Bởi vậy, trong nhiều gia đình, quà tết được coi trọng không chỉ vì giá trị, mà vì thành ý và thông điệp gắn kết phía sau.

Ở Việt Nam, hành vi tặng quà tết còn gắn với niềm tin tinh thần về lộc đầu năm. "Lộc" không chỉ là vật chất, mà là một dạng tín hiệu cho khởi đầu thuận lợi: may mắn, hanh thông, bình an, nhiều cơ hội và nhiều điều tốt lành. Trao lộc tết vì thế là một cách chủ động "gieo" điều tích cực vào năm mới, thay vì chỉ thụ động chờ vận may đến. Khi món quà được trao đi trong những ngày đầu năm, nó mang theo ý nghĩa mở đầu và cũng mang theo lời chúc rằng người nhận sẽ có một năm mới nhiều khởi sắc.

Điều đáng chú ý là, qua nhiều biến động và thay đổi về lối sống, hành vi này không mất đi mà được tiếp nối theo những hình thức linh hoạt hơn. Có người tặng quà tết cho gia đình để mâm cơm sum vầy đủ đầy hơn. Có người chuẩn bị quà năm mới cho họ hàng, hàng xóm như một cách giữ mối quan hệ bền chặt. Có người chọn tặng quà tết cho bạn bè, đồng nghiệp để đánh dấu một năm đã qua bằng sự trân trọng. Hình thức có thể khác nhau, nhưng động lực bên trong vẫn giống nhau: Giữ cho các mối quan hệ không bị mỏng đi giữa nhịp sống bận rộn.

Trong một năm nhiều biến động, nhu cầu ấy càng rõ. Người ta càng có xu hướng tìm về những nghi thức giúp đời sống tinh thần "đứng vững" hơn: được kết nối, được chúc phúc, được tiếp thêm niềm tin để bước vào năm mới. Tặng quà tết không còn là câu chuyện mua sắm đơn thuần, mà trở thành một cách ổn định cảm xúc: Khi trao đi điều tốt lành, chính người trao cũng nhận lại cảm giác an tâm và tích cực. Ở nghĩa này, "cho đi là nhận lại" không hẳn là sự trao đổi vật chất, mà là sự lan tỏa của cảm xúc tốt đẹp trong mạng lưới gắn kết c ủa mỗi cá nhân

Bởi vậy, có thể nói trao quà tết chính là trao lộc tết: Trao đi niềm tin, sự may mắn và mong ước một năm mới tốt lành cho người mình trân quý. Lộc vừa là lời chúc cụ thể, vừa là một biểu tượng cho hy vọng và động lực. Khi lộc được trao đi bằng thành ý, nó góp phần tạo nên không khí rộn ràng của mùa lễ - để tết không chỉ " trọn vẹn ", mà còn " đặc b iệt hơn . Và khi những hành động trao gửi ấy lan từ nhà này sang nhà khác, từ bữa cơm gia đình đến những cuộc gặp đầu năm, tinh thần "tỏa Tết lớn" cũng được hình thành và nhân rộng theo cách tự nhiên nhất.

Chính trong không gian văn hóa - niềm tin - hành vi ấy, một món quà tết được xem là "đáng" không chỉ vì giá trị vật phẩm, mà vì nó có khả năng mang theo lời chúc may mắn rõ ràng và tạo cảm giác trân trọng cho người nhận. Bia Saigon Special, ở vai trò đó, trở thành biểu tượng cho cách trao quà đặc biệt trong dịp tết: Vừa gần gũi để sẻ chia trong những cuộc sum vầy, vừa mang theo lộc Special qua thiết kế ý nghĩa và thông điệp chúc may mắn.

Món quà ấy còn phù hợp để mỗi người tự trao lộc cho chính mình - như một cách ghi nhận những nỗ lực đã đi qua sau một năm nhiều vất vả. Một thùng Bia Saigon Special được chọn để mang về nhà, cho bữa cơm đầu năm thêm trọn vẹn, hay cho khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi đầu xuân, cũng là một hình thức tự thưởng đầy ý nghĩa: Nhẹ nhàng nhưng đủ "special" để tiếp thêm cảm xúc tích cực cho hành trình phía trước.

Đặc biệt, cơ hội trúng lộc vàng Special cùng nhiều phần quà giá trị khác từ chương trình dưới nắp lon khiến món quà không chỉ dừng ở hành động biếu tặng, mà còn mở ra thêm một lớp "lộc đầu năm" - như một lời chúc cụ thể cho những cột mốc, cơ hội và thành tựu trong năm mới.

