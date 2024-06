Nguyên nhân đột quỵ sau giác hơi tại nhà

Thông tin về trường hợp này, TS-BS Tạ Vương Khoa, trưởng ê kíp can thiệp mạch, đơn vị Can thiệp thần kinh, khoa Nội thần kinh, Bệnh viện (BV) Quân y 175 (TP.HCM), cho biết BN có thói quen nhờ người thân làm giác hơi tại nhà mỗi khi đau lưng, đau vai gáy. Lần thực hiện gần nhất là buổi chiều hôm trước ngày bị đột quỵ, dấu tích dụng cụ giác hơi vẫn còn in hằn trên da vùng cổ bên trái của BN. BN được đưa vào BV Quân y 175 trong tình trạng ý thức lơ mơ, mất ngôn ngữ toàn bộ, liệt hoàn toàn nửa người phải.

Ê kíp can thiệp mạch máu thần kinh Bệnh viện Quân y 175 TRẦN CHÍNH

Tại BV, BN được chẩn đoán đột quỵ nhồi máu não bán cầu trái giờ thứ 2 do tắc động mạch cảnh trong trái và động mạch não giữa trái do huyết khối. Sau gần 1 giờ nỗ lực, các mạch máu bị tổn thương được khơi thông và sửa chữa, não BN được tái tưới máu. 10 ngày sau can thiệp, chức năng ngôn ngữ nhận thức của BN hồi phục hoàn toàn, chỉ còn một vài khiếm khuyết chức năng ngôn ngữ vận động và đang trong lộ trình điều trị âm ngữ trị liệu phục hồi chức năng.

Theo TS-BS Tạ Vương Khoa, trong trường hợp BN trên, giác hơi là nguyên nhân trực tiếp gây bóc tách động mạch cảnh trong. BV Quân y 175 từng tiếp nhận những BN đột quỵ, bao gồm các trường hợp đột quỵ nguy kịch, do chấn thương gây bóc tách động mạch vùng cổ, cả động mạch cảnh trong lẫn động mạch đốt sống sau động tác "bẻ cổ" của người thợ hớt tóc, nhân viên massage… hoặc đơn giản chỉ là sau các động tác xoay lắc, gập ưỡn cổ quá mức của chính người bệnh.

"Mỗi người dân cần tự trang bị kiến thức và nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của chính mình. Những rủi ro, tai nạn đôi khi chẳng phải ở đâu xa xôi mà chính là đang rình rập ngay trong đời sống sinh hoạt thường nhật, không nên chủ quan xem thường", BS Khoa khuyến cáo.