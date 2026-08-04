Nguyễn Kim khởi động chiến dịch Red Return, tung loạt chính sách vượt trội cho khách hàng

5 chính sách vượt trội dành cho người tiêu dùng

Theo công bố của doanh nghiệp, từ ngày 1.8 đến 31.8.2026, khách hàng mua sắm tại hệ thống Nguyễn Kim Prime sẽ đồng thời được hưởng 5 chính sách (*) nổi bật gồm: đổi trả hàng miễn phí trong vòng 60 ngày, trả góp 100% miễn phí, bao giá hoàn tiền trong vòng 10 ngày nếu tìm thấy nơi bán rẻ hơn, được nhận quà theo đơn hàng từ 300.000 đồng trở lên và tham gia chương trình "Cào thẻ - Rước xe sang" với nhiều phần quà giá trị như ô tô VinFast, xe máy Amio S2. Tổng giá trị quà tặng ước tính 50 tỉ đồng (**).

Ông Hoàng Phan Quang, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim, cho biết chiến dịch khuyến mại quy mô lớn "Nguyễn Kim trở lại - Red Return" là dấu mốc mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của thương hiệu sau khi doanh nghiệp chính thức trở lại về tay người Việt.

Theo ông Quang, Nguyễn Kim từng là một trong những thương hiệu điện máy dẫn đầu thị trường, gắn liền với ký ức mua sắm của nhiều gia đình. Việc đưa thương hiệu trở lại mang ý nghĩa khơi dậy niềm tự hào về một thương hiệu Việt đã tạo dựng được uy tín trong hơn ba thập niên, đồng thời mở ra hành trình mới đáp ứng những thay đổi trong hành vi tiêu dùng hiện đại.

"Ngày nay, ngoài giá bán, điều khách hàng cần là sự an tâm trước, trong và sau khi mua hàng. Vì vậy, mọi chính sách của Nguyễn Kim Prime đều được xây dựng xoay quanh những điều khách hàng còn băn khoăn", ông Quang chia sẻ.

Theo đó, thay vì chỉ tập trung vào các chương trình giảm giá ngắn hạn, Red Return được thiết kế như một gói giải pháp toàn diện, kết hợp giữa ưu đãi về giá, dịch vụ hậu mãi và trải nghiệm mua sắm.

Một trong những điểm nhấn của lần trở lại này là chính sách "Đổi trả hàng miễn phí trong 60 ngày". Với các sản phẩm điện máy có giá trị lớn, không ít người tiêu dùng vẫn lo ngại trường hợp sản phẩm sau khi mang về sử dụng không phù hợp với nhu cầu hoặc kỳ vọng ban đầu. Chính sách đổi trả kéo dài giúp khách hàng có thêm thời gian trải nghiệm thực tế, đồng thời giảm áp lực khi đưa ra quyết định mua sắm.

Doanh nghiệp cũng cho biết sẽ trao quyền chủ động nhiều hơn cho từng trung tâm để xử lý nhanh các trường hợp đổi trả, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn.

Song song đó là chính sách "Bao giá hoàn tiền nếu siêu thị điện máy khác rẻ hơn" trong vòng 10 ngày. Nếu khách hàng phát hiện cùng sản phẩm được bán với giá thấp hơn tại hệ thống điện máy khác, không bao gồm giá trên các sàn thương mại điện tử, Nguyễn Kim Prime sẽ thực hiện hoàn phần chênh lệch theo giá trị đã xác định nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện của chương trình. Khách hàng tham khảo chi tiết chương trình và phạm vi áp dụng bằng cách liên hệ các trung tâm mua sắm điện máy Nguyễn Kim Prime trên toàn quốc hoặc hotline 1800 6800. Theo doanh nghiệp, chính sách này nhằm giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm mà không phải lo lắng về việc "mua hớ" sau khi thanh toán.

Ở góc độ tài chính, doanh nghiệp tiếp tục triển khai chương trình trả góp 100% miễn phí, tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng sở hữu các thiết bị điện tử, điện lạnh và gia dụng mà không phải chịu thêm chi phí trả góp. Không dừng lại ở đó, chiến dịch Red Return còn mang đến chương trình quà tặng dành cho khách hàng mua sản phẩm có giá trị từ 300.000 đồng trở lên với các quà tặng có giá trị và thiết thực theo đơn hàng bao gồm: mũ bảo hiểm, nồi cơm điện, lò vi sóng, máy rửa bát...

Đặc biệt, cho dịp đặc biệt này, thương hiệu triển khai "Cào thẻ - Rước xe sang" chương trình có quy mô lớn nhất trong đợt tái ra mắt thương hiệu. Theo đó, với mỗi hóa đơn từ 2 triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ được nhận một thẻ cào may mắn. Cứ mỗi 2.000.000 đồng giá trị thanh toán trên cùng một hóa đơn sẽ được nhận một thẻ cào may mắn với cơ hội trúng 1 ô tô VinFast, 120 xe máy Amio S2 cùng 15.000 nón thời trang.

Theo đại diện doanh nghiệp, trên thị trường hiện nay không hiếm các chương trình giảm giá, trả góp hay tặng quà. Tuy nhiên, việc triển khai đồng thời hàng loạt chính sách hướng đến quyền lợi khách hàng là điểm khác biệt mà Nguyễn Kim Prime muốn tạo ra trong lần tái xuất này.

Mang trải nghiệm 5 sao đến cho người tiêu dùng

Bên cạnh các chương trình ưu đãi, Nguyễn Kim Prime cũng đầu tư nâng cấp trải nghiệm tại hệ thống cửa hàng thông qua mô hình Happy Zone. Không gian mua sắm được thiết kế theo hướng thân thiện và thư giãn hơn, với khu vực tiếp khách, ghế nghỉ, đồ uống và nhiều mảng xanh, thay vì chỉ tập trung vào việc trưng bày sản phẩm.

Ra đời từ năm 1996 với trung tâm điện máy đầu tiên trên đường Trần Hưng Đạo (TP.HCM), Nguyễn Kim từng là một trong những doanh nghiệp tiên phong xây dựng mô hình bán lẻ điện máy hiện đại tại Việt Nam. Theo khảo sát của Nielsen năm 2010, thương hiệu được 99% người tiêu dùng bình chọn là nhà bán lẻ điện máy số 1 tại Việt Nam. Trước thời điểm chuyển nhượng 49% cổ phần cho Central Group vào năm 2015, Nguyễn Kim chiếm khoảng 12% thị phần và đạt doanh thu khoảng 9.500 tỉ đồng trong giai đoạn 2015 - 2016.

Chiến dịch Red Return với hàng loạt chính sách mới được triển khai ngay từ đầu tháng 8 được Nguyễn Kim Prime kỳ vọng tạo thêm động lực cho thị trường điện máy, đồng thời mang đến nhiều lựa chọn và quyền lợi hơn cho người tiêu dùng trong mùa mua sắm nửa cuối năm.

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