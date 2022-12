Nguồn cung iPhone 14 Pro được cải thiện

Theo TechTimes, mặc dù nguồn cung cấp iPhone 14 cao cấp đang trở nên tốt hơn nhưng vẫn còn kém xa so với các sản phẩm không thuộc dòng Pro. Dẫu vậy, đây vẫn là tin vui cho những ai đang muốn sở hữu những chiếc iPhone cao cấp nhất của Apple trong kỳ nghỉ lễ cuối năm.

Dựa trên các nghiên cứu của mình, JP Morgan cho biết nguồn cung dòng iPhone 14 cao cấp đang được cải thiện trong những ngày nay khi khách hàng mất ít thời gian chờ đợi hơn trong các đơn đặt hàng. Điều này cho thấy Apple dường như đang rất nỗ lực để cải thiện sự chậm trễ trong việc giao hàng iPhone 14 Pro, vốn luôn ở tình trạng khan hàng kể từ khi phát hành vào tháng 9.





Trước đó, báo cáo của The Verge cho thấy việc công nhân biểu tình tại nhà máy Foxconn gần đây dẫn đến thời gian giao hàng iPhone 14 Pro ở mức tồi tệ hơn so với các đợt phong tỏa do Covid-19 ở Trung Quốc. Về cơ bản, các đợt phong tỏa đã khiến cơ sở sản xuất mẫu iPhone 14 Pro phải hoạt động với công suất giảm, cộng thêm các cuộc biểu tình đã khiến mọi thứ trở nên chậm chạp, dẫn đến nguồn cung iPhone trở nên khan hiếm hơn bao giờ hết.

JP Morgan cho biết thời gian giao hàng ước tính cho dòng iPhone 14 Pro hiện đã giảm xuống còn chưa đầy một tháng, mà cụ thể khoảng 29 ngày. Điều đáng chú ý là một tuần trước đó, Apple đã yêu cầu người mua đợi ít nhất 35 ngày, vì vậy thời gian giao hàng mới là một cải tiến khá lớn và là tia hy vọng cho những ai muốn sở hữu sớm sản phẩm.