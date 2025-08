Nguyên do mẹ bạn trai cũ không thích Taylor Swift

Những bức ảnh chụp nam nhạc sĩ kiêm ca sĩ đang ôm mẹ mình để an ủi khi họ ngồi trên lề đường và trò chuyện hôm 31.7. Bà Welch lau nước mắt trong khi bạn trai cũ Taylor Swift rít vài hơi thuốc.

Nhạc sĩ kiêm ca sĩ Matty Healy ẢNH: AFP

Một nguồn tin đã chia sẻ với TMZ hôm 1.8 rằng Healy đang an ủi mẹ mình vì vấn đề gia đình.

Mẹ Matty Healy tỏ vẻ không thích Taylor Swift



Bà Welch đã có những nhận xét về Taylor Swift trong lần xuất hiện trên chương trình Watch What Happens Live with Andy Cohen vào đầu tháng này.

Khi được hỏi suy nghĩ của bà về album phát hành năm 2024 của Taylor Swift - The Tortured Poets Department - được cho là có nhiều chi tiết ám chỉ đến Healy (35 tuổi), bà Welch cho biết "vui vì không phải là mẹ chồng của người chiến thắng giải Grammy".

"Không phải là mẹ chồng của Taylor khiến tôi rất mừng. Tôi chẳng có ác cảm gì với cô ấy cả, chỉ là có chút rắc rối thôi", bà nói kèm thêm nhận xét nữ ca sĩ ám chỉ về con trai khi chia tay qua album The Tortured Poets Department.

Trước đó, Taylor Swift được cho là dành phần lớn các ca khúc trong album để chia sẻ về những trải nghiệm của mình với mối quan hệ tình cảm này. Đơn cử ca khúc Guilty As Sin? đề cập đến những nghi ngờ và tội lỗi mà Swift cảm thấy khi yêu Healy; I Can Fix Him (No Really I Can) ám chỉ đến việc nữ ca sĩ tin rằng cô có thể thay đổi Healy, mặc dù có nhiều dấu hiệu cho thấy điều đó là không thể hay The Smallest Man Who Ever Lived nói về những cảm xúc tiêu cực mà Swift dành cho Healy sau khi chia tay.

Taylor Swift và bà Denise Welch ẢNH: INSTAGRAM NV

Matty Healy (36 tuổi) từng có mối tình ngắn ngủi với nữ danh ca từ tháng 5 đến tháng 6.2023, sau khi cô chia tay nam diễn viên Anh Joe Alwyn.



Một người trong cuộc từng nói với kênh Entertainment Tonight rằng họ đã đường ai nấy đi vì không hợp nhau và gặp vấn đề về lịch trình biểu diễn.

Bạn trai cũ Taylor Swift hiện đang hẹn hò với người mẫu Gabbriette Bechtel Cặp đôi đã đính hôn vào tháng 6.2024.