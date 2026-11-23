Chương trình Muôn sắc Việt Nam chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946). Năm nay là năm đầu tiên ngày 24.11 trở thành ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng nguyên lương. Nguyên Khang cho biết, anh nhận lời tham gia vì ý nghĩa của sự kiện và cách ê kíp đặt di sản cạnh nghệ thuật đương đại. "Chương trình không đơn thuần là một đêm nghệ thuật quy mô lớn mà còn tôn vinh những giá trị văn hóa được bồi đắp qua hàng nghìn năm. Tôi hào hứng với cách kết nối di sản với sáng tạo đương đại, để văn hóa truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn sống trong đời sống hôm nay", anh chia sẻ.

Nguyên Khang ghi dấu ấn qua nhiều chương trình âm nhạc, giải trí Ảnh: NVCC

Chương trình dài khoảng 120 phút, bắt đầu lúc 20 giờ, gồm phần khai mạc từ Đất nước muôn đời, ba chương Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, Muôn sắc di sản, Bản sắc vươn xa và phần kết Việt Nam bừng sáng năm châu. Theo ban tổ chức, khoảng 3.000 nghệ sĩ tham gia, tái hiện 17 di sản được UNESCO ghi danh. Dàn nghệ sĩ có NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh, Đức Phúc, Erik... Ca khúc chủ đề Rạng ngời văn hóa Việt Nam do nhóm sản xuất DTAP sáng tác, Phương Mỹ Chi thể hiện.

Nguyên Khang mong tạo nhịp đập chung với 50.000 khán giả

Nguyên Khang từng hai lần dẫn Tổ quốc trong tim tháng 8.2025 tại Mỹ Đình và tháng 8 năm nay tại TP.HCM. Trở lại Mỹ Đình, anh cho biết cảm xúc vẫn như cũ nhưng phải chuẩn bị kỹ hơn. "Điều tôi mong chờ nhất không phải là đứng trước 50.000 khán giả, mà là cùng họ tạo nên một nhịp đập chung", nam MC bày tỏ.

Về trang phục, anh dự kiến mặc ba bộ áo dài. Theo anh, áo dài không chỉ là trang phục biểu diễn mà còn là biểu tượng văn hóa. Chia sẻ về cách dẫn, Nguyên Khang muốn giữ sự trang trọng của một chương trình quy mô quốc gia nhưng không tạo khoảng cách với khán giả. "Người dẫn chương trình không nhất thiết phải nói những điều quá lớn lao để tạo cảm xúc. Đôi khi, sự chân thành trong một câu nói hay một khoảnh khắc kết nối đúng lúc lại có sức lay động lớn", anh bộc bạch.

Anh hiện sản xuất và dẫn The Khang show. Ngày 5.12, nam MC tổ chức đêm nhạc Thanh xuân rực rỡ tại TP.HCM, đánh dấu 20 năm làm MC Ảnh: NVCC

Nam MC cho rằng khán giả từng xem anh ở Tổ quốc trong tim sẽ thấy hình ảnh khác so với khi dẫn trên truyền hình, mạnh mẽ và sôi nổi hơn. Với Thụy Vân, anh kỳ vọng hai phong cách dẫn khác nhau sẽ bổ trợ cho nhau trên sân khấu.

Trước câu hỏi đâu là hình ảnh đại diện cho tinh thần chương trình, nam MC cho biết anh không chọn riêng một hình ảnh nào. Theo anh, nét riêng của văn hóa Việt nằm ở sự đa dạng, từ hát Xoan, dân ca Quan họ, ca trù, Nhã nhạc cung đình Huế đến Cồng chiêng Tây nguyên, Đờn ca tài tử Nam bộ. Từ sự đa dạng ấy, Nguyên Khang cho rằng điều quan trọng là làm sao để những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống, đặc biệt với thế hệ trẻ. Anh không cho rằng người trẻ thờ ơ với văn hóa truyền thống, mà cách tiếp cận đã khác các thế hệ trước. Theo Nguyên Khang, văn hóa cần xuất hiện trên những nền tảng họ đang dùng, qua một làn điệu dân ca được phối mới, một bộ cổ phục giới thiệu bằng ngôn ngữ thời trang hay một di sản được kể lại qua video trên YouTube, TikTok. "Quan trọng hơn cả là đừng chỉ để người trẻ đứng ở vị trí khán giả của văn hóa, hãy trao cho họ cơ hội trở thành người sáng tạo và tiếp nối", anh nói.

Nguyên Khang cho biết, với vai trò MC anh luôn nhắc mình cân nhắc từng lời, chọn cách diễn đạt vừa chuẩn mực vừa có cảm xúc. "Gìn giữ văn hóa đôi khi không bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là cách chúng ta nói lời cảm ơn, cách xưng hô với người lớn tuổi, cách kể cho con cháu nghe về quê hương, hay đơn giản là giữ gìn sự trong sáng của tiếng mẹ đẻ", anh chia sẻ.