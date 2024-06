Nguyên do Hoàng tử Harry từ chối dự đám cưới của Công tước xứ Westminster

People xác nhận rằng Công tước xứ Sussex (39 tuổi) đã được mời tham dự đám cưới của Hugh Grosvenor - Công tước xứ Westminster tại nhà thờ Chester ở miền bắc nước Anh vào ngày 7.6.

Hoàng tử Harry và Hugh Grosvenor - Công tước xứ Westminster PEOPLE

Tuy nhiên, cả hai bên đều thừa nhận rằng điều đó sẽ gây khó khăn cho Harry khi tham dự. Trong khi đó, Hoàng tử William (anh của Harry) dự kiến sẽ đóng vai trò là người mở đầu cho đám cưới được coi là đẳng cấp của năm.

Đó là sự "thấu hiểu giữa hai người bạn", một nguồn tin mô tả cuộc trò chuyện giữa Công tước xứ Sussex và Công tước xứ Westminster. Một người trong cuộc thân cận với cô dâu và chú rể nói rằng Harry và Công tước Westminster đã cùng nhau thực hiện thỏa thuận.

Quyết định này sẽ "tránh" được những ồn ào dễ xảy ra, khi hai anh em là Hoàng tử William (41 tuổi) và Hoàng tử Harry (vẫn đang bất hòa) đều tham dự lễ cưới.

Hugh Grosvenor và Olivia Henson tổ chức lễ cưới vào ngày 7.6 DAILY EXPRESS

Chuyến đi xuyên Đại Tây Dương đến Vương quốc Anh đầy khó khăn đối với Hoàng tử Harry do những thách thức về an ninh ở quê nhà. Sự hỗ trợ an ninh chính thức của anh đã bị xóa bỏ sau khi Harry và vợ Meghan Markle rút lui khỏi vai trò hoàng gia và chuyển đến bang California - quê hương của Meghan - sinh sống vào năm 2020. Công tước và Nữ công tước xứ Sussex cũng không thể sử dụng Frogmore Cottage, ngôi nhà cũ của họ ở Windsor nữa.

Ngoài Hoàng tử William, những vị khách nổi bật khác trong lễ cưới là chị em của Grosvenor: Edwina, Tamara cùng chồng của họ là phát thanh viên Dan Snow và chủ ngân hàng Edward van Cutsem.

Hugh Grosvenor (33 tuổi) và Olivia Henson (31 tuổi) tuyên bố đính hôn vào tháng 4.2023 sau 2 năm hẹn hò, cô dâu sẽ trở thành Nữ công tước mới của Westminster khi họ kết hôn. Hugh thừa kế tước vị ở tuổi 25 khi cha anh qua đời vào năm 2016 và giá trị tài sản ròng của gia đình ước tính khoảng 12,8 tỉ USD.

Hugh Grosvenor và Hoàng tử William PEOPLE

Vua Charles và Công nương Kate đều đang điều trị ung thư, dự kiến sẽ không tham dự đám cưới.

Trong mối quan hệ với hoàng gia, Công tước xứ Westminster là con đỡ đầu của Vua Charles và mẹ anh là mẹ đỡ đầu của Hoàng tử William.

Hugh Grosvenor là cha đỡ đầu Hoàng tử Archie - con trai 5 tuổi của Hoàng tử Harry và Hoàng tử George - con trai 10 tuổi của Hoàng tử William.