Nguy hiểm tour tự phát câu mực đêm trên biển Nhật Lệ

Tại cuộc họp báo định kỳ do UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức ngày 7.4, ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình khẳng định, hiện nay chưa có đơn vị nào được cấp phép đưa khách du lịch đi câu mực trên địa bàn tỉnh nói chung và trên biển Nhật Lệ nói riêng.

Việc người dân tự phát đưa du khách đi câu mực đêm trên biển Nhật Lệ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm T.L

Việc đưa khách du lịch đi câu mực đêm trên biển Nhật Lệ hiện mang tính chất tự phát do một số ngư dân có thuyền đánh cá ở các xã, phường thuộc TP.Đồng Hới tự tổ chức. Thực tế, việc cấp phép mở tour câu mực trên biển Nhật Lệ về đêm rõ ràng không đơn giản vì có nhiều yếu tố rủi ro như: phương tiện, thời tiết, phương án đảm bảo an toàn cho du khách… và liên quan đến nhiều ban, ngành địa phương (công an, biên phòng, chính quyền phường xã…).

"Chúng tôi từng nêu vấn đề trên ra bàn bạc tại nhiều cuộc họp liên ngành nhưng hiện chưa có đơn vị nào đứng ra nộp hồ sơ xin phép tổ chức tour du lịch này dù nhu cầu là có thật. Dù khó nhưng nếu có đơn vị nào nộp đơn xin phép mở tour du lịch câu mực đêm trên biển Nhật Lệ chúng tôi sẽ cùng với các bên liên quan nghiên cứu", ông Quý nói.

Theo ông Quý, trước mắt, Sở Du lịch sẽ nhờ sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng (công an và bộ đội biên phòng) để chấn chỉnh tình trạng tự phát mở tour câu mực đêm trên biển Nhật Lệ. "Do chưa có xảy ra tai nạn, còn nếu không may xảy ra tai nạn thì hậu quả khôn lường", ông Quý nói.