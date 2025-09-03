Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tư vấn sức khỏe:
Tư vấn sức khỏe:

Live Nguy cơ vô sinh, ung thư cổ tử cung từ những bệnh phụ khoa thường gặp

Huỳnh Na
Huỳnh Na
03/09/2025 08:00 GMT+7

Theo thống kê của Bộ Y tế, có tới 90% phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi sinh sản (15-49 tuổi) mắc bệnh phụ khoa ít nhất một lần trong đời, trong đó số ca mắc mới tăng 15-27% mỗi năm.

Các bệnh lý phụ khoa không chỉ gây ngứa rát, khí hư bất thường, ảnh hưởng sinh hoạt hằng ngày mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô sinh, hiếm muộn, sảy thai, sinh non, thậm chí ung thư cổ tử cung nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Thấu hiểu những lo lắng của chị em, các chuyên gia Trung tâm Sản phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ tham gia chương trình tư vấn trực tuyến lúc 20 giờ thứ Tư ngày 3.9.2025, nhằm cung cấp kiến thức hữu ích, giải đáp thắc mắc và chia sẻ phương pháp phòng ngừa hiệu quả.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, liên hệ Hotline Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

