Nguyễn Filip cùng ai sang Philippines sau chức vô địch AFF Cup?

Sau thời gian cống hiến cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024, đã đến lúc các cầu thủ trở về trong màu áo của CLB. Trong đó, CLB Thanh Hóa và CLB Công an Hà Nội là hai đội bóng có lịch hoạt động sớm nhất, khi phải thi đấu trong ngày 8.1 và 9.1, trong khuôn khổ giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2024 - 2025.

Đội bóng xứ Thanh vừa có trận hòa 1-1 trước CLB BG Pathum United của Thái Lan. Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội sẽ làm khách trước đội Kaya FC (Philippines), vào lúc 18 giờ ngày 9.1. Do đó, sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam, thủ môn Nguyễn Filip cùng các cầu thủ của đội bóng ngành công an rời Việt Nam để di chuyển sang Philippines trong ngày 7.1, nhằm chuẩn bị cho màn so tài tại giải đấu khu vực.

Các cầu thủ Công an Hà Nội khoác áo đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Đáng chú ý, Nguyễn Filip và các tuyển thủ Việt Nam như Quang Hải, Lê Phạm Thành Long... sẽ trở lại với sân đấu quen thuộc có mặt cỏ nhân tạo là Rizal Memorial. Đây là sân đấu mà thầy trò HLV Kim Sang-sik có trận hòa chật vật 1-1 trước đội tuyển Philippines tại vòng bảng AFF Cup 2024, nhờ bàn thắng muộn ở phút bù giờ của Doãn Ngọc Tân.

Sau gần 1 năm chờ đợi, Nguyễn Filip đã có danh hiệu đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam kể từ khi nhập tịch. Nguyễn Filip vô địch AFF Cup 2024, nhưng anh không còn là thủ môn số 1.

Đội tuyển Việt Nam đá tổng cộng 8 trận tại giải đấu khu vực. Tuy nhiên, thủ môn của CLB Công an Hà Nội chỉ bắt chính 2 trận, lần lượt gặp Indonesia và Philippines. Ở những trận đấu còn lại, HLV Kim Sang-sik đặt niềm tin vào thủ môn Nguyễn Đình Triệu. Đình Triệu đã thi đấu xuất sắc và góp công lớn đưa đội tuyển Việt Nam có lần thứ 3 đăng quang giải đấu lớn nhất Đông Nam Á. Đình Triệu cũng được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất AFF Cup 2024.