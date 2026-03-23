Nguyên nhân khiến công nghệ TV 3D lụi tàn

Kiến Văn
Kiến Văn
23/03/2026 14:28 GMT+7

Vào những năm 2010, khi tìm kiếm một chiếc TV mới, người dùng không thể không chú ý đến những quảng cáo rầm rộ về công nghệ TV 3D.

Được thúc đẩy bởi thành công của bộ phim Avatar năm 2009, các thương hiệu lớn như LG và Samsung đã đua nhau tích hợp công nghệ 3D vào sản phẩm của mình. Nhưng chỉ sau vài năm, các công ty đã quyết định ngừng sản xuất TV 3D. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại này?

TV 3D từng mang đến nhiều kỳ vọng cho các nhà sản xuất

Khi TV 3D không như mong đợi

Mặc dù ý tưởng mang trải nghiệm 3D từ rạp chiếu phim về phòng khách nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng thực tế lại không như mong đợi. Người dùng vừa mới chuyển từ công nghệ analog sang kỹ thuật số và việc yêu cầu họ chi thêm tiền cho một tính năng cần kính chuyên dụng, trong khi thư viện nội dung hạn chế là điều khó thuyết phục.

Không dừng lại ở đó, vào giữa thập kỷ 2010, công nghệ 4K và HDR đã thu hút sự chú ý của người dùng. Các thương hiệu lớn bắt đầu đầu tư vào những nâng cấp vốn mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội mà không yêu cầu người xem phải đeo kính hay tìm vị trí ngồi hoàn hảo. Hình ảnh trở nên sắc nét và sống động hơn, áp dụng cho mọi nội dung trên TV, từ phim ảnh đến thể thao.

Sự so sánh giữa TV 3D và các công nghệ mới càng trở nên rõ rệt. Trong khi HDR mang lại hình ảnh sáng và rõ nét, trải nghiệm 3D lại thường tối hơn. Người dùng bắt đầu tìm kiếm độ sáng cao hơn và dần xa lánh công nghệ 3D. Năm 2016, Samsung xác nhận sẽ không sản xuất TV 3D mới, trong khi Sony và LG theo chân vào năm 2017.

Nhiều hãng truyền hình đã đầu tư không ít vào các nội dung 3D nhưng phải đóng cửa vì ít người xem

Sự thiếu hụt về nội dung

Ngoài ra, sự thiếu hụt nội dung cũng là một yếu tố quan trọng. Để tận hưởng trải nghiệm 3D, người xem cần kính màn trập chủ động, nặng và đắt tiền, trong khi kính thụ động lại không đáp ứng được chất lượng mong đợi. Mặc dù một số kênh như ESPN đã cố gắng phát sóng các sự kiện thể thao ở định dạng 3D, tuy nhiên dự án này đã phải đóng cửa chỉ sau ba năm do lượng người xem thấp.

Khi không còn đủ nội dung để biện minh cho sự bất tiện của TV 3D, người dùng dần mất hứng thú, dẫn đến việc các hãng phim và nhà sản xuất phần cứng cũng không còn lý do để tiếp tục hỗ trợ công nghệ này. Từ một bước tiến lớn trong ngành truyền hình, TV 3D đã nhanh chóng trở thành một trào lưu công nghệ nhất thời và biến mất khỏi thị trường chính thống.

Được biết, sự hưng phấn về công nghệ 3D không chỉ dừng lại ở TV. Nintendo cũng đã cố gắng tận dụng xu hướng này với chiếc 3DS không cần kính vào năm 2011, nhưng sau đó đã chuyển sang 2DS và Switch do nhiều trò chơi không hỗ trợ 3D. Cuối cùng, sự thay đổi trong ưu tiên của ngành công nghiệp, yêu cầu phần cứng cao từ người tiêu dùng và sự khan hiếm nội dung đã khiến hàng triệu chiếc kính 3D bị bỏ xó.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
