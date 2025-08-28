Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Người Viettel trắng đêm khắc phục sự cố, giữ thông tin liên lạc cho khách hàng

28/08/2025 15:32 GMT+7

Mưa lũ kéo dài khiến nhiều trạm BTS bị ngập sâu, những 'người lính Viettel' trắng đêm khắc phục sự cố, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho khách hàng và phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai.

Cơn bão số 5 Kajiki đã đổ bộ vào Bắc Trung bộ và gây ảnh hưởng nặng nề tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Suốt từ đêm 25 đến sáng 26.8, hàng trăm cán bộ, nhân viên Viettel Thanh Hóa đã thức trắng để khắc phục sự cố, hàn nối từng sợi cáp quang trong mưa, tranh thủ bữa cơm hộp trong thùng xe rồi lại tiếp tục ứng cứu. Nhờ đó, mạng lưới thông tin cơ bản vẫn được duy trì để phục vụ công tác chỉ đạo của chính quyền và nhu cầu liên lạc của nhân dân.

Tại Nghệ An, ngay sau khi gió bão tạm ngưng, Viettel Nghệ An dồn 100% lực lượng để khẩn trương triển khai công tác ứng cứu, khắc phục sự cố mạng lưới sau bão. Theo thống kê sơ bộ, cơn bão đã gây thiệt hại nặng, làm gián đoạn dịch vụ tại nhiều điểm trạm khu vực Vinh. Để nhanh chóng khôi phục dịch vụ, đội ngũ kỹ thuật đang gấp rút vận chuyển máy nổ đến các vị trí bị mất điện, quyết tâm khắc phục hoàn toàn sự cố trong thời gian sớm nhất.

Từ ngày 26.8, 100% quân số nam của Viettel Hà Tĩnh được huy động, sẵn sàng cơ động hỗ trợ khi có lệnh. Tại trạm, máy nổ đã được nạp đầy nhiên liệu và dự phòng, đảm bảo hoạt động thông suốt.

Tinh thần chủ động, phòng hơn chống đã được thể hiện rõ từ trước khi bão vào. "Ngay từ trưa 25.8, khi gió chưa vào, chúng tôi đã hỗ trợ chủ nhà trạm chằng chống nhà cửa, dùng các bao nước để gia cố, chống tốc mái", anh Lê Thế Anh, nhân viên Phòng Điều hành bán hàng - Trung tâm kinh doanh Viettel Hà Tĩnh trực tại trạm chia sẻ.

