Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

Nguyên Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị truy tố

Liên quan đến sai phạm khi lập hồ sơ trái quy định, giúp Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3 (do Công ty CP năng lượng Lộc Ninh 3 làm chủ đầu tư; xây dựng tại xã Lộc Thạnh, H.Lộc Ninh, Bình Phước) vận hành thương mại sớm để được hưởng giá ưu đãi, mới đây Viện KSND tối cao có cáo trạng, truy tố nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng cùng nhiều bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó có 3 bị can thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Phước gồm: Nguyễn Duy Khánh (Phó cục trưởng), Trần Văn Định (Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế) và Phạm Quang Vinh (Phó trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra 1) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 145 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, vào năm 2018, Nhà máy Lộc Ninh 3 (công suất 150 MWp) hoàn thành xây dựng và thuê Công ty cổ phần hệ thống kỹ thuật ứng dụng ATS thực hiện các thủ tục pháp lý xin cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Một số bị can thuộc Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) biết Nhà máy Lộc Ninh 3 không đủ điều kiện cấp phép nhưng vẫn thẩm định, đánh giá hồ sơ và trình lãnh đạo Cục duyệt và ký giấy phép hoạt động điện lực cho nhà máy này.

Công ty CP năng lượng Lộc Ninh 3 dùng giấy phép này đề nghị, sau đó được tạo điều kiện không chính đáng, vận hành sớm (trước ngày 1.1.2021) để được hưởng giá ưu đãi với mức giá cao hơn quy định là 459,1 đồng/kWh. Số tiền EVN bị thiệt hại là hơn 209 tỉ đồng.

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh Bình Phước đã giải quyết hoàn thuế VAT cho Công ty CP năng lượng Lộc Ninh 3 trái quy định của pháp luật cũng được xác định gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 145 tỉ đồng.