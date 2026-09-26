Nguyên nhân thực sự khiến Song Ji Hyo bị fan 'Running Man' đồng loạt quay lưng

Trong những tháng gần đây, Song Ji Hyo bất ngờ đối mặt với một trong những làn sóng chỉ trích lớn nhất trong sự nghiệp. Trên nhiều cộng đồng trực tuyến, không ít khán giả gay gắt phê bình nữ diễn viên vì cho rằng cô thể hiện thái độ thiếu chuyên nghiệp trong một số chương trình mà mình tham gia.

Bị chỉ trích vì quá mờ nhạt trong 'Running Man'

Tranh cãi trở nên gay gắt sau khi một tập Running Man dài khoảng 90 phút được cho là chỉ có khoảng 10 giây xuất hiện đáng chú ý của Song Ji Hyo. Đáng nói, phần lớn thời lượng của cô chỉ nằm ở các cảnh phản ứng hoặc những phân đoạn có đông thành viên. Nữ diễn viên bị nhận xét là ít chủ động và không tích cực tham gia các trò chơi.

Bất chấp kỳ vọng đổi mới từ khán giả sau loạt chỉ trích trước đó, sự xuất hiện của Song Ji Hyo trong Running Man vẫn bị đánh giá là thiếu điểm nhấn Ảnh: Chụp màn hình show Running Man

Từ đó, nhiều khán giả chỉ trích Song Ji Hyo quá thụ động, thậm chí yêu cầu cô rời Running Man. Theo quan điểm của những người này, sự thiếu chủ động của nữ diễn viên là nguyên nhân khiến thời lượng lên sóng của cô ngày càng ít. Một số khán giả từng kỳ vọng Song Ji Hyo sẽ tiếp thu ý kiến và thể hiện tích cực hơn trong những tập Running Man sau đó. Tuy nhiên, những lời phàn nàn vẫn tiếp tục xuất hiện.

Sự việc càng thêm căng thẳng khi ở tập phát sóng tiếp theo, phải mất gần 10 phút kể từ khi mở màn, nữ diễn viên mới chính thức có câu thoại đầu tiên. Ngoài một phân đoạn liên quan đến đồ ăn, sự hiện diện của cô gần như không để lại nhiều dấu ấn trong mắt người xem. Nữ diễn viên còn bị nhận xét là thiếu tập trung trong một trò chơi khi phải hỏi lại ê kíp sản xuất: "Có thể cho tôi xem lại câu hỏi một lần nữa được không?". Điều này khiến nhiều khán giả thất vọng, cho rằng Song Ji Hyo dường như không để tâm đến những phản hồi từ công chúng và chưa cho thấy nhiều nỗ lực thay đổi cách tham gia chương trình.

Phải một thời gian sau, Song Ji Hyo mới bắt đầu thể hiện sự chủ động hơn trong quá trình ghi hình và cho thấy những thay đổi tích cực trên Running Man. Nhờ đó, làn sóng chỉ trích nhằm vào nữ diễn viên cũng dần lắng xuống.

Tiếp tục gây tranh cãi vì hình ảnh trên YouTube

Tuy nhiên, không lâu sau khi những tranh luận về Running Man có dấu hiệu hạ nhiệt, Song Ji Hyo lại vướng vào một làn sóng chỉ trích khác. Cách đây không lâu, nữ diễn viên bị một bộ phận khán giả phê bình vì xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân với diện mạo bị cho là quá xuề xòa, thiếu chỉn chu. Một số cư dân mạng cho rằng Song Ji Hyo chưa dành đủ sự đầu tư cho hình ảnh khi xuất hiện trước người xem.

Trong video, stylist và chuyên gia làm tóc của cô cũng nhiều lần đưa ra lời khuyên, khuyến khích nữ diễn viên quan tâm hơn đến việc tạo hình trước khi lên sóng. Sau sự việc, một số người kỳ vọng Song Ji Hyo sẽ tiếp thu góp ý từ ê kíp. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng hình ảnh của cô sau đó không có nhiều thay đổi.

Trong các video tiếp theo, Song Ji Hyo vẫn xuất hiện với phong cách giản dị và gần như không tạo kiểu cầu kỳ. Cô chỉ búi tóc bằng chiếc kẹp càng cua quen thuộc. Kiểu tóc có phần rối bời của ngôi sao Running Man tiếp tục khiến một số cư dân mạng không hài lòng. Trên các cộng đồng trực tuyến, nhiều người phàn nàn rằng dù nhận được không ít phản hồi, Song Ji Hyo dường như vẫn không muốn thay đổi. Thậm chí, một số người từng ủng hộ nữ diễn viên cho biết họ không còn gì để nói và tuyên bố sẽ ngừng dành sự ủng hộ cho cô. Sau đó, Song Ji Hyo đã đóng kênh YouTube cá nhân chỉ sau khoảng 10 tháng hoạt động.

Trên các cộng đồng trực tuyến tại Hàn Quốc, cư dân mạng tiếp tục để lại những bình luận thể hiện sự thất vọng như: "Ở Running Man cô ấy vốn đã có rất ít thời lượng lên hình, tại sao YouTube cũng từ bỏ?" hay "Có vẻ như cô ấy thiếu động lực hoặc không giỏi trong việc lên kế hoạch nội dung".