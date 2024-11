Nguyên nhân vụ 2 vợ chồng tử vong trong phòng trọ TP.Thủ Đức

Ngày 30.11, Công an TP.Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM làm rõ một số tình tiết, nguyên nhân vụ 2 người tử vong trong phòng trọ trên đường 11, P.Hiệp Bình Chánh.

Khu trọ trên đường 11 (P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM), nơi phát hiện 2 vợ chồng tử vong ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Theo cơ quan chức năng, danh tính các nạn nhân là anh Q. (32 tuổi, ở Q.6) và chị N. (32 tuổi, quê Tiền Giang), họ là vợ chồng với nhau, vừa chuyển đến khu trọ được ít tuần.

Lực lượng chức năng xác định 2 nạn nhân tử vong không do tác động ngoại lực. Công an khám nghiệm hiện trường, nhận thấy không có sự xáo trộn, các lỗ thông gió đã bị bịt kín bằng keo, một lò than tổ ong đã cháy hết, cạnh thi thể có 2 chai nước và một số vỉ thuốc ngủ đã qua sử dụng, nhận định nguyên nhân tử vong do ngộ độc khí CO.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, tối 28.11, người dân sống trong khu trọ trên đường 11 (P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức) nghe mùi bất thường. Họ đi kiểm tra thì phát hiện nơi phát ra mùi hôi từ căn phòng khóa trái.

Thấy có điều bất thường, người dân báo cơ quan chức năng, phá cửa để vào thì phát hiện 2 vợ chồng tử vong. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.