Nguyễn Phi Hùng: Độc thân ở tuổi 45, sống trong biệt thự rộng 3.000 m2

Nguyễn Phi Hùng nổi lên với nhiều ca khúc nhạc Hoa lời Việt như Tình đơn côi, Mưa tuyệt vọng, Anh không muốn ra đi, Dáng em... Xuất thân là một diễn viên múa ba-lê, anh lại vô tình bén duyên với ca hát và đó chính là con đường giúp anh tới gần hơn với người hâm mộ. Trong những năm làm nghề, anh cũng cho phép mình “chinh phục” lĩnh vực phim truyền hình và điện ảnh. Anh tham gia các phim Hải âu, Khi đàn ông có bầu, Tình yêu còn lại... và từng đoạt giải thưởng Diễn viên triển vọng của Cánh diều vàng 2004.

Nguyễn Phi Hùng không chỉ được công nhận bởi sự tài năng trong nghệ thuật mà còn được yêu thích vì ngoại hình điển trai, nam tính. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, ca sĩ gốc Hà Nội vẫn đơn thân lẻ bóng. Anh thổ lộ vì muốn dành nhiều thời gian cho công việc và sự nghiệp. Giọng ca Dáng em không giấu giếm: “Tôi bị chậm trong chuyện tình cảm. Rồi đôi lúc, tôi cứ say mê công việc mà bỏ lỡ chuyện tình cảm của mình. Nếu tôi tìm được người đồng cảm, hiểu được đặc thù công việc của nghệ sĩ thì sẽ tránh được giận hờn, đổ vỡ trong tình yêu. Chuyện đổ vỡ trong tình yêu, mọi thứ đều do duyên số, tìm được người phù hợp, đúng thời điểm là một sự may mắn”.

Suốt năm 2021, Nguyễn Phi Hùng cùng các nghệ sĩ như Quỳnh Hoa, Ngọc Linh, Lê Minh, Quốc Đại… tham gia chống dịch tại TP.HCM. Với anh, âm nhạc như một liều thuốc tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống, chính vì vậy trong khoảng thời gian khó khăn vừa qua, anh luôn đồng hành cùng các nhóm tình nguyện viên, ngoài chia sẻ về các món quà vật chất, anh mang âm nhạc để kết nối với trái tim mọi người.





“Bốn tháng chống dịch mang đến cho tôi nhiều kỷ niệm, cảm xúc. Bây giờ mọi thứ đã bình yên hơn nhưng tôi không quên được những ngày tháng đồng hành cùng mọi người. Tôi xác định bản thân là một chiến sĩ khi đến hát trong các khu cách ly. Tôi muốn mọi người luôn giữ tinh thần lạc quan trong cuộc sống, đó cũng chính là liều vắc xin tốt nhất”, nam ca sĩ chia sẻ. Dù tất bật với các hoạt động đi diễn, tham gia chương trình, Nguyễn Phi Hùng cho biết không ngại nhận chương trình ở xa hoặc chương trình lớn nhỏ bởi “show nào cũng là show”, chỉ cần nhìn thấy niềm vui, nụ cười của công chúng là anh thấy hạnh phúc.

Hiện tại, Nguyễn Phi Hùng sống trong căn biệt thự sân vườn rộng khoảng 3.000m2 ở Củ Chi mua từ năm 2002, chỉ riêng diện tích nhà đã lên tới 1.600m2. Ngôi nhà được thiết kế cổ điển, kiểu mái Thái, có tông đỏ nâu chủ đạo, có nhiều cửa sổ để đón được nhiều ánh sáng tự nhiên. Trước nhà, anh xây một bể bơi lớn và thiết kế một bộ bàn cổ ngoài sân để hóng mát.

Hạnh phúc và vui vẻ sống cuộc sống độc thân, anh hoà nhập với những thay đổi của showbiz bằng việc nhận lời tham gia gameshow cũng như giữ vai trò ban giám khảo nhiều cuộc thi âm nhạc. Khi làm giám khảo của Người kể chuyện tình, chủ đề Tình xa, Nguyễn Phi Hùng thổ lộ anh phát hiện thêm “vẻ đẹp của sự cô đơn” khi xem các tiết mục của các ca sĩ trên sân khấu. Nam ca sĩ nói: “Những người cô đơn đã trải qua rất nhiều thăng trầm, tổn thương trong tình yêu nhưng bù lại cho họ sự thâm trầm sâu sắc, đằm thắm. Dù những chuyện tình của tôi vốn ít sóng gió, tình đến, tình đi, bình lặng êm đềm như tính cách của tôi nhưng tôi luôn đồng cảm với người trải qua nhiều mất mát trong tình yêu. Tôi xem đó là những bài học kinh nghiệm cho bản thân. Tôi trân trọng, ngưỡng mộ những con người trải qua những khó khăn, nghịch cảnh”.

Tập phát sóng có sự tham gia của Nguyễn Phi Hùng dự kiến lên sóng lúc 21 giờ ngày 27.1 trên THVL1. Nam ca sĩ sẽ ngồi ghế nóng cùng danh ca Thái Châu và ca sĩ Mỹ Lệ, theo dõi màn dự thi của ba thí sinh Trương Bảo Như, Tấn Đạt, Bích Ly.