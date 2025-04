Nguy cơ bùng nổ xung đột Ấn Độ - Pakistan

Theo Reuters, Ấn Độ đã xác định 3 nghi phạm tấn công, gồm 2 người Pakistan, và cáo buộc Pakistan hỗ trợ vụ việc. Islamabad bác bỏ cáo buộc và cho rằng New Delhi đang ngụy tạo một cái cớ. Ông Tarar cảnh báo Pakistan sẽ đáp trả cương quyết đối với việc tấn công.

Ấn Độ-Pakistan đấu súng, Trung Quốc kêu gọi kiềm chế

Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tổ chức cuộc họp nội các an ninh và trao quyền cho các lực lượng vũ trang tự do quyết định thời gian, mục tiêu và phương án đáp trả Pakistan. Theo tờ The Times of India, ông Modi nói hoàn toàn tin tưởng năng lực của quân đội và đảm bảo hoàn toàn ủng hộ về chính trị đối với bất kỳ hành động cần thiết nào.

Binh sĩ Ấn Độ canh gác ở vùng Kashmir ngày 30.4 ẢNH: AFP

Theo Reuters, các vụ nổ súng nhỏ lẻ giữa quân đội hai nước đã lan ra nhiều vị trí dọc ranh giới những ngày qua. Quân đội Ấn Độ tuyên bố đã đáp trả những vụ nổ súng "vô cớ" từ phía các đồn quân sự của Pakistan trong đêm 29.4 nhưng Islamabad chưa bình luận.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã điện đàm riêng với hai nước, nhấn mạnh cần tránh một cuộc đối đầu có thể gây hậu quả bi thảm. Mỹ cũng kêu gọi hai nước Nam Á không leo thang căng thẳng và Ngoại trưởng Marco Rubio dự kiến điện đàm cho những người đồng cấp Ấn Độ và Pakistan.