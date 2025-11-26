Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Nguyễn Nhật Ánh cho nhân vật 'hoa vàng trên cỏ xanh' trở lại sau 15 năm

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
26/11/2025 21:05 GMT+7

Mỗi năm một lần, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lại tưng bừng cho ra mắt sách mới. Và lần này là 'Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo' dành cho bạn đọc nhiều độ tuổi.

Chiều 26.11 tại TP.HCM, NXB Trẻ và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tổ chức họp báo, giới thiệu tập truyện dài Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo. Điều gây bất ngờ nhất là các nhân vật: Thiều, Mận, Tường trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh 15 trước bỗng dưng tái xuất hiện trong tác phẩm mới của nhà văn.

Nguyễn Nhật Ánh cho biết: "Nhiệm vụ của nhà văn là viết sách. Vì vậy, tôi rất vui vì kế hoạch mỗi năm ra một cuốn sách đã hoàn thành đúng thời gian, vừa đáp ứng nhu cầu của độc giả, còn tôi thì vui vì ra mắt sách cũng dịp được gặp anh em báo chí, các nhà văn đồng nghiệp để cùng trao đổi những chuyện về nghề". 

Thiều, Mận, Tường trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh tái xuất hiện trong tác phẩm mới của nhà văn

Thiều, Mận, Tường trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh tái xuất hiện trong tác phẩm mới của nhà văn

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Họa sĩ Đỗ Hoàng Tường đã dành thời gian đọc, cảm nhận và vẽ hơn 20 minh họa cho Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo

Họa sĩ Đỗ Hoàng Tường đã dành thời gian đọc, cảm nhận và vẽ hơn 20 minh họa cho Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nguyễn Nhật Ánh cho nhân vật 'hoa vàng trên cỏ xanh' trở lại sau 15 năm- Ảnh 3.

Cây cầu Palikao, chung cư kiểu cũ và tình cảm hàng xóm láng giềng cùng thời vàng son của báo giấy được nhà văn thể hiện trong sách

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Về tập truyện dài Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo, nhà văn cho biết: "Thông điệp của tác phẩm mới mà tôi muốn gởi gắm đến mọi người  - cũng như nhiều cuốn sách trước đây của tôi - là sự tử tế, đánh thức mầm thiện và tấm lòng nhân ái trong mỗi con người. Tấm lòng tốt đơn thuần ở tuổi thơ rất đáng quý, và càng đáng quý hơn khi lớn lên, giữa dòng đời biến động, người ta vẫn giữ được sự thuần lương đó. Lòng tốt là bộ lọc đẹp nhất, khiến ta có thể bỏ qua những khác biệt về ngoại hình, xuất thân, của cải… để nhìn sâu vào tâm hồn của nhau, chia sẻ buồn vui".

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: "Tôi có quyền cho Thiều, Mận, Tường trẻ tuổi cho phù hợp"

Khung cảnh miêu tả trong sách là Sài Gòn - TP.HCM thời bao cấp. Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo gợi sự tò mò của các bạn trẻ hiện nay: cây cầu Palikao, chung cư kiểu cũ và tình cảm hàng xóm láng giềng, thời vàng son của báo giấy với những chuyên mục được bạn đọc chờ đợi từng ngày; khu vực Q.5, Q.6 có nhiều người Việt gốc hoa sinh sống. Thời đi dạy, ông đã gắn bó nhiều buồn vui ở địa bàn này, thậm chí còn biết nói vài câu tiếng Hoa giao tiếp. 

Đại sứ văn hóa đọc - nhà báo Trung Nghĩa đề cao tình cảm của nhà văn dành cho di sản Sài Gòn-TP.HCM khi những công trình cũ và địa danh được đề cập trong sách. Bởi dù còn hay mất cũng là cơ hội để những người trẻ có điều kiện tiếp cận và hiểu thêm một Sài Gòn trong những ngày khó khăn nhất, luôn vẫn lấp lánh tình người, tình đời ấm áp.

Quang cảnh buổi họp báo luôn tràn ngập tiếng cười bởi nhà văn trả lời đầy tính hài hước

Quang cảnh buổi họp báo luôn tràn ngập tiếng cười bởi nhà văn trả lời đầy tính hài hước

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nguyễn Nhật Ánh cho nhân vật 'hoa vàng trên cỏ xanh' trở lại sau 15 năm- Ảnh 5.

Theo nhà văn nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo không phải là phần hai của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Lý giải vì điều bất ngờ khi các nhân vật: Thiều, Mận, Tường trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, sau 15 năm bỗng dưng xuất hiện trong Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo, mà theo nhà thơ Hồ Huy Sơn là... không đúng với tuổi tác, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói: "Lâu nay độc giả hay tò mò về 'hậu vận' của các nhân vật trong: Đi qua hoa cúc, Những cô em gái, Mùa hè không tên, Tiệm sách của nàng, Ngồi khóc trên cây... và cả Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, nên tôi quyết định cho... xuất hiện. Nếu như Thiều, Mận, Tường ngày xưa 13 - 14 tuổi thì giờ đã 28 tuổi rồi. Cho nên để phù hợp, tôi... ăn gian cho nhân vật trẻ lại luôn".

Tác giả Bàn có năm chỗ ngồi phản biện, rằng: "Là nhà văn, tôi có thể hóa thân thành nam hay nữ cũng được, đôi khi còn vào vai con chó (Tôi là Bêtô) thì việc cho nhân vật nhỏ tuổi trở lại trở thành... chuyện nhỏ. Cũng như lâu nay tôi từng đưa các nghệ sĩ: Ánh Tuyết, Thành Lộc, Việt Anh vào sách được thì tới cuốn này tôi đưa... Nguyễn Nhật Ánh vào để lăng xê cho mình một chút thì có sao đâu". Nói xong ông cười khà khà.

Tuy nhiên, theo nhà văn, Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo không phải là phần hai của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, mà là một tác phẩm có thể thưởng thức độc lập, dù bạn chưa từng đọc tác phẩm nào của Nguyễn Nhật Ánh. Hay nói cách khác, các nhân vật cũ tái xuất hiện, nhưng đây không chỉ là câu chuyện về họ.

Bìa sách mới Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo phiên bản bìa cứng và bìa mềm

Bìa sách mới Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo phiên bản bìa cứng và bìa mềm

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nguyễn Nhật Ánh cho nhân vật 'hoa vàng trên cỏ xanh' trở lại sau 15 năm- Ảnh 7.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (bìa phải) trích tiền nhuận bút cùng NXB Trẻ trao số tiền 180 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, gởi tặng đồng bào vùng bão lũ miền Trung

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Đọc Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo, cảm động nhất là những câu chuyện của người nghèo từ quê ra thành phố. Độc giả như "tắm" trong đời sống sôi động của gia đình người nhập cư và những cư dân nghèo thành thị...

Nhân dịp ra mắt Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trích tiền nhuận bút gởi tặng đồng bào vùng bị bão lũ miền Trung 80 triệu đồng và NXB Trẻ đồng hành với ông thông qua UB MTTQVN TP.HCM đóng góp thêm số tiền 100 triệu đồng. 

Thú vị hơn nữa là có thêm nhân vật Nguyễn Nhật Ánh ở đoạn ba thằng Thiều làm thơ ứng tác: "Hàng me xanh ngắt/Có tự bao giờ/Mà nay đứng đó/Thì hết làm thơ, nhại lại bài thơ của Nguyễn Nhật Ánh được nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ nhạc. Từ bài thơ gốc "Hàng me xanh ngắt/Có tự bao giờ/Mà nay đứng đó/Cho em làm thơ", ông ngẫu hứng chế thành bài thơ hài hước, nghe rất là "tréo cẳng ngỗng". Lần này, người phụ trách mục tiểu phẩm nhắn ông đến tòa soạn: - Bài của anh thú vị lắm. - Người phụ trách tư lự nói: - Báo rất muốn đăng nhưng không biết đăng lên, ông Nguyễn Nhật Ánh hay ông Phạm Minh Tuấn có phản đối kiện cáo gì không. Ba thằng Thiều bối rối: - Dạ... Sau một hồi trao đổi, người phụ trách mục quyết định: - Thôi được rồi. Tôi sẽ gọi cho hai ông đó hỏi ý mấy ổng thế nào. Nếu mấy ổng không hài lòng thì đành chịu, mặc dù thú thật là tôi rất tiếc khi phải gác bài thơ này lại.

Hai hôm sau, bài thơ được lên báo. Người phụ trách gặp ông, cười toe toét: Tôi gọi ông Tuấn, ổng bảo hỏi ông Ánh, vì đây là bài thơ của ông Ánh..." (trích từ sách).

Thiệt là tréo cẳng ngỗng, mà vui.


Xem thêm bình luận