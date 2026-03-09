Nguồn cung khan hiếm thúc đẩy xu hướng đầu tư căn hộ dọc Metro số 2

Nguồn cung hạn chế và sự dịch chuyển khỏi khu lõi

Theo Cushman & Wakefield - Ho Chi Minh City Residential MarketBeat quý 3/2025, nguồn cung căn hộ mới tại TP.HCM trong quý III/2025 ở mức thấp, phản ánh những khó khăn kéo dài về quỹ đất và thủ tục phát triển dự án tại khu vực trung tâm. Trong khi đó, hoạt động phát triển dự án có xu hướng dịch chuyển ra các khu vực ngoài lõi, nơi mặt bằng giá còn phù hợp và khả năng kết nối hạ tầng tốt hơn.

Diễn biến này cho thấy, trong bối cảnh nguồn cung khu trung tâm hạn chế, hạ tầng kết nối đang trở thành yếu tố quan trọng giúp các khu vực lân cận TP.HCM gia tăng sức hút đối với dòng vốn đầu tư dài hạn.

Metro số 2: từ quy hoạch sang triển khai ưu tiên

Theo Bộ Xây dựng, TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành 6 tuyến metro với tổng chiều dài 187 km vào năm 2030, trong đó Metro số 2 được xác định là tuyến áp dụng cơ chế chính sách đặc thù nhằm rút ngắn thủ tục và đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Đáng chú ý, việc Metro số 1 đã vận hành ổn định với hơn 55.000 lượt khách mỗi ngày cho thấy nhu cầu thực tế đối với giao thông đường sắt đô thị tại TP.HCM là rõ ràng. Điều này tạo nền tảng để các tuyến tiếp theo, bao gồm Metro số 2, từng bước định hình vai trò trong cấu trúc giao thông và đô thị của thành phố.

Cùng với đó, TP.HCM xác định phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) quanh các nhà ga metro là chiến lược chính thức, nhằm tối ưu sử dụng đất và gia tăng giá trị dài hạn cho khu vực dọc tuyến.

Quốc lộ 13 đang được mở rộng lên 60m, 10 làn đường Ảnh: Tập đoàn Bcons

Khi đầu tư dọc metro trở thành xu hướng cần theo dõi

Sự kết hợp giữa nguồn cung căn hộ khan hiếm và metro bước vào giai đoạn triển khai thực tế đang khiến đầu tư căn hộ dọc các tuyến metro dần trở thành một xu hướng đáng chú ý. Tuy nhiên, với nhà đầu tư trung - dài hạn, bài toán không nằm ở việc "đón sóng", mà ở việc lựa chọn đúng thời điểm và dự án có nền tảng sử dụng thực tế.

Trong giai đoạn đầu triển khai hạ tầng, những dự án nằm trên trục giao thông chính, thuộc khu dân cư đã hình thành, thường có lợi thế hơn về khả năng khai thác và thanh khoản, so với các khu vực còn phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng tương lai.

Bcons NewSky trong bối cảnh xu hướng đầu tư dọc Metro số 2

Trong bối cảnh đó, Bcons NewSky là một trong những dự án căn hộ nằm trên trục Quốc lộ 13, cách nhà ga Metro 2 chỉ khoảng 100m, khu vực được hưởng lợi từ kết nối giao thông liên vùng và định hướng phát triển metro trong trung - dài hạn. Dự án tọa lạc tại khu Đông Bắc TP.HCM, nơi đã hình thành cộng đồng dân cư và hệ thống tiện ích ngoại khu tương đối hoàn chỉnh.

Bcons NewSky được phát triển theo định hướng căn hộ phục vụ nhu cầu ở thực, với sản phẩm có mức giá tiếp cận được trong bối cảnh mặt bằng giá căn hộ tại TP.HCM ngày càng tăng. Việc dự án đang ở giai đoạn đầu triển khai cũng mang lại lợi thế cho người mua khi tiếp cận những chính sách ưu đãi trực tiếp từ chủ đầu tư, cùng các phương thức thanh toán linh hoạt - yếu tố thường được nhà đầu tư trung - dài hạn cân nhắc để tối ưu dòng tiền.

Ở góc độ chủ đầu tư, Bcons là đơn vị đã triển khai và bàn giao nhiều dự án căn hộ tại khu Đông Bắc TP.HCM, qua đó tạo được mức độ nhận diện nhất định về tiến độ và pháp lý trên thị trường. Đây là yếu tố giúp giảm thiểu rủi ro cho người mua trong bối cảnh thị trường vẫn đang trong quá trình sàng lọc.

Bcons NewSky mặt tiền Quốc lộ 13, cách ga Metro 2 chỉ khoảng 100m



Lựa chọn thận trọng trong chu kỳ mới

Khi nguồn cung tiếp tục hạn chế và hạ tầng metro được thúc đẩy theo lộ trình rõ ràng, đầu tư căn hộ dọc các trục giao thông lớn như Metro số 2 đang dần trở thành xu hướng cần theo dõi. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư trung - dài hạn vẫn phụ thuộc vào việc lựa chọn dự án có vị trí phù hợp, nhu cầu sử dụng thực tế và mức giá hợp lý tại thời điểm tham gia thị trường.

Trong bức tranh đó, những dự án như Bcons NewSky đóng vai trò là lựa chọn mang tính "điểm vào" sớm, phù hợp với chiến lược tích lũy giá trị theo thời gian, thay vì tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn từ biến động thị trường.

Bcons NewSky tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13 - Khu vực hưởng lợi trực tiếp từ định hướng phát triển giao thông công cộng của TP.HCM



