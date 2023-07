Nguy cơ thép ngoại 'đè' thép nội: Làm thế nào để ngăn chặn?

Số liệu từ Tập đoàn SUMEC (Trung Quốc) cho biết VN là thị trường lớn thứ 2 mua thép các loại của Trung Quốc trong năm 2022. Trong đó, thép cuộn cán nóng là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Trung Quốc sang VN với số lượng 3 triệu tấn, chiếm 25% tổng sản lượng HRC xuất khẩu của nước này. Chênh lệch giá trung bình giữa sản phẩm HRC Trung Quốc với Đông Nam Á là 25 USD/tấn, cho thấy lợi nhuận xuất khẩu cao hơn so với bán trong nước. Đồng thời do nhu cầu tiêu thụ thép tại Trung Quốc yếu dẫn đến xuất khẩu có xu hướng tăng trong năm 2023. Do vậy lượng HRC từ Trung Quốc đang nhập vào VN với thuế suất 0% có thể càng tiếp tục gia tăng.