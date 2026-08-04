Người vợ trẻ và hành trình 1.000 km đưa chồng hôn mê về Việt Nam chữa bệnh

Mới đây, các bác sĩ Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai rất vui khi nhận được tin từ gia đình vợ chồng bệnh nhân Nguyễn Hoàng Phương (40 tuổi, quê Quảng Ninh) cho biết, 6 tháng sau ngày vượt qua ranh giới sinh tử, anh Phương đã trở lại Lào, tiếp tục đứng trên bục giảng dạy tiếng Việt và làm công việc phiên dịch, chăm sóc gia đình thân yêu.

Anh Phương còn tự lái xe đưa vợ đi sinh em bé thứ ba, tự tay chăm sóc vợ con trong những ngày đầu sau sinh.

Cơn đau đầu lúc nửa đêm

Chia sẻ về ca bệnh đặc biệt, các bác sĩ cho biết, anh Nguyễn Hoàng Phương là giáo viên dạy tiếng Việt và phiên dịch tại Vientiane (Lào). Anh đã được chẩn đoán tăng huyết áp nhưng vì nghĩ mình còn trẻ, sức khỏe tốt nên dùng thuốc không đều.

Hình ảnh phim chụp CT sọ não người bệnh cho thấy một ổ chảy máu lớn ở tiểu não, vùng nằm sát thân não ẢNH: BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Một đêm của tháng 12.2025, anh Phương đột ngột xuất hiện cơn đau đầu dữ dội kèm nôn liên tục. Chị Vân Anh, vợ anh, lập tức đưa chồng đến bệnh viện tại địa phương cấp cứu.

Hai bệnh viện tư nhân tại Lào lần lượt tiếp nhận người bệnh. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy một ổ chảy máu lớn ở tiểu não - vùng nằm sát thân não, trong khoang sọ hẹp (hố sau). Khối máu tụ chèn ép trực tiếp vào thân não và bít đường lưu thông dịch não tủy, gây giãn não thất cấp. Tri giác của anh Phương xấu đi từng giờ.

Chị Vân Anh xin chuyển chồng sang một bệnh viện khác. Tại đây, sau 2 ngày điều trị nội khoa, tình trạng của anh tiếp tục diễn biến nặng hơn, rơi vào hôn mê sâu.

Khi chị Vân Anh cho biết mong muốn đưa chồng về Việt Nam chữa bệnh, các bác sĩ tại Lào đều đưa ra tiên lượng rất dè dặt. Vì quãng đường về Việt Nam chủ yếu là đèo dốc, việc rung lắc và thay đổi độ cao có thể khiến huyết áp, áp lực nội sọ dao động mạnh, làm chảy máu tái phát hoặc gây tụt hạnh nhân tiểu não qua lỗ chẩm, đe dọa tính mạng. Người bệnh có nguy cơ không qua khỏi ngay trong quá trình vận chuyển.

"Nhưng tôi vẫn quyết đưa anh về Việt Nam điều trị", chị Vân Anh chia sẻ.

Xe cấp cứu từ Lào đưa anh Phương đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An. Tại đây, bệnh nhân được hồi sức ban đầu rồi tiếp tục hành trình ra Hà Nội, đến Bệnh viện Bạch Mai.

Hơn 1.000 km, qua 4 bệnh viện, trên xe là một người đàn ông hôn mê sâu và người vợ trẻ đang mang thai lần 3 chưa một lần buông tay chồng.

Sau điều trị đột quỵ, anh Phương đã trở lại Lào, tiếp tục giảng dạy tiếng Việt, chăm sóc gia đình ẢNH: BỆNH VIỆN BẠCH MAI CUNG CẤP

Hồi phục sau đột quỵ nguy kịch

Anh Phương được đưa vào Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, là bệnh viện thứ 5, trên hành trình người vợ đưa chồng đi chữa bệnh.

Lúc này, người bệnh hôn mê sâu, điểm glasgow (công cụ y tế dùng để đánh giá mức độ ý thức và hôn mê của người bệnh) chỉ còn 8 điểm, cho thấy tình trạng hôn mê nặng. Nếu không được giải ép kịp thời, người bệnh nguy cơ tử vong gần như chắc chắn.

Các bác sĩ lập tức kích hoạt quy trình hồi sức thần kinh khẩn cấp, tiến hành dẫn lưu não thất ra ngoài để giải quyết tình trạng giãn não thất cấp, nhanh chóng kiểm soát áp lực nội sọ và giải phóng thân não khỏi tình trạng chèn ép.

"Chảy máu tiểu não thể tích máu tụ lớn kèm hôn mê là một trong những thể đột quỵ nguy kịch nhất. Hố sau rất chật, chỉ cần vài ml máu tăng thêm cũng đủ đẩy hạnh nhân tiểu não tụt qua lỗ chẩm, chèn ép trung khu hô hấp và tuần hoàn. Ranh giới giữa hồi phục và tử vong đôi khi chỉ tính bằng phút. Với tất cả ca bệnh, chúng tôi không bao giờ từ bỏ, dù cơ hội chỉ còn 1%", tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó giám đốc Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ.

Với bệnh nhân Phương, sau can thiệp, tổn thương não ngừng tiến triển. Anh đáp ứng tốt với hồi sức, dần tỉnh lại, cai được máy thở rồi phục hồi các chức năng thần kinh.

Quyết tâm của người vợ, nội lực người bệnh và kinh nghiệm điều trị của các bác sĩ Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, người bệnh bình phục, được ra viện vào tháng 1.2026.

"Gia đình chúng tôi xin gửi lời tri ân chân thành nhất tới Ban giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, GS-TS, bác sĩ Mai Duy Tôn; thạc sĩ, bác sĩ nội trú Bùi Quốc Việt, bác sĩ Phạm Thùy Dung cùng toàn thể y bác sĩ Trung tâm Đột quỵ. Sự tận tình, tài năng và tâm huyết của các bác sĩ đã tạo nên một kỳ tích nhiệm màu, giữ lại người cha vẹn toàn cho các con tôi", chị Vân Anh bày tỏ trong lá thư gửi các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai.

"Với đột quỵ, thời gian chính là não. Phòng can thiệp ngay tại Trung tâm Đột quỵ giúp rút ngắn thời gian từ tiếp nhận đến điều trị. Bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư các kỹ thuật hiện đại để người bệnh được điều trị nhanh nhất, hiệu quả nhất", PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết.



