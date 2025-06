Nguyễn Filip nhận lượng tương tác ‘khủng’ sau dòng cảm thán: Bài học xương máu!

Nguyễn Filip và nỗi buồn sâu thẳm

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) 2024 là đấu trường mà đội tuyển VN ghi dấu ấn đậm nét, khi đăng quang lần thứ 3 trong lịch sử. Với Nguyễn Filip, anh có chức vô địch đầu tiên cùng đội bóng sao vàng kể từ khi nhập tịch, nhưng đó cũng là quãng thời gian chứng kiến nốt trầm của thủ môn mang 2 dòng máu Việt - CH Czech. Trong hành trình giành chức vô địch AFF Cup 2024 của đội tuyển VN, anh chỉ được thi đấu 2 trận (trong tổng số 8 trận đấu). Nguyễn Đình Triệu mới là nhân vật chính, đã tỏa sáng và đoạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất của khu vực.

Đến dịp FIFA Days tháng 3, Đình Triệu tiếp tục được đặt niềm tin khi cùng đội tuyển VN đánh bại Campuchia (giao hữu) và thắng Lào (lượt trận đầu tiên của vòng loại cuối Asian Cup 2027), còn Nguyễn Filip thì không góp mặt vì lý do cá nhân. Song, việc đánh mất vị trí thủ môn số 1 dưới thời HLV Kim Sang-sik không khiến anh nản lòng. Thay vào đó, "người gác đền" sinh năm 1992 đã không ngừng nỗ lực trong màu áo CLB Công an Hà Nội để lấy lại phong độ, chứng minh khả năng tại V-League cũng như Cúp C1 Đông Nam Á 2024 - 2025. Thủ môn 33 tuổi đã chơi cực hay, đặc biệt là ở giải đấu khu vực, nơi đội bóng ngành công an đã không thể giành chức vô địch vì thiếu may mắn hơn CLB hàng đầu của Thái Lan là Buriram United.

Nguyễn Filip nhiều lần cứu thua cho đội tuyển VN ẢNH: NGỌC LINH

Sự cố gắng của Nguyễn Filip đã được đền đáp, khi thủ môn này nhận phần thưởng là suất bắt chính cho đội tuyển VN gặp Malaysia vào tối qua 10.6, trận đấu cực kỳ quan trọng của thầy trò HLV Kim Sang-sik đối với mục tiêu giành vé dự VCK Asian Cup 2027. Sở dĩ, việc ông Kim đặt niềm tin vào Nguyễn Filip ở trận này cũng là dễ hiểu. Khi thủ môn Việt kiều đang có phong độ cao, thì anh là sự lựa chọn hợp lý nhất để đối đầu một Malaysia đã "lột xác" với nhiều cầu thủ nhập tịch có thể hình cao to và thường xuyên sử dụng bóng bổng. So với Đình Triệu, Nguyễn Filip có thể hình lý tưởng với chiều cao 1,92 m và sải tay dài. Không chỉ mạnh trong các pha không chiến, Nguyễn Filip còn có ưu điểm ở khả năng chơi chân, phát động tấn công nhanh, rất phù hợp trong thế trận đội tuyển VN chơi phòng ngự phản công. Anh đã không khiến HLV Kim Sang-sik phải thất vọng, ít nhất là với màn trình diễn của cá nhân anh.

Dòng cảm xúc của Nguyễn Filip nhận được lượng tương tác khủng chỉ sau chưa đầy 1 tiếng đồng hồ Ảnh: FBNV

Không dưới 4 lần ở trận này, Nguyễn Filip hóa "người nhện" đã cứu những bàn thua trông thấy. Có thể khẳng định anh là người chơi hay nhất bên phía đội tuyển VN. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để thầy trò ông Kim tránh khỏi một thất bại 0-4 trước Malaysia quá mạnh với những cầu thủ gốc Brazil, Argentina... Công bằng mà nói, Nguyễn Filip hay đấy… nhưng vẫn chưa may mắn trong màu áo đội tuyển VN. Điều này gợi nhớ đến khoảng thời gian đầu khi anh mới nhập tịch, lúc đội bóng sao vàng được dẫn dắt bởi người tiền nhiệm Philippe Troussier.

Sau trận thua Malaysia vào tối 10.6, sáng nay, Nguyễn Filip đăng dòng cảm thán trên trang cá nhân: Bài học xương máu.

Khán giả có thể hiểu được cảm xúc của anh lúc này!