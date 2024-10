Nguyên Bí thư Hà Nội được đề nghị danh hiệu 'Công dân thủ đô ưu tú'

Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ TP.Hà Nội) vừa có văn bản lấy ý kiến nhân dân về danh sách các cá nhân dự kiến đề nghị khen thưởng danh hiệu "Công dân thủ đô ưu tú" năm 2024.



Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị được đề nghị khen thưởng danh hiệu "Công dân thủ đô ưu tú" năm 2024 ẢNH: VIẾT THÀNH

Danh sách do Ban Thi đua - Khen thưởng công bố gồm 10 cá nhân, cụ thể:

1. Ông Hoàng Văn Cường, GS-TS kinh tế, Nhà giáo nhân dân, nguyên Phó hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế quốc dân (61 tuổi). Ông Cường là đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội.

Ông Hoàng Văn Cường là người tích cực đóng góp vào diễn đàn Quốc hội và các vấn đề liên quan đến thủ đô; được giao chủ trì tham mưu Quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Bà Phan Thị Kim Dung, Nghệ nhân nhân dân, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân (73 tuổi). Bà Dung là nghệ nhân trong lĩnh vực nghệ thuật dân ca truyền thống, đã dành trọn vẹn tình yêu, lòng đam mê với nghệ thuật hát xẩm và đạt nhiều giải cao tại các hội thi.

3. Ông Hoàng Quốc Hải, hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội (86 tuổi). Với tình yêu Hà Nội, trong sự nghiệp làm báo, viết văn, ông đã có trên 2.000 bài viết phản ánh trên các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, đời sống xã hội Hà Nội.

4. Bà Đào Thanh Hoàn, Phó chánh văn phòng Báo Kinh tế và Đô thị, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng tâm lý giáo dục Ngọc Ân (48 tuổi).

Với ước nguyện tạo cho trẻ em mắc chứng tự kỷ nói riêng và người khuyết tật nói chung có một môi trường học tập, làm việc hạnh phúc, bà Hoàn đã nghiên cứu, khởi nghiệp ý tưởng "Triển khai mô hình giáo dục đặc biệt hỗ trợ thanh, thiếu niên, người khuyết tật, tự kỷ phát triển bền vững trên địa bàn TP.Hà Nội".

5. Ông Chu Duy Kính, nguyên Tư lệnh Quân khu Thủ đô, nguyên Ủy viên Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa IX, lão thành cách mạng, hội viên Hội Cựu chiến binh P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình (94 tuổi). Trên 53 năm tham gia quân đội, ông Chu Duy Kính đã có rất nhiều công lao, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng nói chung và bảo vệ, xây dựng thủ đô Hà Nội nói riêng.

6. Bà Dương Thị Thanh Mai, chuyên gia pháp luật, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp); trưởng nhóm chuyên gia sửa đổi luật Thủ đô (70 tuổi).

7. Ông Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội (75 tuổi). Trong 10 năm (2006 - 2016), trên cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của thủ đô, lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân xây dựng hàng trăm công trình lớn trên địa bàn.

Ông Nghị đã lãnh đạo, tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; cùng Đảng bộ thành phố tổ chức thực hiện thành công việc thực hiện nghị quyết của T.Ư và Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính của thủ đô.

Ông có những đóng góp cá nhân quan trọng trong 10 năm xây dựng và phát triển của thủ đô. Ông được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; Huân chương Quyết thắng hạng ba; Huân chương Lao động hạng ba; Huân chương Hồ Chí Minh; 2 lần được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất…

8. Ông Phùng Hữu Phú, nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội (76 tuổi). Ông được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; Huân chương Lao động hạng ba; Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Độc lập hạng nhất; được Thủ tướng tặng bằng khen; được Nhà nước Lào trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì.

9. Ông Nguyễn Văn Thạch, PGS-TS y học, Thầy thuốc nhân dân, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nguyên Viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (70 tuổi).

Là chuyên gia đầu ngành phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và cột sống Việt Nam, ông đã có nhiều đề tài ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phẫu thuật chăm sóc sức khỏe nhân dân trên cả nước và thủ đô, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

10. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng công an P.Láng Hạ (Q.Đống Đa), nguyên Trưởng công an P.Láng Thượng (43 tuổi). Trên 20 năm trong nghề, ông Nguyễn Anh Tuấn luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi nhiệm vụ, trực tiếp chỉ đạo, khám phá nhiều vụ án lớn. Ông đã nghĩ ra nhiều cách làm sáng tạo, giúp Công an P.Láng Thượng là một trong những đơn vị hoàn thành sớm chỉ tiêu cấp căn cước công dân.