Người vừa được ông Trump chọn làm thư ký báo chí là ai?

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump ca ngợi bà Zacharia có "thành tích ủng hộ không tì vết" và là "người hâm mộ tận tụy, thành viên của phong trào MAGA (làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại)". Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ tin tưởng bà Zacharia sẽ phối hợp tốt với giới truyền thông và truyền tải thông điệp mạnh mẽ của chính quyền. Đáp lại, tân thư ký báo chí gọi việc bổ nhiệm này là "vinh dự của cả một đời".

Bà Katie Zacharia cùng chồng Tyler Zacharia tại một sự kiện vào tháng 12.2025 ẢNH: AFP

Để bước chân vào Nhà Trắng, bà Zacharia sẽ rời bỏ vị trí hiện tại là cố vấn truyền thông cấp cao của Trump Media and Technology Group (TMTG) - Công ty tại Mỹ quản lý nền tảng Truth Social. Hãng tin Reuters đánh giá động thái này càng làm nổi bật mối liên hệ chặt chẽ giữa chính quyền của ông Trump và hệ thống truyền thông của ông.

Bà Katie Zacharia, 42 tuổi, có bằng cử nhân và bằng luật từ Đại học Pepperdine (bang California). Trước khi làm việc tại TMTG, bà từng có khoảng 2 tháng làm người phát ngôn cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS). Bà cũng từng làm cố vấn pháp lý cho Fix California, nhóm bảo thủ do cựu đặc phái viên Mỹ Richard Grenell sáng lập. Ngoài ra, bà từng thực tập tại Nhà Trắng dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush.

Tân thư ký báo chí Nhà Trằng từng xuất hiện trên nhiều kênh truyền hình bảo thủ để bảo vệ các chính sách của ông Trump. Theo Đài CNN, quyết định chọn bà Zacharia diễn ra chóng vánh. Nữ cố vấn này vốn không nằm trong danh sách ứng viên vào tuần trước, nhưng đã được chọn sau khi giới chức cấp cao loại bỏ nhiều người khác do phát hiện họ từng có những phát ngôn tiêu cực về Tổng thống Trump.

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Việc bổ nhiệm diễn ra trong giai đoạn nước rút trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng tới. Bà Zacharia sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ truyền thông đầy thách thức, khi tỷ lệ tín nhiệm của ông Trump vừa giảm xuống mức 32%, theo thăm dò của Reuters, do cử tri bất mãn về chi phí sinh hoạt và cuộc chiến với Iran.