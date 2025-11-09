Người VNPT giữ vững mạch kết nối, nối liền yêu thương

Họ là những người VNPT, những "người giữ mạch thông tin", đã bất chấp hiểm nguy, gió lớn, sạt lở để mang tín hiệu trở lại, giúp lòng người vững vàng sau giông bão.

Những hồi đáp giữa bão dữ

Sáng sớm 6.11, khi bão số 13 đang áp sát đất liền, người dân Sơn Hòa (Đắk Lắk) tất bật chằng chống nhà cửa, che chắn vườn tược. Ít ai nghĩ đến Internet, nhưng với anh Nguyễn Tiến Thanh - nhân viên kỹ thuật VNPT tại Sơn Hòa - đó lại là thời khắc phải "ra trận".

Từ tờ mờ sáng, anh cùng đồng đội đã lội qua từng đoạn đường ngập, bám trụ tại các hộ dân để nối lại những đường dây bị đứt. Trong tiếng gió gào và mưa xối xả, hình ảnh người áo xanh dầm mình trong nước lạnh để nối từng sợi cáp khiến nhiều người dân xúc động.

Rạng sáng 7.11, tại Đắk Lắk, các đội ứng cứu khẩn cấp của VNPT đã “ra trận”

"Mạng Internet giờ còn quan trọng hơn bao giờ hết. Không có nó, chúng tôi chẳng thể liên lạc, chẳng biết tin tức bên ngoài ra sao," một người dân nói. Những lời cảm ơn, những ánh mắt biết ơn ấy chính là động lực để người VNPT tiếp tục hành trình giữa bão giông, dẫu trong lòng họ vẫn canh cánh nỗi lo về nhà cửa, con nhỏ.

Rạng sáng 7.11, tại Đắk Lắk, các đội ứng cứu khẩn cấp của VNPT chia thành từng nhóm, nhanh chóng tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Cây cối ngã đổ, đường dây truyền dẫn bị đứt, hàng loạt trạm BTS mất điện. Dẫu đôi ủng chưa kịp khô sau đợt mưa lũ trước đó, họ vẫn khoác ba lô, mang máy đo kiểm, lên đường xuyên đêm để khắc phục sự cố.

Một điểm sạc miễn phí của VNPT tại xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk ngày 7.11.2025

Từng sợi cáp được nối liền trong đêm. Từng trạm phát sóng lại sáng đèn. Cũng trong những giờ phút ấy, VNPT Đắk Lắk còn mở điểm sạc pin miễn phí tại các điểm giao dịch, để người dân có thể duy trì liên lạc trong khi toàn khu vực mất điện kéo dài. Suốt nhiều ngày liền, đội ngũ VNPT túc trực 24/7 ngoài hiện trường, quyết tâm "thông tin phải thông suốt, dù trong bão lũ hay trong đêm tối".

Chạy đua với thời gian để bình yên được nối liền

Miền Trung - Tây Nguyên vốn là nơi thường xuyên hứng chịu thiên tai, vì vậy, ngay khi có cảnh báo "bão chồng lũ", các đơn vị VNPT trong khu vực đã chủ động kích hoạt phương án ứng cứu. Hàng ngàn máy phát điện, cột dự phòng, vật tư kỹ thuật được điều động; các đội kỹ thuật "trực chiến" 24/24 tại các điểm xung yếu, sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào bão đổ bộ.

Công tác khắc phục mạng lưới đã và đang được các cán bộ kỹ thuật của VNPT ngày đêm gấp rút thực hiện

Cùng với đó, VNPT đã kích hoạt hệ thống truyền dẫn vệ tinh, xe phát sóng lưu động, trạm dã chiến và 50 điện thoại vệ tinh Inmarsat cùng 32 VSAT-IP để bảo đảm người dân vẫn có thể liên lạc trong tình huống khẩn cấp. Cơ chế roaming liên mạng với các nhà mạng khác cũng được mở, tạo "vòng đệm" kết nối an toàn cho người dân.

Thế nhưng, sức tàn phá của bão số 13 vượt xa dự đoán. Hàng trăm trạm BTS từ Huế, Quảng Ngãi đến Gia Lai bị hư hỏng; nhiều tuyến cáp quang đứt gãy do sạt lở đất. Ngay sau khi bão tan, hàng trăm cán bộ, kỹ sư VNPT lại lên đường "chạy đua với thời gian".

Chỉ trong ít ngày sau bão, phần lớn mạng lưới viễn thông tại miền Trung - Tây Nguyên đã được khôi phục gần như hoàn toàn. Từ Đà Nẵng, Huế đến Kon Tum, Gia Lai, những "người áo xanh" vẫn tỏa đi khắp các ngả đường, tiếp tục kiểm tra, xử lý sự cố phát sinh, đảm bảo tín hiệu luôn ổn định. Đó là một cuộc chạy đua âm thầm nhưng quyết liệt, nơi mỗi giọt mồ hôi rơi xuống đều mang theo niềm tin rằng "một cuộc gọi báo bình an sẽ lại vang lên".

Sức mạnh kết nối từ trái tim

Không chỉ khôi phục hạ tầng viễn thông, người VNPT còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết trong những ngày sau bão.

Tại Thừa Thiên-Huế, 100 "túi thuốc gia đình" do Công đoàn VNPT TP.HCM gửi tặng thông qua Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện đã đến tay bà con vùng lũ. "Đó không chỉ là thuốc men, mà là tấm lòng, là lời nhắn gửi yêu thương từ miền Nam ra miền Trung", ông Trần Lâm Thịnh, Chủ tịch Công đoàn VNPT TP.HCM, chia sẻ.

Tương tự, đoàn công tác VNPT Ninh Bình cũng vượt hàng trăm cây số, băng qua vùng sạt lở, cùng đồng nghiệp VNPT Huế khôi phục tuyến cáp quang, gia cố cột trạm, lắp lại hệ thống truyền dẫn. Dù đường lầy, mưa lớn, họ vẫn kiên trì với tinh thần "không khách hàng nào bị bỏ lại phía sau".

Từ trạm BTS vùng cao Đắk Lắk đến con phố ngập nước ở Huế, từ sợi cáp quang được nối lại trong đêm đến túi thuốc ấm tình đồng bào, tất cả đã vẽ nên bức tranh về sức mạnh kết nối của con người VNPT: bền bỉ, trách nhiệm, nhân văn.

"Chúng tôi không chỉ giữ cho đường truyền không đứt, mà còn giữ cho tình người luôn được nối liền", một nhân viên kỹ thuật của VNPT tâm sự.