Nguy cơ quá tải của các tuyển thủ Việt Nam ở V-League

L ỊCH THI ĐẤU DÀY ĐẶC khiến tuyển thủ mệt mỏi

Bên cạnh những hào quang của chiến thắng, đã có 3 nhà vô địch AFF Cup 2024 phải nhập viện, trong đó có 2 chấn thương nặng của Xuân Son và Tấn Tài, còn Đình Triệu may mắn phát hiện vết đau ở ruột trước khi quá muộn. Điều này cho thấy đội tuyển VN đã phải trả giá không nhỏ. Hãy tưởng tượng, các cầu thủ VN đã phải trải qua 8 trận đấu trong vòng 27 ngày (từ 9.12.2024 - 5.1.2025), với những chuyến bay sân nhà - sân khách liên tục tốn hết 16 ngày di chuyển. Mật độ ra sân gần 3 - 4 ngày/trận (chưa tính thời gian di chuyển), với 2 trận đấu trên mặt cỏ nhân tạo tại Philippines và Singapore đã bào mòn từ đôi chân đến tinh thần của từng cầu thủ. Khi trở về VN sau chức vô địch, các cầu thủ liên tục xuất hiện trong các sự kiện mừng công, họ rất vui và tự hào khi tham gia, nhưng thực tế thời gian nghỉ ngơi, hồi phục rất ít. Để rồi chỉ vài ngày sau, những tuyển thủ VN đã tái xuất trong các trận đấu không khoan nhượng ở cấp CLB.

Doãn Ngọc Tân được xem là tuyển thủ cày ải nhiều nhất thời gian qua. Anh đá trọn vẹn 4 trận liên tiếp, trong đó có 2 chung kết AFF Cup 2024 (ngày 2 và 5.1), gặp Pathum United tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á (ngày 8.1), và mới đây là trận hòa trước nhà ĐKVĐ Nam Định tại V-League (14.1). Khỏe đến mức được các đồng đội đặt tên "máy quét", nhưng đến lúc này Ngọc Tân cũng phải thừa nhận bản thân đang quá tải: "Cơ thể tôi có chút mệt mỏi. Tôi sẽ cố gắng làm sao ăn ngủ nghỉ thật tốt, hồi phục để tiếp tục chinh chiến cùng CLB Thanh Hóa. Vào lúc này, cơ thể tôi hơi quá tải, nhưng tôi vẫn phải cố gắng. Quãng thời gian kinh khủng nhất, chịu áp lực thể lực nhất là 3 trận trong vòng 1 tuần, bao gồm 2 chung kết lượt đi, lượt về AFF Cup 2024 và ở giải vô địch các CLB Đông Nam Á với CLB Pathum United".

Các tuyển thủ VN sau khi vắt sức tại AFF Cup 2024 đã lập tức thi đấu ở giải quốc nội ẢNH: MINH TÚ

B ÀI TOÁN THỂ LỰC TRƯỚC VÀ SAU TẾT

Được thi đấu với mật độ nhẹ hơn một chút, nhưng phần lớn các tuyển thủ VN vẫn phải ra sân không lâu sau khi vắt kiệt sức cho AFF Cup 2024. Có người được ban huấn luyện tung vào sân từ hiệp 2, nhưng những Thanh Bình, Văn Khang, Thành Long, Quang Hải, Văn Thanh… vẫn cày ải cả trận tại vòng 16 đội Cúp quốc gia. Ngoài trận đá sớm vòng 12 ngày 14.1 giữa CLB Thanh Hóa và CLB Nam Định, hai vòng đấu 10 và 11 V-League 2024 - 2025 sẽ diễn ra liên tục trong vòng 1 tuần kể từ ngày 17 - 24.1. Sau đó, các cầu thủ sẽ chỉ có vài ngày nghỉ đón Tết âm lịch. CLB Nam Định và CLB Hà Nội sẽ đá sớm vòng 13 V-League ngày 5.2 (mùng 8 âm lịch), trước khi vòng 12 khai xuân diễn ra từ ngày 8 - 10.2. Riêng Công an Hà Nội và Thanh Hóa vẫn phải chia sức ở giải vô địch các CLB Đông Nam Á (thi đấu ngày 22.1), còn CLB Nam Định sẽ gặp CLB Sanfrecce Hiroshima ở vòng knock-out AFC Champions League 2.

Điều này đặt ra áp lực rất lớn cho đội ngũ y tế và HLV thể lực ở các CLB V-League, làm sao để cân bằng giữa thành tích và bảo vệ đôi chân cho cầu thủ trước và sau kỳ nghỉ Tết âm lịch rất ngắn ngủi. Thực tế, không phải đội bóng nào cũng có đội ngũ y tế và HLV thể lực chất lượng. Nhìn lại quá khứ 6 năm trước, đội tuyển khi đó đang rất trẻ với lứa U.23 VN giành ngôi á quân U.23 châu Á tại Thường Châu cũng đối diện áp lực tương tự, và cái giá phải trả là phần lớn người hùng AFF Cup 2018 đến lúc này đều chấn thương với những mức độ khác nhau.

Đội tuyển VN vô địch AFF Cup 2024 có độ tuổi trung bình cao hơn nhiều so với lứa vô địch năm 2018 (26,62 so với 23,7 tuổi). Do vậy, trước hết mỗi cầu thủ sẽ phải tự ý thức chăm sóc bản thân, đón xuân lành mạnh và tận dụng kỳ nghỉ Tết âm lịch thành quãng nghỉ ngắn nhưng quý giá. Các HLV ở CLB cũng sẽ phải tính toán giáo án và dùng người hợp lý, tránh vì thành tích trước mắt mà để mất khả năng đóng góp lâu dài từ các tuyển thủ VN.