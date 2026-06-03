Nguy cơ từ phế cầu và RSV: Vì sao cần bảo vệ trẻ từ sớm?

Trước nguy cơ gia tăng số ca nhập viện và di chứng lâu dài ở trẻ, Hội thảo Khoa học Quốc tế PediaConnect 2026 với chủ đề “Những tiến bộ trong phòng ngừa bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường hô hấp ở trẻ em” đã được Hội Nhi khoa Việt Nam, Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp cùng Pfizer Việt Nam tổ chức nhằm thúc đẩy các giải pháp dự phòng toàn diện.

Thách thức từ thực trạng dịch tễ và khoảng trống quản lý bệnh học

Các chuyên gia cảnh báo phế cầu khuẩn không chỉ là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi mà còn có thể gây nhiễm trùng huyết, viêm màng não nguy hiểm ở trẻ nhỏ, dễ để lại di chứng lâu dài nếu không điều trị kịp thời. Tình trạng phế cầu kháng kháng sinh và đồng nhiễm với RSV cũng khiến việc điều trị phức tạp hơn, kéo dài thời gian nằm viện.

Tiến sĩ - bác sĩ Phan Hữu Phúc phân tích về sự thay đổi hiện nay của các chủng phế cầu khuẩn và gánh nặng của vi-rút RSV ở trẻ em Ảnh: T.T

Tiến sĩ - bác sĩ Phan Hữu Phúc, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Nhi Trung ương, Tổng thư ký Hội Nhi khoa Việt Nam, cho biết: Dữ liệu từ nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đã ghi nhận tình trạng thay thế típ huyết thanh do sự phổ biến của các típ nằm ngoài phạm vi bao phủ của các vắc xin phế cầu trước đó. Bên cạnh đó, RSV là một trong những nguyên nhân gây bệnh và tử vong hàng đầu ở trẻ dưới 6 tháng tuổi, đặc biệt ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình. Nhiễm trùng do RSV cũng để lại gánh nặng y tế lâu dài. Do đó, cần triển khai các giải pháp phòng ngừa sớm cho trẻ nhằm giảm thiểu tác hại của RSV.

“Cần chuyển từ tư duy tập trung điều trị sang chủ động phòng ngừa”

Các đại biểu đồng thuận rằng một chiến lược dự phòng hiệu quả phải kết hợp giữa minh chứng khoa học, giám sát dịch tễ và truyền thông chính thống. Biến đổi khí hậu, đô thị hóa và ô nhiễm không khí cũng là những yếu tố khiến các bệnh lây truyền qua đường hô hấp ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Trần Minh Điển nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm gánh nặng bệnh hô hấp ở trẻ em thông qua dự phòng chủ động Ảnh: T.T

Để giảm thiểu gánh nặng bệnh tật bền vững, Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam nhấn mạnh: “Cần chuyển từ tư duy tập trung điều trị sang chủ động phòng ngừa, đồng thời tăng cường giám sát dịch tễ và nâng cao nhận thức cộng đồng về các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đặc biệt ở trẻ em”.

Song song với các giải pháp khoa học, các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò của truyền thông số và mạng xã hội trong việc nâng cao nhận thức bảo vệ sức khỏe, nhất là khi các chiến dịch y tế công cộng ngày càng chuyển dịch sang nền tảng số.

Tiến sĩ - bác sĩ Kanya Ayu Paramastri (Indonesia) chia sẻ: Trong thời đại hiện nay, việc cung cấp thông tin y khoa chính xác và nhất quán từ các nguồn chính thống đóng vai trò quan trọng trong nâng cao nhận thức và hỗ trợ cộng đồng đưa ra các quyết định phù hợp trong chăm sóc sức khỏe trẻ em.