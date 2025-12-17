Nguồn cung hoàn thiện khan hiếm, MT Eastmark City 'bùng nổ' giao dịch ngày mở bán

Từ sáng sớm, khu vực tổ chức sự kiện đã ghi nhận lượng khách đổ về đông đảo. Không khí nhanh chóng được "hâm nóng" khi các thông tin về sản phẩm, giá bán và chính sách ưu đãi liên tục được công bố, đi kèm là những quyết định chốt giao dịch diễn ra sôi động, tạo nên sự cạnh tranh khẩn trương bên trong khán phòng.

Tại sự kiện, nhiều khách hàng cho biết họ không muốn bỏ lỡ cơ hội sở hữu dự án đã hoàn thiện, pháp lý rõ ràng trong bối cảnh thị trường đang bước vào chu kỳ tăng giá mới. Anh Minh Tuấn (phường Thủ Đức) chia sẻ: "Sau khi tìm hiểu nhiều dự án, gia đình anh quyết định chọn MT Eastmark City bởi căn hộ đã hoàn thiện, có thể dọn vào ở ngay, phù hợp với nhu cầu nâng cấp không gian sống của gia đình."

Cùng quan điểm, chị Thanh Mai cho rằng thời điểm cuối năm là lúc thích hợp để đưa ra quyết định quan trọng. "Từ tiện ích, hạ tầng đến pháp lý dự án đều đã sẵn sàng nên tôi rất yên tâm. Có nhà sớm cũng giúp gia đình chủ động hơn trong việc ổn định chỗ ở, đón năm mới trọn vẹn" chị Mai chia sẻ.

Sự kiện mở bán MT Eastmark City thu hút đông đảo khách hàng tham dự

Hút khách vì giá và chính sách vượt trội

Yếu tố then chốt tạo nên sức hút đặc biệt của MT Eastmark City đến từ mức giá "tuyệt chủng", từ 50 triệu đồng/m² với căn hộ, sản phẩm văn phòng (office) khoảng 40 triệu đồng/m² và thương mại - dịch vụ (shop) từ 68 triệu đồng/m².

Đáng chú ý, từ ngày 1.1.2026, bảng giá đất mới của TP.HCM dự kiến áp dụng với mức điều chỉnh tăng khoảng 30 - 40%. Điều này được dự báo sẽ khiến chi phí đầu vào, thuế, phí gia tăng, đẩy giá bất động sản đi lên thời gian tới. Do đó, nhiều người tranh thủ "chốt" nhà ngay dịp cuối năm trước khi cơ hội sở hữu nhà ở mức giá hiện tại dần khép lại.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn triển khai chính sách bán hàng hấp dẫn với tổng mức ưu đãi lên đến 8%, cùng 4 phương thức thanh toán linh hoạt để người mua có thể dễ dàng lựa chọn phương án phù hợp.

Với những khách hàng có sẵn dòng tiền, phương thức thanh toán nhanh mang lại lợi ích rõ rệt khi được hưởng chiết khấu trực tiếp 3% vào giá bán, đồng thời sớm nhận nhà để về ở hoặc khai thác cho thuê. Theo phương án này, khách hàng chỉ cần thanh toán 15% ban đầu, tiếp theo là 80% tại thời điểm ký hợp đồng mua bán và phần còn lại khi nhận sổ hồng.

Trong khi đó, nhóm khách hàng muốn giãn dòng tiền nhưng vẫn đảm bảo tiến độ nhận nhà thường lựa chọn phương thức thanh toán chuẩn với mức chiết khấu 2%. Khoản thanh toán được chia thành nhiều đợt trong vòng 3 tháng, giúp người mua chủ động cân đối tài chính.

Đối với những khách hàng trẻ hoặc gia đình cần linh hoạt hơn về dòng tiền, phương thức thanh toán chia nhỏ nhiều đợt với tiến độ 6 tháng đi kèm chiết khấu 1% xem là "trợ lực" đáng kể.

Cuối cùng là phương thức sử dụng đòn bẩy tài chính, chủ đầu tư đã phối hợp với các ngân hàng triển khai gói vay hạn mức lên đến 70%, thậm chí 95-100% giá trị căn hộ nếu thỏa mãn các điều kiện áp dụng. Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 7%/năm cho 60% giá trị Hợp đồng mua bán và ân hạn nợ gốc trong 18 tháng giúp giảm áp lực tài chính giai đoạn đầu, đặc biệt khi lãi suất vay mua nhà có xu hướng tăng cao liên tục.

Chủ đầu tư giới thiệu các giải pháp tài chính ưu việt, đồng hành cùng khách hàng "mở khóa" tổ ấm lý tưởng

Nhà thật - pháp lý đầy đủ: Công thức vàng tạo lợi thế tuyệt đối

Trong bối cảnh nhiều dự án mới vẫn đang trong quá trình hoàn thiện pháp lý hoặc thi công, MT Eastmark City được đón nhận tích cực bởi đây là dự án hiếm hoi đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao.

Dự án tọa lạc trên mặt tiền 3 trục lộ gồm Vành đai 3 - Trường Lưu - Lò Lu, điểm giao của các tuyến đường kết nối liên vùng Đông Nam bộ và cửa ngõ hướng về sân bay quốc tế Long Thành. Ngay trong năm 2026, loạt công trình trọng điểm như Vành đai 3, tuyến Lò Lu nâng cấp, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây mở rộng và sân bay Long Thành giai đoạn 1 dự kiến đi vào vận hành, thúc đẩy giao thương và tái định vị giá trị bất động sản khu Đông trong tương lai gần.

MT Eastmark City - nguồn cung nhà ở đã hoàn thiện hiếm hoi trên thị trường BĐS TP.HCM hiện nay

Về quy mô, MT Eastmark City được quy hoạch trên quỹ đất 15 ha, hướng đến hình thành khu đô thị khép kín với khoảng 6.000 cư dân. Riêng phân khu Eastmark 1 rộng hơn 23.000m², gồm 1.384 căn hộ, 99 căn shop và 95 căn office đã hoàn thiện. Hiện hơn 50% sản phẩm đã bàn giao, hình thành cộng đồng cư dân khoảng 3.000 người.

Các căn hộ được thiết kế tối ưu công năng, kết hợp thiết bị gia dụng bàn giao từ các thương hiệu quốc tế như Hansgrohe, Ferroli, Duravit; riêng tháp D được nâng cấp với những thiết bị từ Hafele, Ao Smith và FPT Smart Home 4.0, tiêu chuẩn vượt trội. Hệ tiện ích nội khu gồm công viên ven sông 4.500m², hồ bơi phong cách resort, phòng gym, khu vui chơi trẻ em… đã vận hành ổn định.

Đặc biệt, chỉ sau 2 - 3 tuần bàn giao, cư dân có thể hoàn tất thủ tục và nhận sổ hồng, lợi thế vượt trội trên thị trường sơ cấp TP.HCM hiện nay. Dự án được phát triển bởi chủ đầu tư Điền Phúc Thành và điều phối kinh doanh bởi Gamuda Land, mang đến bảo chứng mạnh mẽ về chất lượng, tiến độ và pháp lý uy tín.

Giữa bối cảnh thị trường liên tục xuất hiện nguồn cung mới, MT Eastmark City vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ tập trung vào giá trị thật, sản phẩm thật và nhu cầu thật. Với quỹ sản phẩm còn lại không nhiều, đây là một trong những lựa chọn hiếm hoi cho các gia đình tìm kiếm tổ ấm hoàn thiện tại khu Đông TP.HCM, sẵn sàng an cư, đón Tết trong không gian sống mới.