Nguyên do Jennifer Lopez và Ben Affleck bán biệt thự trị giá 61 triệu USD

Jennifer Lopez và Ben Affleck đều không hài lòng với ngôi nhà trị giá 61 triệu USD này.

Một nguồn tin thân cận với Lopez cho biết: "Ben không bao giờ thích ngôi nhà. Nó quá xa các con anh ấy". Trong khi đối với nữ ca sĩ kiêm diễn viên thì "ngôi nhà quá lớn đối với cô ấy".

Ben Affleck và Jennifer Lopez vướng tin đồn chia tay PEOPLE

Đại diện của Ben Affleck (51 tuổi) và Jennifer Lopez (54 tuổi) chưa bình luận về thông tin bán nhà.

Theo tờ The Wall Street Journal, cặp đôi đã mua căn biệt thự trị giá 61 triệu USD sau khi kết hôn vào tháng 7.2022.

Ngôi nhà có diện tích 3.500 mét vuông nằm trên khu đất 2 hecta. Dinh thự có 12 phòng ngủ, 24 phòng tắm, garage để 12 ô tô và một hồ bơi, cùng với khu liên hợp thể thao chơi bóng rổ, bóng ném, phòng tập thể dục và võ đài đấm bốc.

Ngôi nhà có diện tích 3.500 mét vuông nằm trên khu đất 2 hecta FOX BUSINESS

Các nguồn tin nói với People vào tháng 5.2024 rằng Ben Affleck đã sống trong một căn nhà thuê cách biệt thự Beverly Hills vài dặm trong thời gian anh quay bộ phim The Account 2. Lopez ở trong ngôi nhà này vào lúc dấy lên tin đồn về tình trạng hôn nhân của cặp đôi.

Ngôi sao phim Atlas và Affleck được nhìn thấy lần cuối cùng nhau khi tham dự trận đấu bóng rổ của Samuel (12 tuổi) - con trai riêng của Ben Affleck ở Santa Monica, California vào ngày 2.6. Nhiều người bắt gặp Jennifer Lopez đến nhà hàng Giorgio Baldi một mình hôm 8.6. Cô đeo cả nhẫn cưới và nhẫn đính hôn.

Jennifer Lopez (vai Shepherd) trong phim Atlas IMDb

"Họ vẫn thân thiện và gặp nhau vài ngày một lần", nguồn tin thân cận với Lopez nói với People hôm 10.6.

Thông tin Ben Affleck và Jennifer Lopez rao bán ngôi nhà của họ xuất hiện hơn một tuần sau khi Lopez thông báo rằng cô sẽ hủy chuyến lưu diễn This Is Me... Live. Trong một tuyên bố được đưa ra trên trang web OntheJLo của mình hôm 31.5, giọng ca Can't Get Enough cho biết cô "dành thời gian nghỉ ngơi để ở bên con cái, gia đình và bạn bè thân thiết" thay vì bắt tay vào chuyến lưu diễn Bắc Mỹ vào mùa hè.