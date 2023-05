Người vợ mang thai 7 tháng tố chồng đánh đập đã nộp đơn ly hôn

Các đơn vị liên quan đang hỗ trợ chị Giao làm thủ tục ly hôn.

Hôm qua 21.5, Công an H.Kim Thành đã triệu tập anh T.V.L và mời chị Giao lên cơ quan công an làm việc. Tại trụ sở công an, anh L. khai nhận do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, nghi ngờ chị Giao ngoại tình nên đánh đập, bạo hành vợ bằng nhiều cách khác nhau trong thời gian dài, kể cả khi vợ đang mang thai tháng thứ 7. Theo đó, anh này dùng lược, thắt lưng da... vụt vào người chị Giao, gây ra nhiều vết thương trên khắp cơ thể.

Cơ thể chị Giao mang nhiều vết thương, chị cho biết đây là những vết thương do bị chồng đánh đập DUY TÂN

Hiện Công an H.Kim Thành đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành giám định tỷ lệ thương tích đối với chị Giao và tiếp tục làm việc với những người có liên quan để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Chiếc thắt lưng da mà người chồng khai nhận đã dùng để đánh chị Giao CACC

Trước đó, vào đầu tháng 5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip quay lại cảnh chị Giao với cơ thể chằng chịt vết thương. Theo lời chị Giao chia sẻ trong đoạn clip, những vết thương này là do chồng chị bạo hành.

Hiện các cơ quan liên quan đang hỗ trợ chị Giao làm thủ tục ly hôn và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Chị Giao và anh L. kết hôn vào tháng 4.2021 và cả hai sinh sống tại nhà anh ở thôn Quỳnh Khê 2 (xã Kim Xuyên, H.Kim Thành). Cả hai có 1 con chung và hiện chị đang mang thai con thứ 2, được 7 tháng.