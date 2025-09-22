Nguyễn Ngọc Anh - Hồ Hoài Anh phản hồi vụ hát nhạc phim VTV không rõ lời

Gió ngang khoảng trời xanh đang phát sóng khung giờ vàng trên VTV, nhận được sự quan tâm khi hội tụ 3 nữ chính gồm Phương Oanh, Việt Hoa và Quỳnh Kool. Bên cạnh nội dung phim, khán giả cũng chú ý tới ca khúc chính xuất hiện ở phần đầu, được thể hiện bởi Nguyễn Ngọc Anh. Khép lại dở dang là sáng tác mới do Lilly Nguyễn viết lời và Hồ Hoài Anh làm nhạc. Đây cũng là ca khúc được nữ ca sĩ chọn để phát hành MV dành tặng khán giả.

Nguyễn Ngọc Anh là người thể hiện ca khúc nhạc phim Gió ngang khoảng trời xanh Ảnh: NVCC

Trước đó, Nguyễn Ngọc Anh từng thể hiện nhiều ca khúc chủ đề cho các phim phát sóng trên VTV như Bí mật Eva, Người đàn bà thứ hai, Hãy nói lời yêu… Tuy nhiên, cô không dám nhận mình là "nữ hoàng nhạc phim" và xem đây là danh xưng xa xỉ. Thay vào đó, Nguyễn Ngọc Anh chỉ muốn khán giả nhớ tới như một ca sĩ hát nhạc phim có cảm xúc, phù hợp với các tác phẩm truyền hình.

MV Khép lại dở dang do Tuấn Phan làm đạo diễn, mang nhiều chất tự sự của nhân vật chính - một cô gái trải qua vấp ngã, đổ vỡ trong cuộc sống nhưng vẫn giữ cho mình sự hồn nhiên trong sáng. Sản phẩm lần này của Nguyễn Ngọc Anh có sử dụng những hình ảnh của Gió ngang khoảng trời xanh. Nữ ca sĩ mong muốn ca khúc đánh dấu sự trở lại của mình với thị trường âm nhạc sau thời gian tập trung cho gia đình và các chương trình kỷ niệm lớn.

Nguyễn Ngọc Anh thay đổi cách thể hiện ca khúc để mang lại sự mới mẻ cho khán giả Ảnh: NVCC

Hồ Hoài Anh nói về màn kết hợp với Nguyễn Ngọc Anh

Ban đầu, nhiều khán giả không nhận ra ca sĩ thể hiện là Nguyễn Ngọc Anh do cô chọn cách hát mới, thậm chí nhiều chỗ có cảm giác không rõ lời. Nói về điều này, nữ ca sĩ bộc bạch: “Cách thể hiện khúc này có sự giám sát 100% của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, thậm chí một số từ có thể khán giả nghe không rõ lời nhưng đó là ý đồ của hai anh em. Bởi đôi lúc âm nhạc nhiều tác phẩm không cần quá rõ, nó mang màu sắc và tinh thần như vậy sẽ phù hợp, thể hiện được ngôn ngữ âm nhạc rõ hơn. Nói như vậy không phải là chúng tôi không chú trọng tới việc hát rõ lời nhưng đôi khi hát rõ lời quá sẽ giảm tâm trạng của bài hát, đặc biệt là với nhạc nhẹ".

Về việc thay đổi cách hát của đồng nghiệp, Hồ Hoài Anh cho biết: "Nguyễn Ngọc Anh là giọng ca có nội lực và đã chinh chiến nhiều năm trong nghề. Theo tôi, đây cũng là điều hạn chế với người nghe vì khán giả thường thích những gì mới mẻ. Trong bài này, tôi hạn chế tối đa phần rung nhiều để ca sĩ tạo âm thanh khác với mình trước đây. Cũng may Nguyễn Ngọc Anh có kinh nghiệm, thông minh nên quá trình tập luyện và trong phòng thu, cô ấy đã tìm ra cách thể hiện phù hợp, làm tôi ưng ý".

Nguyễn Ngọc Anh ấp ủ nhiều sản phẩm âm nhạc, dự kiến ra mắt thời gian tới Ảnh: NVCC

Nam nhạc sĩ cho biết anh mất khá nhiều thời gian để phối khí một bài phù hợp với giọng hát của Nguyễn Ngọc Anh vì "làm thế nào để tìm cách viết một bài đủ "đô" cho ca sĩ này nhưng vẫn có thể dễ dàng gần gũi với xu hướng mới".

Sau khi ra mắt MV Khép lại dở dang, Nguyễn Ngọc Anh sẽ bắt tay cùng ê kíp hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho album mới dự kiến được ra mắt vào tháng 10.2025. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng tham gia sáng tác 3 bài hát cho cô ở sản phẩm mới lần này. Album mới ngoài sự góp giọng của ca sĩ Tô Minh Đức - chồng của Nguyễn Ngọc Anh còn có sự tham gia của ca sĩ Tùng Dương.